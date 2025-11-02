川普政績再添一筆！　高市早苗：5500億美元投資協議不重談

▲川普與高市早苗會晤。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本首相高市早苗1日表示，沒有打算重新談判與美國達成的5500億美元投資協議，強調即使首相更換，政府間的承諾不應被改變。此舉顯示，日本將延續與美國總統川普（Donald Trump）政府所敲定的協議，也讓川普的外交政績再添一筆。

根據《路透社》報導，高市早苗在結束為期一週的外交行程後受訪時指出，「我相信，即使首相更替，政府之間的承諾也不應該被改變。」她明確否認有意重新談判美日之間的5500億美元投資方案。至於南韓日前與美國簽署的新貿易協議，高市則拒絕評論，僅表示協議的細節尚未對外公開。

高市在上月接任首相前曾表示，若協議內容「對日本不公平且損害國家利益」，不排除重新協商關稅問題，但如今態度明顯轉趨保守，選擇延續既有協議。

作為日本史上首位女性首相，高市以強硬保守派形象聞名，她的上任不僅打破政治「玻璃天花板」，也象徵日本政治版圖的右移。

高市日前在南韓慶州出席亞太地區領袖年度峰會，與中國國家主席習近平及南韓總統李在明等人會晤。她表示，與習近平達成共識，雙方將致力於建立「建設性且穩定的關係」。根據中國官媒報導，習近平也在會談中強調，兩國不應互相構成威脅。

在出訪南韓前，高市曾於東京與川普舉行首次雙邊會談。她形容，雙方進行了「坦率而直接的交流」，並在此過程中建立了個人信任關係。