張景森：賴清德有滿手好牌　比蔣萬安強的超過100個

▲台北市長蔣萬安於市議會備詢。（資料照／記者林敬旻攝）



政治中心／台北報導

對於民進黨在2026年台北市長參選人的人選議題，行政院前政務委員張景森2日發文表示，現任台北市長蔣萬安不見得這麼強，他最大問題是市政乏善可陳，能力偏於平庸；他認為，台北到處是人才，只要不限於傳統的選戰思維，比蔣萬安強的超過100個，民進黨主席賴清德把他聯絡簿看一遍，民間友人或內閣裡，就有滿手好牌。

張景森表示，蔣萬安有那麼強嗎？不見得。市民並不討厭這位市長，蔣萬安的政治爭議也不大。他的最大問題是市政乏善可陳，顯示市長能力偏於平庸；而台北市民其實不太喜歡平庸的市長，他們期待的是有政治魅力的領導者。

張景森說，中間選民的心態應該是「換一個也不是不可以。」但你必須推出一位能力比他強、而且有政治魅力的人選，「不是找一個長得比他帥的。台北市民沒有那麼膚淺、也沒有那麼愚蠢」。

張景森指出，競選是團隊戰，市議員提名要提早，請黨籍議員主打市政，努力在市政議題與組織動員上深耕；不要為了媒體曝光，天天「飛象過河」去搶談政治口水。市政議題帶不動，市長也不用選了。他說，在市民眼中，包括綠營支持者，蔣萬安在政治上其實沒什麼大問題，「老去挑人家阿公阿祖的事，很煩耶！」

張景森表示，最強助選員、國民黨新任主席鄭麗文已經登板，但「習主席」與「鄭主席」的用途是在總統與國會大選，選個市議員若一天到晚談這些政治議題，中間選民也只會覺得厭煩，議題疲乏，並不利2028。

張景森建議，所有議員候選人先成立「聯合競選總部／台北市政改造俱樂部」，讓市民參與；先提出共同的市政改革主張，再到台北各角落訪才，替市民找一位合適的市政 CEO，也就是市長候選人，請到總部展開市長的競選活動。

此外，張景森指出，市長提名的基本策略，還是要搶國民黨基本盤以外的選票，推出一位淺藍、淺綠與白都能接受的人選，但不一定非得是民進黨籍。眼前檯面上大家推薦的人，不是不好，而是不精彩、沒爆發力；老面孔、不新鮮，就帶不動士氣，也捲不起風潮。

張景森表示，台北市基本上是空氣戰，組織動員的作用有限，就先讓台北市選民保持觀望，選前四個月徵召新面孔，展開旋風突襲戰即可，台北市打得好，才能帶動全國選情，台北打得漂亮，外溢效應才能推動全國盤勢。

對於人才的問題，張景森認為，台北到處是人才，只要不受限於傳統的選戰思維，比蔣萬安強的超過100個。單單賴清德主席好好把他的聯絡簿看一遍，他的民間友人或內閣裡面，就有滿手好牌。