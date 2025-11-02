　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄十大傳說「陳財佑」現身！抓漏宣傳太紅　手機仍保留那張照

▲▼高雄傳說「陳財佑」。（圖／翻攝Google地圖）

▲抓漏專家「陳財佑」被封為高雄十大傳說人物之首。（圖／翻攝Google地圖）

記者許宥孺／高雄報導

抓漏專家「陳財佑」被封為高雄十大傳說人物，他總是以年輕時的黑白畢業照當作宣傳，廣告經常出現在宣傳車上，穿梭在高雄大街小巷，讓許多人好奇他現在的面貌。國民黨立委柯志恩昨（1）日出席正修科大校慶時，巧遇校友陳財佑，兩人當場自拍合影，意外曝光本尊現況。

正修科技大學昨日晚間舉辦校慶60週年，邀請校友回娘家，國民黨高雄市議員黃香菽、李眉蓁都是校友，與國民黨立委柯志恩連袂出席致意。

▲國民黨立委柯志恩出席正修科大校慶，意外遇到高雄迷因陳財佑本尊。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲國民黨立委柯志恩出席正修科大校慶，意外遇到高雄迷因陳財佑本尊。（圖／記者許宥孺翻攝）

柯志恩今日在臉書分享昨晚照片，她表示，昨晚正修科大60周年慶校友回娘家，走完250桌、逐桌和大家打招呼，還遇到都市不老傳說、抓漏達人陳財佑，不愧是高雄傳說、自備年輕帥照是基本的，不管走到哪都能看得到。

柯志恩也秀出兩人合照，只見身穿黃色polo衫的陳財佑早已白髮蒼蒼，不過手機畫面還仍保留自己年輕時的畢業照。根據手機畫面顯示，該張相片應是保存在iPhone相簿裡的喜好項目，研判平日應有不少粉絲要求合照。

▲▼復刻高雄傳說陳財佑！「抓漏發財車」街上跑，駕駛竟是這大咖。（圖／陳其邁競選團隊提供）

▲陳其邁競選高雄市長時，曾復刻高雄傳說陳財佑，「抓漏發財車」開在街上跑。（圖／ETtoday資料照）

陳財佑是高雄具有知名度的傳說人物，年輕時用學生時期稚嫩畢業黑白照片作為廣告，宣傳抓漏工程，但本人現在已是六旬阿伯，抓漏工程也已由二代接手經營。事實上，高雄市長陳其邁在2022年尋求連任時，也曾致敬陳財佑，推出復刻版本的陳其邁抓漏發財車，當時成功吸引目光。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 5 4303 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
前司機痛毆學生　桃園客運再發四點聲明
11月餐飲優惠！吃到飽111元
蔡依林罕見「肉體接觸」寵粉！　「唱跨年不倒數」原因曝光
跟粿王一樣是《全明星》紅隊！曹佑寧「連發3則驚呼文」全網笑了
快訊／黃明志驗出4毒品！警：疑與護理女神性交、遺體被移動

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

前司機痛毆學生　桃園客運再發四點聲明：道歉、負起法律責任

「幫你追回款項」黑心女介紹「叔叔」　癡情男二度遭詐12萬

租約到期不搬還欠房租　花蓮無業女「心情不好」燒床墊險釀災

狠男押人打3針海洛因棄屍核二廠！一審判無期　3共犯1人暴斃

高雄十大傳說「陳財佑」現身！抓漏宣傳太紅　手機仍保留那張照

用LINE徵才誘騙少女6度性交易　馬伕上次緩起訴這回栽了

撞擊畫面曝光！新竹老夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

海軍上尉帶手機進軍艦戰情室　被記大過求翻案遭駁回

蘆洲警誘捕詐團取簿手　再逮「第二層」上游…意外查獲大麻

新竹特斯拉女酒駕！老夫妻違規過馬路遭撞飛　重傷送醫雙亡

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

前司機痛毆學生　桃園客運再發四點聲明：道歉、負起法律責任

「幫你追回款項」黑心女介紹「叔叔」　癡情男二度遭詐12萬

租約到期不搬還欠房租　花蓮無業女「心情不好」燒床墊險釀災

狠男押人打3針海洛因棄屍核二廠！一審判無期　3共犯1人暴斃

高雄十大傳說「陳財佑」現身！抓漏宣傳太紅　手機仍保留那張照

用LINE徵才誘騙少女6度性交易　馬伕上次緩起訴這回栽了

撞擊畫面曝光！新竹老夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

海軍上尉帶手機進軍艦戰情室　被記大過求翻案遭駁回

蘆洲警誘捕詐團取簿手　再逮「第二層」上游…意外查獲大麻

新竹特斯拉女酒駕！老夫妻違規過馬路遭撞飛　重傷送醫雙亡

找到屬於自己的生活樣貌　《慢行列車》正是現代家庭的最佳縮影

林泓育致詞開玩笑點名林立、黃子鵬　喊話球迷：你們是有的！

林逸欣曾開唱台下僅5人！　「卻永遠有他」告白：最堅強後盾

前司機痛毆學生　桃園客運再發四點聲明：道歉、負起法律責任

監委指京華城樓地板面積屬一次性保障　柯文哲：判斷全然悖乎常理

非洲豬瘟禁宰營運衝擊　台南受理豬肉攤商損失補助申請

林立談FA「有資格是好事」順其自然　相信球團不會輕易放人

永續×音樂×商圈！歸仁琴音愛歌Song購物節登場　真善美歸仁魅力滿點

「幫你追回款項」黑心女介紹「叔叔」　癡情男二度遭詐12萬

「超越偶」啟動文化新浪潮　雲林打造布袋戲永續品牌

【自帶斑馬線XD】萬聖節扮人形紅綠燈太狂！這造型走到哪都合法通行

社會熱門新聞

快訊／新竹特斯拉撞上2行人　命危搶救中

即／連鎖旅館台中店傳房客陳屍

即／嘉縣中埔鄉女駕駛自撞車禍！2歲女童亡

撞擊畫面曝！新竹老夫妻遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

台中汽機車路口相撞　女保全右腳變形送醫不治

25歲女欠債遭拘禁+鬼剃頭！警攻堅主嫌嚇到腿軟

約會遭性侵2次求償20萬敗訴　1句話露餡

淡水BMW車禍波及機車　女騎士無呼吸心跳

獨／北投驚傳意外！2工人清洗溫泉池命危

外國人二度大鬧西門町理髮店　被警帶回

台中加拿大女遊客遭左轉車撞飛！驚悚影片曝

北投2工人清洗溫泉蓄水池昏厥　送醫雙雙不治

鳳梨座車遭開12槍！檢又查出2主謀

高雄十大傳說「陳財佑」　本尊現況曝

更多熱門

相關新聞

立院藍白合　黃國昌：沒有任何選舉利益交換｢感謝都來不及」

立院藍白合　黃國昌：沒有任何選舉利益交換｢感謝都來不及」

民眾黨持續推動「聯合政府」理念。民眾黨主席黃國昌今（2日）表示，民眾黨之所以會在立法院與國民黨合作，完全是基於政策與理念，而沒有任何選舉利益分配與交換，「能找到一個能共推法案、讓改革過半的政黨，求之不得、感謝都來不及」，即便雙方合作過程中曾出現摩擦與分歧，但民眾黨會用具體行動回應，讓對方理解。另外，黃國昌也說，若總統賴清德上任前選擇和包括民眾黨的在野合作，會搞成現在這樣嗎？

台肥資產上千億　她曝吳音寧接董座薪資高級肥

台肥資產上千億　她曝吳音寧接董座薪資高級肥

他犀利分析　從吳音寧接台肥董座看「綠邏輯」

他犀利分析　從吳音寧接台肥董座看「綠邏輯」

造勢教「民調謊報年齡」！林岱樺：沒違規

造勢教「民調謊報年齡」！林岱樺：沒違規

曹興誠酸鄭麗文「中共專寵」　國民黨回嗆

曹興誠酸鄭麗文「中共專寵」　國民黨回嗆

關鍵字：

高雄陳財佑抓漏正修科技大學柯志恩國民黨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／E級護理女神猝死！　驚傳黃明志在場涉毒被逮

快訊／道奇世界大賽二連霸

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

「護理師女神」謝侑芯飯店浴缸昏迷！黃明志CPR搶救不治

鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕！

衛星照曝蘇丹慘況！叛軍屠殺　活人所剩無幾

范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」

快訊／新竹特斯拉撞上2行人　命危搶救中

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

「華城殺人魔」李春才姦殺14人性侵30人　前妻首現身：為何沒殺我

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

范姜彥豐哥哥是牙醫！　兄弟高顏值同框照曝光

王子粿粿爆不倫代言又掉1個！品牌方宣布「合作關係結束」

山本由伸獲選世界大賽MVP出爐！

更多

最夯影音

更多
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害
GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面