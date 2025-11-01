趣味運動大會好天氣　國際獅子會300B3區總監曝有「神助」

▲張善政市長出席國際獅子會300B3區「獅吼奔騰獅友趣味運動會」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國際獅子會300B3區獅友趣味運動大會，1日於桃園市北科附工運動場展開，逾千人參加。300B3區總監徐聰明透露，籌辦這次運動會前一個月，獅友們向「媽祖娘娘」擲筊請示舉辦日期，經允筊於今日舉行，而令獅友們稱奇的是，運動會前一晚還整夜雨勢不歇，今天卻是好天氣，感謝「媽祖娘娘」庇佑。

徐聰明總監說，千人戶外運動會，除了團隊的用心策劃執行，好天氣也格外重要，感恩神助好天氣，也期許獅友們，一年一度的獅友趣味運動會，主要在聯誼，勝負並非最重要。出席活動的市長張善政說，國際獅子會300B3區每年投入社會公益的能量，相當龐大，深信「媽祖娘娘」會保佑獅友們活動順利。

張善政表示，國際獅子會300B3區推動公益不遺餘力，於桃園各地捐助物資，並捐贈市府居家智慧醫療巡迴車、視力篩檢巡迴車及冷藏冷凍冰箱等設備。張市長也感謝獅友們事業有成之餘，仍不忘回饋鄉里，期盼大家透過趣味運動大會讓情感更緊密。

▲國際獅子會300B3區「獅吼奔騰獅友趣味運動會」熱力登場。（圖／市府提供）

今年運動會特別結合空拍攝影，現場數千名獅友圍成「B3」字樣，更有獅友抱著毛孩入鏡，以壯觀的人體圖騰象徵全區的團結與榮耀。而各專分區精心籌備的啦啦隊表演色彩繽紛、節奏明快，動感舞姿與整齊隊形贏得滿場喝采。

為讓所有獅友與家屬都能共襄盛舉，主辦單位特別設計多項趣味競賽，包括趣味競跑與團體挑戰賽，現場笑聲與歡呼聲此起彼落。運動場周邊更化身為美食嘉年華，各分會用心準備的在地料理與特色小吃琳瑯滿目，宛如夜市般熱鬧繽紛，讓人流連忘返。

▲抱著毛孩參加運動員入場。（圖／記者楊淑媛攝）

延續「視力第一」的公益傳統，現場特設視力檢查專區，邀請專業驗光師與眼科醫師，運用先進眼底攝影設備，為獅友與家屬進行免費視力篩檢。這份貼心服務讓活動不僅充滿歡樂，更注入健康與關懷的深層意義。包括：市府社會局長陳寶民、桃園區副區長邱創正、國際獅子會300B3區總監徐聰明、創區總監葉順英及第2屆總監周矢綾等均一同出席。