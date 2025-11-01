日本女高校園「驚見人骨」！已嚴重白骨化　死者身分曝光

▲日本一間女子高中校內發現一具白骨。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本福岡縣福岡市一所女子高中校園10月30日驚現白骨遺骸，福岡縣南警署1日證實，死者是同樣住在南區的83歲無業婦人，約1年前從家中失蹤。警方指出，雖然並未在遺骸發現明顯外傷，但是確切死因仍待調查，以釐清是否涉及刑事案件。

根據《朝日新聞》報導，一名工人10月30日下午3時在位於福岡市南區老司5丁目的「福岡海星女子學院高校」旁公園進行除草作業時，意外在校內發現人類頭骨及腰骨等遺骸，隨即報警處理。

根據福岡縣南警署調查，現場發現的遺骸已經完全白骨化，而一旁也發現了灰色運動衫及咖啡色長褲等衣物。警方表示，遺骸未發現明顯外傷或切斷痕跡，目前正調查是否涉及刑案及詳細死因。

警方11月1日證實，死者是住在南區的83歲老婦人，她自1年前就已經失蹤。該名83歲婦人的住家距離發現地點約2.5公里，家人在她失蹤後已向警方提出協尋。經確認，死者與該所高中並無任何關聯。

福岡海星女子學院高校表示，事發地點位於校園東北側的樹林區域，平時學生不會進入該處，四周則設有約2公尺高的圍籬。發現屍骨的工人則指出，大約1年前在此進行除草作業時，並沒有發現人骨。

警方研判，死者可能是從正門進入校園後，迷失方向，誤入樹林區域。