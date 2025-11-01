「熊衝出樹叢」攻擊巡邏日本公務員！骨頭刺穿皮膚　重傷骨折

▲日本一名公務員在巡邏時遭到野熊攻擊重傷。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

日本山形縣南陽市一名58歲男性公務員在巡邏查看是否有黑熊出沒時，遭到突然竄出的黑熊攻擊，右手被熊爪抓傷造成開放性骨折重傷，目前已送醫治療，所幸性命無虞。

根據TVU山形報導，這起驚險的熊襲事件發生在1日上午6時多，當時有2名公務員在南陽市長岡地區巡邏。過程中職員發現有一顆柿子樹的樹枝遭折斷，懷疑有熊隻在附近活動，因此特地停留查看，沒想到一頭體長約1公尺的黑熊突然從灌木叢中衝出，直接攻擊其中一名職員。

該名58歲職員的右手遭熊爪抓傷，傷勢嚴重，因骨頭刺穿皮膚造成開放性骨折。傷者立即被送往醫院急救，雖然生命跡象穩定，但醫療團隊仍認定其傷勢為重傷等級。

黑熊攻擊被害人後，隨即逃回灌木叢中並消失無蹤，南陽市連同當地獵友會緊急啟動搜索機制，同時出動無人機進行空中搜尋。據了解，事發地點位於山形豐田汽車南陽店西側區域，該處近期熊隻出沒頻繁。

南陽市10月29日也曾發生黑熊闖進小學校園的事件，當時黑熊撞破玄關玻璃門，一度造成校園恐慌。正是因為這起校園入侵事件，南陽市才決定加強防範措施，採取2人編組制度，每日清晨和夜間時段安排職員進行密集警戒巡邏。