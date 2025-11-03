黃暐瀚：鄭麗文勇於論述、有存在感　會被討論是2028人選之一

▲國民黨新任黨主席鄭麗文。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席鄭麗文1日正式就任。對此，媒體人黃暐瀚認為，以這個狀況看，鄭麗文成為2028總統候選人機率非常高，自己怕大家誤解，不是說一定就是鄭麗文，只是說「鄭麗文是非常勇於論述、不怕反對聲音、有存在感的黨主席，她會是被討論選2028的人選之一」。

黃暐瀚於節目《少康戰情室》表示，國民黨已經2016、2020、2024都沒執政了，現在就是放眼2028，以這個狀況看起來，鄭麗文成為2028總統候選人機率非常高，非常高的意思是過五成，可能比盧秀燕還高。

黃暐瀚再次發言時則補充說明，自己怕大家誤解，不是說一定就是鄭麗文，而是當國民黨員這麼支持鄭麗文時，鄭麗文又這麼勇敢論述，未來2028候選人，鄭麗文會被討論、會被黨員期待。

黃暐瀚認為，國民黨可能需要進行民調，自己講白了，韓國瑜、盧秀燕、鄭麗文、甚至是蔣萬安，如果4個人鄭麗文民調最高，當然有可能成為2028總統候選人，自己只是說「鄭麗文是非常勇於論述、不怕反對聲音、有存在感的黨主席，她會是被討論選2028的人選之一」。

此段發言引起討論後，黃暐瀚2日也發文表示，現在談2028，真的太早，自己不敢斷言，也沒能力斷言，自己只是強調，以現在國民黨內對鄭麗文的「期望值、喜好度、討論度」來看，2028誰來選這一題，一定會提到鄭麗文，如同外界會討論「盧秀燕」、「韓國瑜」甚至「蔣萬安」一樣，單純個人看法，無意介入政黨事務，特此說明，謝謝大家。

▼ 政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）