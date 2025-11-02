　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林岱樺造勢教「低報年齡」　民進黨高市黨部：勿干擾民調作業

記者許宥孺／高雄報導

表態角逐2026高雄市長提名的民進黨立委林岱樺，昨（1）日晚間在岡山河堤公園舉辦首場造勢晚會，不過晚會主持人卻在台上教支持者，接到民調電話要稱自己20至30歲，藉此獲得加權計分。林岱樺本人今日強調沒有違反規定，不過民進黨高雄市黨部也發聲明，重申切勿以任何形式干擾民調作業。

民進黨高雄市黨部今日強調，民進黨高雄市長初選各候選人應尊重初選制度，務必遵守民調作業相關規則與程序，讓民調公平進行。

市黨部重申，所有參選者共同維護黨的團結與制度公信力，切勿以任何形式干擾民調作業。遵守規則、尊重程序，展現民主成熟作風。

▲2名主持人在台上唱雙簧，教支持者接到民調電話要自稱28歲。（圖／翻攝林岱樺直播）

▲2名主持人在台上唱雙簧，教支持者接到民調電話要自稱28歲。（圖／翻攝林岱樺直播）

爭議起於林岱樺1日晚間舉辦首場造勢晚會，主持人在宣導民調電話關鍵問答方式時，提到年紀問題，主持人竟強調，「因這次民調相當重視年輕人的意見，所以回答20至30歲都有加分，有加權分數啦！」隨後2名主持人唱雙簧，又重新演示問答方式，「請問您今年大約幾歲？」另一名女主持人則回答：「28，這樣我會拍謝啦！」

有民眾觀看直播影片時，注意到林岱樺晚會請大家接到民調問年齡時，說自己是28歲，不禁發問：「這樣合理嗎？民進黨，你們高雄要這樣玩嗎？還在玩民調這一招嗎？準嗎？」、「林岱樺叫大家接到電話謊報年齡20-30歲，這樣民調可以加分。這種做法跟國民黨死人連署有什麼不同。」、「公然教作弊？」

▲民進黨立委林岱樺。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲民進黨立委林岱樺今日強調沒有違反規定。（圖／記者許宥孺翻攝）

林岱樺今日對此表示，11月1日的岡山造勢場，主持人是在舉例說明，並未違反規定。她不會明知故犯，重點是讓民眾知道民調的遊戲規則。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 5 4303 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
前司機痛毆學生　桃園客運再發四點聲明
11月餐飲優惠！吃到飽111元
蔡依林罕見「肉體接觸」寵粉！　「唱跨年不倒數」原因曝光
跟粿王一樣是《全明星》紅隊！曹佑寧「連發3則驚呼文」全網笑了
快訊／黃明志驗出4毒品！警：疑與護理女神性交、遺體被移動

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

監委指京華城樓地板面積屬一次性保障　柯文哲：判斷全然悖乎常理

張景森：賴清德有滿手好牌　比蔣萬安強的超過100個

林岱樺造勢教「低報年齡」　民進黨高市黨部：勿干擾民調作業

提賴清德「中國併購台灣」說反擊　民眾黨：綠發言體系人士多唸書

高市早苗會晤林信義中國氣噗噗　外交部嗆無權置喙：台灣主權獨立

推進聯合政府！黃國昌11月底率團訪日取經　擬接觸自民黨、維新會

為聯合政府互槓　許甫揭賴清德昔談內閣制：卓冠廷賞老闆巴掌？

立院藍白合　黃國昌：沒有任何選舉利益交換｢感謝都來不及」

台肥多肥？土地資產上千億　游淑慧：用無專業的吳音寧細思極恐

黃國昌拋藍白「聯合政府」　綠諷：又是卡提諾法學院自創理論？

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

監委指京華城樓地板面積屬一次性保障　柯文哲：判斷全然悖乎常理

張景森：賴清德有滿手好牌　比蔣萬安強的超過100個

林岱樺造勢教「低報年齡」　民進黨高市黨部：勿干擾民調作業

提賴清德「中國併購台灣」說反擊　民眾黨：綠發言體系人士多唸書

高市早苗會晤林信義中國氣噗噗　外交部嗆無權置喙：台灣主權獨立

推進聯合政府！黃國昌11月底率團訪日取經　擬接觸自民黨、維新會

為聯合政府互槓　許甫揭賴清德昔談內閣制：卓冠廷賞老闆巴掌？

立院藍白合　黃國昌：沒有任何選舉利益交換｢感謝都來不及」

台肥多肥？土地資產上千億　游淑慧：用無專業的吳音寧細思極恐

黃國昌拋藍白「聯合政府」　綠諷：又是卡提諾法學院自創理論？

華爾街日報：川習會後　美企繼續將生產線移出中國

找到屬於自己的生活樣貌　《慢行列車》正是現代家庭的最佳縮影

林泓育致詞開玩笑點名林立、黃子鵬　喊話球迷：你們是有的！

林逸欣曾開唱台下僅5人！　「卻永遠有他」告白：最堅強後盾

前司機痛毆學生　桃園客運再發四點聲明：道歉、負起法律責任

監委指京華城樓地板面積屬一次性保障　柯文哲：判斷全然悖乎常理

非洲豬瘟禁宰營運衝擊　台南受理豬肉攤商損失補助申請

林立談FA「有資格是好事」順其自然　相信球團不會輕易放人

永續×音樂×商圈！歸仁琴音愛歌Song購物節登場　真善美歸仁魅力滿點

「幫你追回款項」黑心女介紹「叔叔」　癡情男二度遭詐12萬

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

政治熱門新聞

正國會「4挺將」缺席林岱樺岡山造勢晚會

新制上路！陸人在台定居須放棄中國護照

王世堅質詢送卓榮泰2禮物　痛批新青安「三無啦」不可思議

韓國原不願派員接我APEC代表　外交部多管道交涉維護平等尊嚴原則

林佳龍紐約設宴美方沒到？　涉外人士揭真相：是歐布萊恩邀林出席

鄭麗文接掌國民黨！「財報」曝光負債21億　黨產三審敗訴損220億

周玉蔻：綠營再不處理林岱樺涉貪停權　2026會被大屠殺剩嘉義縣

國民黨下週甲動審停砍公務人員年金法案　他喊：決戰時刻到了！

林岱樺岡山造勢湧3萬人　游盈隆：為綠營初選投超級變數

即／林岱樺首場造勢晚會登場　主持人喊：現場1萬人

林岱樺哭了！司法毀清白　發文揭家破真相

連勝文卸藍副主席　曝心聲「打落牙齒和血吞」

ET專訪／邱議瑩稱當高雄市長「恰北北」性格一定改

CNN曝台灣宴請美官員卻無人到場　外交部4點駁斥

更多熱門

相關新聞

高雄十大傳說「陳財佑」　本尊現況曝

高雄十大傳說「陳財佑」　本尊現況曝

抓漏專家「陳財佑」被封為高雄十大傳說人物，他總是以年輕時的黑白畢業照當作宣傳，廣告經常出現在宣傳車上，穿梭在高雄大街小巷，讓許多人好奇他現在的面貌。國民黨立委柯志恩昨（1）日出席正修科大校慶時，巧遇校友陳財佑，兩人當場自拍合影，意外曝光本尊現況。

提賴清德「中國併購台灣」說反擊　民眾黨：綠發言體系人士多唸書

提賴清德「中國併購台灣」說反擊　民眾黨：綠發言體系人士多唸書

許甫揭賴清德昔談內閣制：卓冠廷賞老闆巴掌？

許甫揭賴清德昔談內閣制：卓冠廷賞老闆巴掌？

造勢教民調謊報年齡稱28歲？　林岱樺：不會明知故犯

造勢教民調謊報年齡稱28歲？　林岱樺：不會明知故犯

造勢教「民調謊報年齡」！林岱樺：沒違規

造勢教「民調謊報年齡」！林岱樺：沒違規

關鍵字：

高雄2026高雄市長高雄市長民進黨林岱樺正國會邱議瑩許智傑賴瑞隆

讀者迴響

熱門新聞

快訊／E級護理女神猝死！　驚傳黃明志在場涉毒被逮

快訊／道奇世界大賽二連霸

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

「護理師女神」謝侑芯飯店浴缸昏迷！黃明志CPR搶救不治

鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕！

衛星照曝蘇丹慘況！叛軍屠殺　活人所剩無幾

范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」

快訊／新竹特斯拉撞上2行人　命危搶救中

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

「華城殺人魔」李春才姦殺14人性侵30人　前妻首現身：為何沒殺我

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

范姜彥豐哥哥是牙醫！　兄弟高顏值同框照曝光

王子粿粿爆不倫代言又掉1個！品牌方宣布「合作關係結束」

山本由伸獲選世界大賽MVP出爐！

更多

最夯影音

更多
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害
GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面