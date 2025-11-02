林岱樺造勢教「低報年齡」　民進黨高市黨部：勿干擾民調作業

記者許宥孺／高雄報導

表態角逐2026高雄市長提名的民進黨立委林岱樺，昨（1）日晚間在岡山河堤公園舉辦首場造勢晚會，不過晚會主持人卻在台上教支持者，接到民調電話要稱自己20至30歲，藉此獲得加權計分。林岱樺本人今日強調沒有違反規定，不過民進黨高雄市黨部也發聲明，重申切勿以任何形式干擾民調作業。

民進黨高雄市黨部今日強調，民進黨高雄市長初選各候選人應尊重初選制度，務必遵守民調作業相關規則與程序，讓民調公平進行。

市黨部重申，所有參選者共同維護黨的團結與制度公信力，切勿以任何形式干擾民調作業。遵守規則、尊重程序，展現民主成熟作風。

▲2名主持人在台上唱雙簧，教支持者接到民調電話要自稱28歲。（圖／翻攝林岱樺直播）



爭議起於林岱樺1日晚間舉辦首場造勢晚會，主持人在宣導民調電話關鍵問答方式時，提到年紀問題，主持人竟強調，「因這次民調相當重視年輕人的意見，所以回答20至30歲都有加分，有加權分數啦！」隨後2名主持人唱雙簧，又重新演示問答方式，「請問您今年大約幾歲？」另一名女主持人則回答：「28，這樣我會拍謝啦！」

有民眾觀看直播影片時，注意到林岱樺晚會請大家接到民調問年齡時，說自己是28歲，不禁發問：「這樣合理嗎？民進黨，你們高雄要這樣玩嗎？還在玩民調這一招嗎？準嗎？」、「林岱樺叫大家接到電話謊報年齡20-30歲，這樣民調可以加分。這種做法跟國民黨死人連署有什麼不同。」、「公然教作弊？」

▲民進黨立委林岱樺今日強調沒有違反規定。（圖／記者許宥孺翻攝）



林岱樺今日對此表示，11月1日的岡山造勢場，主持人是在舉例說明，並未違反規定。她不會明知故犯，重點是讓民眾知道民調的遊戲規則。