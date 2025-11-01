　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

安世半導體有望恢復出貨！ 陸商務部：對符合條件的出口予以豁免

▲聞泰科技控股的安世半導體遭荷蘭政府凍結全球營運。（圖／CFP）

▲安世半導體。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

荷蘭晶片製造廠安世半導體（Nexperia）與旗下中國大陸工廠爆發管理層大戰，已影響到歐洲的汽車供應鏈。大陸商務部11月1日表示，將綜合考慮企業實際情況，對符合條件的出口予以豁免。

大陸商務部提到，此前，中方已就安世半導體相關問題回應了有關記者的提問，要強調的是，荷蘭政府對企業內部事務的不當干預，導致了目前全球產供鏈的混亂。

大陸商務部指出，中國作為負責任的大國，充分考慮國內國際產供鏈安全穩定，歡迎遇到實際困難的企業及時與商務部或地方商務主管部門聯繫，「我們將綜合考慮企業實際情況，對符合條件的出口予以豁免。」

另外，根據外媒報導，川習會之後，白宮計劃將宣布，安世半導體在大陸的工廠將恢復晶片出貨。

安世半導體為全球基礎功率與保護元件晶片的重要供應商，產品廣泛應用於車用電子、工業控制及消費性電子市場，該公司位於荷蘭的總部先前被當地政府以「安全與治理風險」為由臨時接管，隨後中國大陸政府對其大陸的子公司實施出口管制。

由於安世在車用晶片供應鏈中扮演關鍵角色，多家歐洲車廠已警告可能受到交貨中斷影響。陸方則是批評荷蘭將「國家安全」概念擴大運用，並表態將採取必要措施維護企業權益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 2 9314 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
粿粿哭認：和王子有踰矩行爲！　遭范姜彥豐「雙面人折磨」崩潰
粿粿iPad被看到！慌亂「發了不該發的誓」認犯錯
快訊／粿粿3點駁斥范姜彥豐指控！　房貸幾乎全她出
羅伯斯明確表態：大谷翔平將於第7戰登板！
山本由伸季後賽第6勝刷新日本人紀錄　佐佐木朗希激動擁抱
又一家老字號傳產關門！　宣布結束營業
快訊／再見雙殺！　道奇逼出G7殊死戰
快訊／粿粿17分長片！　范姜彥豐要求1600萬離婚
快訊／2PM玉澤演要結婚了！
出軌震撼「一票男友都回蛤？」　萬人涼掉：原來粿粿王子市場超小

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸10月製造業PMI降至49%　專家示警：經濟下行壓力加大

安世半導體有望恢復出貨！ 陸商務部：對符合條件的出口予以豁免

理想電動車「開一半自燃」　認錯召修1.1萬輛

影/舒淇釜山奪獎「感覺夢幻」　讚團隊專業！當導演挑戰是不發脾氣

影/首次帶「4隻太空鼠」出征！　陸神舟21號昨深夜23:44圓滿發射　

影/神舟21號太空人出征「創3首次」　專屬車牌:萬無一失、圓滿成功

一貫道信徒持續被拘　羅文嘉喊話國台辦：給家屬明確回覆

歷經2次流產！孕婦堅持生下「內臟外露」寶寶　醫連夜開刀救命

中國留學生「在日本失聯」超20天　母崩潰喊話：不要放棄

陸配錢麗喪失台灣身分　羅文嘉：非常極端偏激「真的不適合」

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

張棋惠帶9歲愛女「騎車輕旅行」　KID發豪語「裝滿就帶走」她滿載而歸XD

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

美牛稱霸台灣市場！「2025奔犇匯」盛大表揚鼎鑽合作夥伴

三巨頭「炸雞高峰會」！　黃仁勳睽違15年訪韓 開心舉杯致意

【譚兵讀武EP277】「奪控薛家島」掩護青島10萬人大撤退　孫振仙墊底登船卻遭軍法究責

陸10月製造業PMI降至49%　專家示警：經濟下行壓力加大

安世半導體有望恢復出貨！ 陸商務部：對符合條件的出口予以豁免

理想電動車「開一半自燃」　認錯召修1.1萬輛

影/舒淇釜山奪獎「感覺夢幻」　讚團隊專業！當導演挑戰是不發脾氣

影/首次帶「4隻太空鼠」出征！　陸神舟21號昨深夜23:44圓滿發射　

影/神舟21號太空人出征「創3首次」　專屬車牌:萬無一失、圓滿成功

一貫道信徒持續被拘　羅文嘉喊話國台辦：給家屬明確回覆

歷經2次流產！孕婦堅持生下「內臟外露」寶寶　醫連夜開刀救命

中國留學生「在日本失聯」超20天　母崩潰喊話：不要放棄

陸配錢麗喪失台灣身分　羅文嘉：非常極端偏激「真的不適合」

高雄海軍「四海一家」餐廳部營業到12月底：委外經營！老饕不捨

左流右新第2階段開打！120家全聯、大全聯設站「打疫苗送香蕉」

屏東內埔警夜巡遇「無燈單車男」　幫貼反光條照亮回家路

無業軟爛男住姊家！房間變毒品分裝工廠被逮　7百萬證物擺滿桌

粿粿哭認：和王子有踰矩行爲！　遭范姜彥豐「雙面人折磨」崩潰

陸10月製造業PMI降至49%　專家示警：經濟下行壓力加大

「壓力確實很大」山本由伸曝背水一戰策略變化　G7全力場邊加油

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

粿粿iPad被看到！慌亂「發了不該發的誓」認犯錯：讓你受到很大傷害

粿粿3點駁斥范姜彥豐指控！財產「完全透明清楚」　房貸幾乎全她出

【驚人空拍曝】永靖倉庫清晨惡火！ 巨龍濃煙沖天消防急灌救

大陸熱門新聞

衛星拍台灣高清照　陸國防部回應

陸配錢麗喪失台灣身分　羅文嘉：真的不適合

一貫道信徒持續被拘　羅文嘉喊話國台辦

影/神舟21號太空人出征「創3突破」

影/舒淇釜山奪獎「感覺夢幻」　當導演最難挑戰：不發脾氣

影/陸神舟21號首次帶「太空鼠」　3.5小時對接創紀錄

中國急發「暴雪」預警　居民冷到哀嚎

陸配喪失台灣身分喊冤　邱垂正：又講傷害台灣人情感言論

WTT首輪出局！中國桌球男單「再次全軍覆沒」

理想電動車「開一半自燃」　認錯召修1.1萬輛

陸「CPB棒球聯賽」目標三年內朝向職業化 台將現身測試會

中國留學生在日本失聯超20天

徐州動物園「非洲獅」腿太短被同類排擠 取名「柯基」意外爆紅

2次流產！孕婦堅持生下「內臟外露」寶寶

更多熱門

相關新聞

安世半導體遭荷蘭凍結全球營運 母企業聞泰科技批「歧視中資企業」

安世半導體遭荷蘭凍結全球營運 母企業聞泰科技批「歧視中資企業」

大陸聞泰科技控股的安世半導體（Nexperia）近日遭荷蘭政府以「國家安全」為由凍結全球營運，事件引起全球半導體產業關注。聞泰科技13日深夜發表嚴正聲明，批評荷蘭政府的決定是「將商業問題政治化的過度干預」，並強調將透過法律與外交途徑捍衛企業權益。

中資收購英晶片大廠NWF遭擋？外媒：有財團趕在8月前提案

中資收購英晶片大廠NWF遭擋？外媒：有財團趕在8月前提案

大陸聞泰科技旗下安世半導體　將收購英國最大晶片製造商

大陸聞泰科技旗下安世半導體　將收購英國最大晶片製造商

關鍵字：

安世半導體

讀者迴響

熱門新聞

快訊／粿粿17分長片：我不會迴避做錯的事

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

台肥震撼彈！　吳音寧接任董事長

范姜彥豐前女友限動：人品就是最好的風水

道奇逼出G7殊死戰

范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」

81歲馮淬帆5天前許紹雄　悼念文一句話成真

3寶媽激戰兒子體育老師　姦情曝光他哭窮被抓包

救災爆私募款！「機具女神」宣布撤出光復

快訊／港星「牛頭帆」馮淬帆辭世　享壽81歲

日本人來台旅遊「曬滿地戰利品」　網笑：夠台

謝侑芯猝逝遭疑「嗑藥當伴遊」！經紀人反擊

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世

清消失敗！豬農家三度採陽　大門、車子皆陽性

天王GD搭私人飛機深夜來台！　「豪華內部公開」

更多

最夯影音

更多
偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割
驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面