有如神助！玉里國中射箭小將戴隱形眼鏡　獎牌拿到手軟震撼體壇

▲門諾醫院攜手酷柏光學助體育班學生射出希望之箭。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

射箭場上，弓箭離弦的一瞬間，決定的不只是分數，更是孩子們的夢想。玉里國中射箭隊是國內賽場的「箭無虛發」強隊，但差點被近視、散光擊潰。門諾醫院東區視力保健中心看見需求，副院長許明木與酷柏光學攜手推出「體育班學生隱形眼鏡視力照護計畫」，免費提供學童近視專用日拋隱形眼鏡，讓選手看把瞬間清晰，比賽更加快、狠、準，連奪國內外多項獎牌，震撼體壇！



「瞄靶看不清，信心少一半，看不到靶心叫人崩潰！」林脩藩苦笑著回憶。射箭講求的是「心穩、眼準、手定」，卻因近視看不清靶開始心生膽怯，射不出好成績自己很氣餒；如今有隱形眼鏡幫助，接連射出佳績，還拿下U15國手資格出國比賽，太開心了！。他也說，配戴日拋後，不僅比賽時更穩定，定期檢查時也發現度數沒有再明顯增加，讓他安心不少。

全中運2連霸的女選手高卉唐的困擾更直接，她說，弓拉滿時，本該看見的是銳利的紅點，結果卻像隔著玻璃在找目標。看不清對一般人或許只是小事，但對射箭運動員卻是致命傷。她笑著說，戴上專用日拋後，專注度提升許多，「而且度數維持差不多，沒有再惡化」，讓她更能專心在比賽上。



玉里國中校護鍾昆富，眼看學生們愈來愈多近視問題，卻因經濟或配戴困境而苦無解方。他笑說自己連寫6封信向花蓮眼科醫院求援，「最後只有門諾醫院回應，願意幫這群孩子找出路。」這一回應，讓玉里國中和97名花蓮體育班學生，得到酷柏光學捐贈的「學童近視專用日拋」隱形眼鏡，每年拿到市價約百萬元的資源，成了孩子們最堅強的「眼力補給」。

▲林脩藩說，有隱形眼鏡幫助，接連射出佳績，還拿下U15國手資格出國比賽太開心了。

「世界突然變清楚，靶心好像放大一圈！」林脩藩回憶第一次戴上學童專用日拋時的驚喜。他說，隱形眼鏡讓自己更能專注，比賽心態也跟著穩定。高卉唐則分享，視力問題解決後，她能全心投入比賽，「整個人都放鬆多了。」兩人都立下目標，要挑戰奧運殿堂，為國爭光。



奧運銀牌得主、玉里國中射箭教練王正邦觀察，孩子比賽時的自信最關鍵。過去因視力模糊、配戴眼鏡容易分心，如今日拋隱形眼鏡不僅改善視線，也減少了度數增加與戴眼鏡的困擾，讓他們在場上更穩定。

▲2025年4月世界中學生U15運動會上，高卉唐（左）在反曲弓混雙對抗賽勇奪金牌，林脩藩（右）在團體賽中拿下銀牌。

門諾醫院副院長許明木說，傳統的近視治療方法如散瞳劑會讓孩子畏光、角膜塑型片需要每天清潔又花錢，對運動員都不方便。學童近視專用日拋隱形眼鏡則相對方便，出國比賽可輕鬆攜帶，卻有同樣控制效果。



「每人每年市價約三萬元，酷柏光學連續三年捐贈，總額近三百萬元。」許明木感謝企業支持，也強調這背後換來的，不只是數字，而是孩子們在場上更自在的笑容。

▲高卉唐說戴上專用日拋後，專注度提升許多而且度數維持差不多沒有再惡化。

2025年4月世界中學生U15運動會上，高卉唐在反曲弓混雙對抗賽勇奪金牌；林脩藩在團體賽中拿下銀牌。讓全校上下雀躍不已。林脩藩坦言：「有時候我覺得，奪牌靠的不只是箭術，還有那副隱形眼鏡。」



高卉唐則說得更直白：「沒有視力模糊的煩惱，我可以全力專注，這就是最大的禮物。」



玉里國中射箭隊的故事，只是花蓮體育生的縮影。從校護的一封信，到醫院的伸手，再到企業的善意，這場視力保衛戰，讓孩子們在賽場上能「看得清楚、射得更準」。正如許明木副院長所說：「我們希望他們專注在夢想，而不是眼鏡。」而孩子們的眼神告訴我們，當夢想被看見，箭也會飛得更遠。

