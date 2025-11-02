中日防長會晤　小泉進次郎強調台海穩定重要性

▲日本防衛大臣小泉進次郎。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本防衛大臣小泉進次郎1日在馬來西亞與中國國防部長董軍進行首次會談，這場會議持續約50分鐘。小泉進次郎關切中方在東海及太平洋地區日益頻繁的軍事活動，強調維護台灣海峽和平穩定的重要性。

NHK、共同社等報導，這場中日防長會談在東協國防部長會議期間舉行。董軍在會談開場表示，希望與小泉防衛大臣率直交換意見，推動兩國防衛關係沿正確軌道前進。

小泉回應稱，安全領域是日本與中國關係之中最棘手的部分，許多議題懸而未決，對於中方在東海及太平洋地區日益頻繁的各種形式軍事活動深表關切。據信小泉呼籲中國立即停止在沖繩縣尖閣諸島（台稱釣魚台列嶼）附近的活動，並強調台灣海峽和平穩定的重要性。

小泉與董軍一致認為，雙方溝通至關重要，並確認兩國將推動各級對話和交流。小泉表示，日中防務部門之間堅持不懈的反覆坦率討論溝通，必不可少。

除了日中會談，小泉與美國、澳洲、菲律賓舉行四方會談，針對中國海上活動強化嚇阻與應對能力，並同意定期舉行會談。此外，他也和美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）進行單獨會議，這是四天內兩人第二次會面，再度確認日美韓三國緊密協調立場。