李在明請習近平協助　盼推動與北韓重啟對話

▲李在明1日與中國國家主席習近平會晤。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

南韓總統李在明1日與中國國家主席習近平會晤時，請求北京協助推動與北韓重啟對話；習近平則表示，願意與南韓擴大合作、共同應對雙方面臨的挑戰。

根據《路透社》報導，李在明在會中強調，他對當前情勢持「非常樂觀」態度，認為中國與北韓之間最近的高層互動，正在為與北韓接觸創造有利條件，「我希望南韓與中國能在這樣的有利時機下，加強戰略溝通，促使與北韓恢復對話。」

李在明主張以階段性方式推進北韓無核化，首要目標是先建立接觸機制並凍結核武發展。不過，北韓當天透過聲明強烈否定這項構想，批評無核化議程是「不可能實現的幻想（pipe dream）」。

習近平則回應，北京重視與首爾的關係，並視南韓為「不可分割的合作夥伴」，願意擴大雙邊合作、共同應對挑戰。據新華社報導，習近平在會中提到，雙方應「尊重彼此的社會制度與發展道路，照顧核心利益與重大關切，並透過友好協商妥善處理分歧」。

南韓國家安全顧問魏聖洛透露，中方已表達願意為「朝鮮半島和平與穩定」合作，但雙方並未具體討論中國將扮演的角色。兩國同時認為，美朝之間的對話仍是最關鍵的進展方向。

此次會談期間，中韓簽署了7項合作協議，包括韓元與人民幣貨幣交換協議，以及有關網路犯罪、高齡化產業與創新科技等諒解備忘錄（MOU），顯示雙方在經濟與科技領域仍保持高度互動。

