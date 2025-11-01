　
地方 地方焦點

中華醫大創校57週年校慶運動會登場　園遊會、社團聯演熱鬧滾滾

▲中華醫大57週年校慶運動會登場，排球校隊選手護送校旗進場。（記者林東良翻攝，下同）

▲中華醫大57週年校慶運動會登場，排球校隊選手護送校旗進場。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中華醫事科技大學創校57週年校慶運動會1日上午在校內大操場熱鬧登場，除有師生趣味競賽、接力賽跑、拔河決賽外，還舉辦社團聯合表演、校慶園遊會、文化祭及各繫系友回娘家活動，整個校園洋溢青春活力。

▲中華醫大57週年校慶運動會登場，排球校隊選手護送校旗進場。（記者林東良翻攝，下同）

校慶運動會上午8時30分舉行開幕式，國軍砲兵訓練指揮部與南部國軍人才招募中心結合學生社團帶來戰鼓、儀隊及大頭娃娃兵唱跳錶演，為運動會揭開熱鬧序幕。李碧娥校長率學校主管出席開幕儀式，感謝國軍弟兄帶來精採演出，並勉勵師生在運動場上展現團隊精神，兼顧「力與美」的展現，為校慶留下難忘回憶。

▲中華醫大57週年校慶運動會登場，排球校隊選手護送校旗進場。（記者林東良翻攝，下同）

開幕後隨即展開拔河決賽、大隊接力及教職員趣味競賽，現場加油聲不斷。趣味競賽項目「陸上龍舟」由教職同仁組隊參賽，最終由醫事學院團隊奪冠，行政組獲第二名。護理大樓前廣場同時舉辦為期兩天的校慶文化祭、社團聯合演出及園遊會，民生大樓一樓則有教學發展中心辦理的「高教深耕計畫成果展」，校園處處洋溢歡樂氣氛。

▲中華醫大57週年校慶運動會登場，排球校隊選手護送校旗進場。（記者林東良翻攝，下同）

迎接57週年校慶，各系紛紛廣邀系友回娘家，包括視光系、食營系、餐旅系、護理系等，藉由座談茶會或系友辦桌活動與學弟妹分享職場經驗，增進情誼。中華醫大表示，校慶系列活動自10月下旬展開，將在2日上午於演藝廳舉辦校慶典禮，頒發傑出校友證書、國家考試驗光師全國前10名技職榮譽榜獎勵金、服務績優資深教職員工獎及陳東河勤學獎學金，邀請各地校友回母校共慶生日。

▲中華醫大57週年校慶運動會登場，排球校隊選手護送校旗進場。（記者林東良翻攝，下同）

全國智慧創新競賽在中華醫大登場中華醫大分組奪冠

由中華醫事科技大學餐旅管理系主辦的「從產地到餐桌～全國跨世代飲食智慧創新競賽」，31日舉行決賽並公布結果，南英商工與中山工商分獲高職組一般組及樂活組冠軍；大專組則由中華醫大與南台科技大學並列一般組冠軍，展現學子結合AI智慧創意的亮眼成果。

中華醫大57週年校慶公佈傑出校友9人獲選成華醫之光受表揚

航空城新都心客運觀光園遊會　週週不冷場

中華醫大與高榮台南分院締盟共推智慧醫療與健康產業人才培育

屏基安寧病房30週年　千禧公園舉辦募款園遊會

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

