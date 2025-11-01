鄭麗文稱普丁有選舉非獨裁者　徐國勇：蔣介石時代也有選舉

▲民進黨秘書長徐國勇。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

外媒《德國之聲》昨（31日）釋出專訪國民黨主席鄭麗文的內容，然而，鄭麗文在訪問中脫口，「普丁不是獨裁者」、「國防預算太多了」等語，鄭麗文也在今國民黨全代會中表達，會讓台灣重建新的秩序。對此，民進黨秘書長徐國勇今受訪時表示，鄭麗文說法推翻國際三觀，鄭麗文說普丁也有選舉，北韓以前也有選舉，100%投票，100%當選，100%得票率。以前台灣在蔣介石時代有沒有選舉？有。得票率99%。請問這是選舉嗎？

鄭麗文今全代會中提到，她選舉中說過讓國民黨從羊群變獅群，台灣不能內耗空轉，不能再往下沈淪，相信只有愛可以勝過仇恨，只有善可以打敗邪惡，國民黨是獅群，不是狼群，要建立新秩序，照顧新弱勢，有公平正義的地方，「我們會成為獅群，會成為台灣王者，讓台灣重現善跟正義」。

對此，徐國勇受訪時表示，鄭麗文所謂新的秩序指的是什麼？台灣就是台灣，台灣跟中國就是互不隸屬，大家也知道，像普丁，全世界都知道他是個獨裁者，每一個國家都這麼講，自由民主的國家都這麼講，而鄭麗文竟然在接受德國之聲時說，普丁不是獨裁者，這推翻了國際的三觀，國際的觀念不是這樣子。

徐國勇指出，鄭麗文稱普丁也有選舉，也要請問一下以前在北韓有選舉嗎？有。百分之百投票，百分之百當選，百分之百得票率。以前台灣在威權時代，蔣介石時代有沒有選舉？有。得票率99%。請問這個是選舉嗎？這個是假民主、假自由、假選舉，用假的東西仿冒是真的，還大言不慚講出來，這樣子是國人要的嗎？她應該講清楚。

徐國勇直言，鄭麗文還主張要把國防預算刪掉或者減少，自己更要問，鄭麗文說要保護台灣，又要把國防預算刪掉，怎麼保護呢？國防預算所買的武器就是和平保證，國無兵恆亡，國家如果沒有自我防衛的能力，注定滅亡，從中華的歷史非常清楚。

徐國勇強調，台灣就是台灣，各國的文化都要借鏡，中華文化是台灣文化的一部分，台灣有日本的文化、有荷蘭的文化、有西班牙的文化、有英國的文化，也有美國的文化，中華文化也是台灣文化的一部分。都可以借鏡。國家如果沒有我們國防當後盾，和平無從保證，希望國民黨了解，能夠支持國防預算，這是非常重要的一點。