大陸 大陸焦點 特派現場

影／撞人落跑紅了！宇樹機器人最終奪冠　王興興欣慰：之前一直被黑

記者任以芳／綜合報導

在首屆人形機器人運動會上，昨16日宇樹機器人H1引爆話題。它在1500米比賽中以6分34秒奪得冠軍，摘下首枚金牌並創下世界紀錄，但同場卻發生「撞人事件」，甚至還直接落跑，程序人追著他滿場跑，整個過程讓觀眾看相當逗趣。事後宇樹科技創始人王興興鬆口氣，表示之前被網路黑真的受不了，「希望大家多些支持與信心。」

首屆人形機器人運動會上，宇樹機器人H1在1500米賽事中以6分34秒的成績摘得首金，創下人形機器人世界紀錄。然而，奪冠過程卻伴隨一場「撞人事件」引發熱議。問題可能並非完全出在機器人本身，而與人類操控環節有關。

綜合陸媒釋出畫面，昨天比賽過程中，比賽的機器人H1在即將套圈對手時突然減速並亂轉，「意外撞到」場邊人員，之後H1稍微停止一下，接著沒有站在原地，當場「落跑」，交接的程序人趕緊追上，整個過程就像做錯事的孩子，被家長追滿場跑。

▲▼ 宇樹機器人撞倒場邊人員、落跑 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲ 宇樹機器人撞倒場邊人員後「落跑」 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

事後回放畫面顯示，碰撞發生時正值兩名操控員交接遙控器，未及時下達避讓指令，導致了機器人失控。有網友戲稱，這或許是一種「最樸素的擊敗對手手段」，在高端比賽裡展現出最直白的「商戰智慧」。

外界質疑為何機器人比賽仍需遙控。專家指出，跑步屬高不穩定運動，目前感測器與演算法仍難完全支撐自主平衡與環境感知。高速奔跑之下，機器人的感測數據可能出現延遲或精度不夠，無法像人類般迅速判斷環境。

因此，人工操控能在此時彌補機器人的不足。因此需人工干預。值得注意的是，不過，部分機器人選手已實現完全自主參賽。例如本次亞軍——北京人形機器人創新中心研發的「天工Ultra」，在1500米比賽中完全未使用遙控。

宇樹H1是2023年8月推出的首款通用人形機器人，曾在春晚舞台表演。其身高1.8米、體重47公斤，搭載M107電機，單腿與單臂分別擁有5與4個自由度，並配備3D雷射雷達與深度相機。

▲▼ 宇樹機器人撞倒場邊人員、落跑 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲宇樹機器人肇事現場 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

本次比賽平均速度達3.8米/秒，但因追求速度，宇樹選擇遙控策略，儘管具備一定自主運動能力，但為追求速度，宇樹仍選擇採用遙控策略。

宇樹創始人兼CEO王興興賽後表示，H1奪金完全在意料之中，但仍未發揮最高速度。這次好成績也讓他鬆了一口氣，「前幾個月我們在網上被『黑』得實在受不了。」並且強調H1本可無需遙控，下次比賽將採「全自主」模式，並透露公司將參加明年北京亦莊半程馬拉松。

他同時呼籲社會對新技術保持開放心態，「正常比賽時關注少，一旦出錯就被放大。希望大家多些支持與信心。」

08/16 全台詐欺最新數據

440 1 7085 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

平野上班路衣服穿反倒著走：大法師！

中信兄弟總教練平野惠一不僅在場上嚴肅帶兵，私下卻展現十足「反差萌」。他昨日在「大巨蛋上班路」再度搞笑亮相，不僅把衣服穿反，據悉連鞋子都刻意穿反，甚至還倒著走路，引發球迷熱議，直呼：「平野教練也太可愛！」

宇樹科技H1奪機器人1500公尺賽跑奪首金 第二名全程未使用遙控器

美中角力下求生！川普欽點三大未來產業　9檔台股ETF成資金避風港

洋基場邊「警察看妹」　7秒吸7百萬觀看

蘋果AI陪伴機器人傳2027年將上市

