國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

習近平、李在明談「朝鮮半島無核化」！　北韓怒嗆：做白日夢

▲▼中國國家主席習近平、南韓總統李在明10日通話。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國國家主席習近平（左）與南韓總統李在明（右）舉行中韓高峰會。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

中國國家主席習近平與南韓總統李在明預計1日舉行中韓高峰會談，南韓總統室10月31日更表示，兩人將在會中討論朝鮮半島無核化議題。對此，北韓痛批是在做白日夢，並警告稱「就算說百遍千遍萬遍無核化」，也絕不可能實現。

根據《朝中社》1日報導，北韓外務省副朴明浩10月31日發表聲明稱，「無論重複談論多少次無核化，我們都將耐心地證明，這不過是永遠無法實現的『白日夢』。」

南韓總統室先前在媒體記者會上宣布，「李在明總統與中國國家主席習近平都以民生為最重要理念，會談將採納解決民生問題作為主要議題。作為民生問題的延伸，雙方同意就朝鮮半島無核化與和平實現問題進行議程協商。」

朴明浩對此嚴厲抨擊，指控南韓「一有機會就企圖提起朝鮮半島無核化問題」，並痛斥首爾當局「刻意否定朝鮮民主主義人民共和國的核武國家地位，至今仍幻想能夠實現無核化」。他更直言不諱地批評，「南韓張口就是實現無核化的妄想，這本身就是赤裸裸地暴露自己的無知。」

事實上，早在2024年5月韓中日領袖會議發表包含朝鮮半島無核化內容的聯合聲明後，北韓外務省發言人就曾發表談話，怒斥此舉是「粗暴的內政干涉」。

 
美國總統川普、中國國家領導人習近平30日在韓國會面，會談中則未談及台灣議題。對此，一位我國安官員表示，從台灣的角度，台灣就是台灣，整體上一如預期；他表示，對台灣來說，整體戰略是確保台灣的存在不可忽視，不管地緣安全或是供應鏈體系的重要性，這次川習會的結果呈現出一件事，就是基於美國利益、區域國家利益，這些穩定現狀的存在，台灣合乎國際民主社會的戰略利益。

高峰會朝鮮半島無核化李在明習近平日韓要聞大陸要聞

