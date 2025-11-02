　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普政績再添一筆！　高市早苗：5500億美元投資協議不重談

▲▼川普與高市早苗28日會晤。（圖／路透）

▲川普與高市早苗會晤。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

日本首相高市早苗1日表示，沒有打算重新談判與美國達成的5500億美元投資協議，強調即使首相更換，政府間的承諾不應被改變。此舉顯示，日本將延續與美國總統川普（Donald Trump）政府所敲定的協議，也讓川普的外交政績再添一筆。

根據《路透社》報導，高市早苗在結束為期一週的外交行程後受訪時指出，「我相信，即使首相更替，政府之間的承諾也不應該被改變。」她明確否認有意重新談判美日之間的5500億美元投資方案。至於南韓日前與美國簽署的新貿易協議，高市則拒絕評論，僅表示協議的細節尚未對外公開。

高市在上月接任首相前曾表示，若協議內容「對日本不公平且損害國家利益」，不排除重新協商關稅問題，但如今態度明顯轉趨保守，選擇延續既有協議。

作為日本史上首位女性首相，高市以強硬保守派形象聞名，她的上任不僅打破政治「玻璃天花板」，也象徵日本政治版圖的右移。

高市日前在南韓慶州出席亞太地區領袖年度峰會，與中國國家主席習近平及南韓總統李在明等人會晤。她表示，與習近平達成共識，雙方將致力於建立「建設性且穩定的關係」。根據中國官媒報導，習近平也在會談中強調，兩國不應互相構成威脅。

在出訪南韓前，高市曾於東京與川普舉行首次雙邊會談。她形容，雙方進行了「坦率而直接的交流」，並在此過程中建立了個人信任關係。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 2 9314 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
粿粿范姜PO影片爆料婚變　律師：到法庭上絕對不利
川普政績再添一筆！　高市早苗：5500億美元投資協議不重談
音樂人屠穎猝逝震驚演藝圈　吳青峰、楊丞琳、林俊傑發聲悼念
海鷗估成中颱！　模擬路徑曝
快訊／8級強風來了　今雨區擴大
快訊／23歲女開BMW失控撞2車　女騎士無呼吸心跳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

英國火車爆隨機刺人！　多名乘客送醫、兩嫌落網

車諾比核災禁區驚現詭異藍毛狗　志工疑染化學物質

川普政績再添一筆！　高市早苗：5500億美元投資協議不重談

美國防部長：準備與盟友共享技術　因應中國侵擾

川普控奈及利亞任由基督徒遭殺害　揚言採取軍事行動

名古屋人妻懸案偵破！夫26年砸2200萬保存現場　兇手竟是高中同學

美財長超好奇！林信義與貝森特會晤40分鐘　曝台灣高科技聚落秘辛

日本岐阜熊狂出沒連襲4人！　白川村合掌村附近「楓葉點燈」取消

高市早苗手提包爆紅！美到想包色　賣到缺貨「訂單排到明年5月」

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

3萬人力挺「林岱樺哭了」！怒批司法毀25年清白　千字文控訴家破亡

乘客行動電源爆炸！澎湖交通船險變火燒船　驚險瞬間畫面曝

林岱樺首場造勢晚會岡山登場　主持人喊：現場1萬人

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

英國火車爆隨機刺人！　多名乘客送醫、兩嫌落網

車諾比核災禁區驚現詭異藍毛狗　志工疑染化學物質

川普政績再添一筆！　高市早苗：5500億美元投資協議不重談

美國防部長：準備與盟友共享技術　因應中國侵擾

川普控奈及利亞任由基督徒遭殺害　揚言採取軍事行動

名古屋人妻懸案偵破！夫26年砸2200萬保存現場　兇手竟是高中同學

美財長超好奇！林信義與貝森特會晤40分鐘　曝台灣高科技聚落秘辛

日本岐阜熊狂出沒連襲4人！　白川村合掌村附近「楓葉點燈」取消

高市早苗手提包爆紅！美到想包色　賣到缺貨「訂單排到明年5月」

薛茲爾「瘋狂模式」決戰G7　藍鳥教頭盛讚大谷翔平：他很特別

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

英國火車爆隨機刺人！　多名乘客送醫、兩嫌落網

山本由伸G7賽前熱身「狀況好想再上場」　羅伯斯讚態度精神力最強

粿粿、范姜彥豐婚變鬧劇燒3天！人妻主播勸世：千萬不要奉子成婚

車諾比核災禁區驚現詭異藍毛狗　志工疑染化學物質

川普政績再添一筆！　高市早苗：5500億美元投資協議不重談

窗戶寫滿貼心叮嚀「給鳥看」！東部唯一野生動物協會曝真正使命

美國防部長：準備與盟友共享技術　因應中國侵擾

川普控奈及利亞任由基督徒遭殺害　揚言採取軍事行動

【KO瞬間曝光】阿姨紅燈硬鑽車陣過馬路！ 直接被彈飛倒地

國際熱門新聞

高市早苗手提包賣到缺貨！訂單排到5月

習近平APEC下榻「四星酒店」　原因曝光

馬爾地夫：2007年後出生者全面禁菸

日本熊狂出沒！合掌村楓葉點燈取消

日人妻被殺26年懸案　嫌竟是夫高中同學

APEC領袖合照曝！林信義與習近平0互動

美財長超好奇！林信義曝台科技聚落秘辛

台韓晶片PK？林信義回應輝達韓國合作

車諾比驚見藍色狗狗　可能原因曝光

「熊衝出樹叢」攻擊日公務員！重傷骨折

日本女高校園驚見「白骨」 ！死者身分曝

32歲日女說「想一起死」　刺死尼泊爾小男友

印15歲少年鐵軌自拍！遭火車撞死瞬間曝

高市早苗「罕見1動作」韓媒盛讚：超有禮貌

更多熱門

相關新聞

川普控奈及利亞任由基督徒遭殺害　揚言採取軍事行動

川普控奈及利亞任由基督徒遭殺害　揚言採取軍事行動

美國總統川普1日在其社群平台「真實社群」（Truth Social）發文威脅，若奈及利亞政府無法阻止境內「伊斯蘭主義分子殺害基督徒」的情況，美國將中止所有援助，並可能直接「荷槍實彈」派兵進入奈國執行軍事行動，引發奈及利亞官方嚴正駁斥。

日本熊狂出沒！合掌村楓葉點燈取消

日本熊狂出沒！合掌村楓葉點燈取消

高市早苗手提包賣到缺貨！訂單排到5月

高市早苗手提包賣到缺貨！訂單排到5月

林信義、高市早苗會面　中方強烈抗議

林信義、高市早苗會面　中方強烈抗議

林信義會晤高市早苗20分鐘　畫面曝光

林信義會晤高市早苗20分鐘　畫面曝光

關鍵字：

日本高市早苗川普日韓要聞北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／連鎖旅館台中店傳房客陳屍

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

就是大谷翔平！道奇官宣G7先發

粿粿家人怒控范姜「愛計較」：3年真的夠了！

陸拳師出戰打耳光大賽　被3掌打到昏迷

范姜彥豐反擊粿粿謊言和誇飾「幫妳買包說我沒出生產費」

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

金音獎爆意外...女歌手衣服被扯壞慌喊：奶頭露出來了

高市早苗手提包賣到缺貨！訂單排到5月

日本人來台旅遊「曬滿地戰利品」　網笑：夠台

藍鳥戴「51號」向道奇球員致敬

正國會「4挺將」缺席林岱樺岡山造勢晚會

屠穎跑步跌倒猝逝　吳青峰、楊丞琳、林俊傑發聲悼念

更多

最夯影音

更多
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害
GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面