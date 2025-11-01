　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「熊衝出樹叢」攻擊巡邏日本公務員！骨頭刺穿皮膚　重傷骨折

▲▼亞洲黑熊（月輪熊）近年來頻繁在日本人類聚落出沒。（圖／VCG）

▲日本一名公務員在巡邏時遭到野熊攻擊重傷。（示意圖／VCG）

記者王佩翊／編譯

日本山形縣南陽市一名58歲男性公務員在巡邏查看是否有黑熊出沒時，遭到突然竄出的黑熊攻擊，右手被熊爪抓傷造成開放性骨折重傷，目前已送醫治療，所幸性命無虞。

根據TVU山形報導，這起驚險的熊襲事件發生在1日上午6時多，當時有2名公務員在南陽市長岡地區巡邏。過程中職員發現有一顆柿子樹的樹枝遭折斷，懷疑有熊隻在附近活動，因此特地停留查看，沒想到一頭體長約1公尺的黑熊突然從灌木叢中衝出，直接攻擊其中一名職員。

該名58歲職員的右手遭熊爪抓傷，傷勢嚴重，因骨頭刺穿皮膚造成開放性骨折。傷者立即被送往醫院急救，雖然生命跡象穩定，但醫療團隊仍認定其傷勢為重傷等級。

黑熊攻擊被害人後，隨即逃回灌木叢中並消失無蹤，南陽市連同當地獵友會緊急啟動搜索機制，同時出動無人機進行空中搜尋。據了解，事發地點位於山形豐田汽車南陽店西側區域，該處近期熊隻出沒頻繁。

南陽市10月29日也曾發生黑熊闖進小學校園的事件，當時黑熊撞破玄關玻璃門，一度造成校園恐慌。正是因為這起校園入侵事件，南陽市才決定加強防範措施，採取2人編組制度，每日清晨和夜間時段安排職員進行密集警戒巡邏。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 2 9314 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／兒子瘋狂砍媽媽！她中58刀慘死
國民黨下週甲動審停砍公務人員年金法案　他喊：決戰時刻到了！
粿粿「痛揭2大離婚主因」懶人包曝光！網心疼卻不挺
楊勇緯睽違兩年再奪大洋洲公開賽金牌　轉赴歐洲備戰年底大滿貫
5500元！國小畢旅爽玩「京阪＋環球影城」　學生嗨翻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川習會未談台灣　專家：對台不是壞事「反而鬆口氣」

美政府關門滿月！2法官打臉川普　命令續發食物券補助

川普拒重啟「美加貿易談判」！關稅廣告惹毛他　卡尼道歉也沒用

「熊衝出樹叢」攻擊巡邏日本公務員！骨頭刺穿皮膚　重傷骨折

APEC領袖通過《慶州宣言》　首推AI合作協議「美中參與」

坦尚尼亞大選掀全國示威！　反對黨控血腥鎮壓「3天已700死」

美國女法官「當街脫褲小便」！爛醉失態　半裸蹲草叢畫面曝

川普廢「1美分硬幣」引爆全美交易混亂！便利商店年財損近1億元

美中合作是雙贏！黃仁勳：中國有大量自產AI晶片　出口限制多慮了

習近平、李在明談「朝鮮半島無核化」！　北韓怒嗆：做白日夢

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

張棋惠帶9歲愛女「騎車輕旅行」　KID發豪語「裝滿就帶走」她滿載而歸XD

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

美牛稱霸台灣市場！「2025奔犇匯」盛大表揚鼎鑽合作夥伴

三巨頭「炸雞高峰會」！　黃仁勳睽違15年訪韓 開心舉杯致意

【譚兵讀武EP277】「奪控薛家島」掩護青島10萬人大撤退　孫振仙墊底登船卻遭軍法究責

川習會未談台灣　專家：對台不是壞事「反而鬆口氣」

美政府關門滿月！2法官打臉川普　命令續發食物券補助

川普拒重啟「美加貿易談判」！關稅廣告惹毛他　卡尼道歉也沒用

「熊衝出樹叢」攻擊巡邏日本公務員！骨頭刺穿皮膚　重傷骨折

APEC領袖通過《慶州宣言》　首推AI合作協議「美中參與」

坦尚尼亞大選掀全國示威！　反對黨控血腥鎮壓「3天已700死」

美國女法官「當街脫褲小便」！爛醉失態　半裸蹲草叢畫面曝

川普廢「1美分硬幣」引爆全美交易混亂！便利商店年財損近1億元

美中合作是雙贏！黃仁勳：中國有大量自產AI晶片　出口限制多慮了

習近平、李在明談「朝鮮半島無核化」！　北韓怒嗆：做白日夢

黑豹旗／莊宜潔7局1安打完封勝！　士商女棒奪冠進混合組64強

鹿港父子口角阿嬤勸架...遭兒鎌刀狂砍58刀　86歲婦慘死　

何時與鄭麗文見面？　黃國昌「大家不要急」：隨時展開歡迎雙臂

川習會未談台灣　專家：對台不是壞事「反而鬆口氣」

醫美前後保養更重要！8款修護乳霜推薦　穩膚退紅、加乘保養效果

台中北屯清潔隊貪污案繼續爆！中檢帶回19人　1人遭聲押

美政府關門滿月！2法官打臉川普　命令續發食物券補助

詹皇未來動向成NBA最大懸念　名記者：他自己都不知道結局

蔡思韵戴婚戒首亮相！ 羞認「喊老公有點肉麻」　曝劉俊謙求婚當下：我素顏很醜

香港水上樂園狂虧5.8億元　正與陸財團討論合作

黃子韜直播秀「臉上12顆痘痘」　被徐藝洋要求開濾鏡：拉黑她！

國際熱門新聞

習近平會見高市早苗提台灣　籲日恪守重要共識

川普讓步求合作　外媒：各環節都敗給習近平

公關神人！　高市早苗找印尼總統「1動作」瘋傳

習近平APEC下榻「四星酒店」　原因曝光

川普：看中國遏止芬太尼成果　就撤剩下10％關稅

川普秀神祕小卡　習近平笑成「＞＜」

全日空震撼宣布！ 「AirJapan」將停飛　僅營運兩年

文革「北京人質」逝世　前路透記者享壽87歲

美乳女神「上空」參加女力聚會　百萬人朝聖

美國女法官「當街脫褲小便」！半裸蹲草叢

車銀優主持APEC晚宴　名廚愛德華李操刀晚餐

飯店公布「最少人」用備品　網：真沒用過

川普廢「1美分硬幣」　引爆全美交易混亂

黃仁勳：中國有大量自產AI晶片　美中合作是雙贏

更多熱門

相關新聞

習李會談朝鮮半島無核化　北韓嗆：做白日夢

習李會談朝鮮半島無核化　北韓嗆：做白日夢

中國國家主席習近平與南韓總統李在明預計1日舉行中韓高峰會談，南韓總統室10月31日更表示，兩人將在會中討論朝鮮半島無核化議題。對此，北韓痛批是在做白日夢，並警告稱「就算說百遍千遍萬遍無核化」，也絕不可能實現。

20歲台男在日本詐騙「當場被逮」！

20歲台男在日本詐騙「當場被逮」！

突收「12萬信用卡帳單」以為被騙！阿公回想傻眼：只花25元

突收「12萬信用卡帳單」以為被騙！阿公回想傻眼：只花25元

狂掃台味戰利品獲7.5讚　日女PO文道謝

狂掃台味戰利品獲7.5讚　日女PO文道謝

習近平會見高市早苗提台灣　籲日恪守重要共識

習近平會見高市早苗提台灣　籲日恪守重要共識

關鍵字：

日本黑熊攻擊公務員山形日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／粿粿17分長片：我不會迴避做錯的事

粿粿淚揭離婚5導火線！扛8成家用「生產費也自己付」

粿粿3點駁斥范姜彥豐指控！財產「完全透明清楚」

粿粿iPad被看到！「發了不該發的誓」

粿粿哭認：和王子有踰矩行為！遭范姜彥豐折磨崩潰

粿粿澄清「離婚主因非外力介入」

台肥震撼彈！　吳音寧接任董事長

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

范姜彥豐前女友限動：人品就是最好的風水

道奇逼出G7殊死戰

范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」

3寶媽激戰兒子體育老師　姦情曝光他哭窮被抓包

清消失敗！豬農家三度採陽　大門、車子皆陽性

「一票男友都回蛤？」萬人涼掉：粿粿王子市場超小

81歲馮淬帆5天前許紹雄　悼念文一句話成真

更多

最夯影音

更多
偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割
劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面