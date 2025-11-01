安世半導體有望恢復出貨！ 陸商務部：對符合條件的出口予以豁免

▲安世半導體。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

荷蘭晶片製造廠安世半導體（Nexperia）與旗下中國大陸工廠爆發管理層大戰，已影響到歐洲的汽車供應鏈。大陸商務部11月1日表示，將綜合考慮企業實際情況，對符合條件的出口予以豁免。

大陸商務部提到，此前，中方已就安世半導體相關問題回應了有關記者的提問，要強調的是，荷蘭政府對企業內部事務的不當干預，導致了目前全球產供鏈的混亂。

大陸商務部指出，中國作為負責任的大國，充分考慮國內國際產供鏈安全穩定，歡迎遇到實際困難的企業及時與商務部或地方商務主管部門聯繫，「我們將綜合考慮企業實際情況，對符合條件的出口予以豁免。」

另外，根據外媒報導，川習會之後，白宮計劃將宣布，安世半導體在大陸的工廠將恢復晶片出貨。

安世半導體為全球基礎功率與保護元件晶片的重要供應商，產品廣泛應用於車用電子、工業控制及消費性電子市場，該公司位於荷蘭的總部先前被當地政府以「安全與治理風險」為由臨時接管，隨後中國大陸政府對其大陸的子公司實施出口管制。

由於安世在車用晶片供應鏈中扮演關鍵角色，多家歐洲車廠已警告可能受到交貨中斷影響。陸方則是批評荷蘭將「國家安全」概念擴大運用，並表態將採取必要措施維護企業權益。