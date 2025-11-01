習近平、李在明談「朝鮮半島無核化」！　北韓怒嗆：做白日夢

▲中國國家主席習近平（左）與南韓總統李在明（右）舉行中韓高峰會。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

中國國家主席習近平與南韓總統李在明預計1日舉行中韓高峰會談，南韓總統室10月31日更表示，兩人將在會中討論朝鮮半島無核化議題。對此，北韓痛批是在做白日夢，並警告稱「就算說百遍千遍萬遍無核化」，也絕不可能實現。

根據《朝中社》1日報導，北韓外務省副朴明浩10月31日發表聲明稱，「無論重複談論多少次無核化，我們都將耐心地證明，這不過是永遠無法實現的『白日夢』。」

南韓總統室先前在媒體記者會上宣布，「李在明總統與中國國家主席習近平都以民生為最重要理念，會談將採納解決民生問題作為主要議題。作為民生問題的延伸，雙方同意就朝鮮半島無核化與和平實現問題進行議程協商。」

朴明浩對此嚴厲抨擊，指控南韓「一有機會就企圖提起朝鮮半島無核化問題」，並痛斥首爾當局「刻意否定朝鮮民主主義人民共和國的核武國家地位，至今仍幻想能夠實現無核化」。他更直言不諱地批評，「南韓張口就是實現無核化的妄想，這本身就是赤裸裸地暴露自己的無知。」

事實上，早在2024年5月韓中日領袖會議發表包含朝鮮半島無核化內容的聯合聲明後，北韓外務省發言人就曾發表談話，怒斥此舉是「粗暴的內政干涉」。