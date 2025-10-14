　
大陸 大陸焦點 特派現場

安世半導體遭荷蘭凍結全球營運　母企業聞泰科技批「歧視中資企業」

▲聞泰科技控股的安世半導體遭荷蘭政府凍結全球營運。（圖／CFP）

▲聞泰科技控股的安世半導體遭荷蘭政府凍結全球營運。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸聞泰科技控股的安世半導體（Nexperia）近日遭荷蘭政府以「國家安全」為由凍結全球營運，事件引起全球半導體產業關注。聞泰科技13日深夜發表嚴正聲明，批評荷蘭政府的決定是「將商業問題政治化的過度干預」，並強調將透過法律與外交途徑捍衛企業權益。

《經濟觀察報》報導，9月30日，荷蘭經濟事務與氣候政策部對安世下達了一份「部長令」，要求安世全球30個主體一年內不得調整資產、知識產權、業務和人員；其次是來自安世半導體內部，10月1日，安世的三名外籍高管向荷蘭企業法庭提交了啟動對公司調查與採取臨時措施的緊急請求。

▲聞泰科技控股的安世半導體遭荷蘭政府凍結全球營運。（圖／CFP）

對此，安世半導體母企業聞泰科技回應稱，安世自被收購以來一向依法合規營運，長期為歐洲半導體產業貢獻價值，在荷蘭、德國與英國均設有研發與製造中心，五年內為荷蘭貢獻1.3億歐元稅收。公司營收於2022年達23.6億歐元，毛利率提升至42.4%，今（2025）年已實現「零負債」運行。

聞泰科技表示，安世的研發投入自2019年起翻倍增長，今年達2.84億歐元，全球新專利申請量創歷史新高。公司強調，安世半導體在汽車、工業與能源領域的成熟製程晶片具不可替代性，「荷方此舉不僅損害企業權益，也破壞了全球產業鏈合作。」

聞泰科技聲明同時指控，安世內部少數外籍高層配合外部政治壓力，試圖透過法律訴訟改變公司股權結構，屬於「以合規之名行奪權之實」，並譴責此類行為是對公司治理的嚴重干預。

聞泰科技呼籲，荷蘭政府撤回錯誤決定，停止針對中國企業的「系統性歧視」，半導體產業屬全球化產物，各國應以協作而非對抗推動技術創新，「暫時的寒流擋不住產業前行，一時的不公壓不垮正義。」

中國半導體行業協會今（14）日亦發聲明表態力挺聞泰科技，對荷方行為表示「嚴重關切」，並支持其依法維權。該協會指出，濫用「國家安全」概念對中國企業實施歧視性限制，將破壞全球半導體生態的開放與協同，呼籲各方維護公平、公正、非歧視的國際營商環境。

10/13 全台詐欺最新數據

