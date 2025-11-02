高雄十大傳說「陳財佑」現身！抓漏宣傳太紅　手機仍保留那張照

▲抓漏專家「陳財佑」被封為高雄十大傳說人物之首。（圖／翻攝Google地圖）



記者許宥孺／高雄報導

抓漏專家「陳財佑」被封為高雄十大傳說人物，他總是以年輕時的黑白畢業照當作宣傳，廣告經常出現在宣傳車上，穿梭在高雄大街小巷，讓許多人好奇他現在的面貌。國民黨立委柯志恩昨（1）日出席正修科大校慶時，巧遇校友陳財佑，兩人當場自拍合影，意外曝光本尊現況。

正修科技大學昨日晚間舉辦校慶60週年，邀請校友回娘家，國民黨高雄市議員黃香菽、李眉蓁都是校友，與國民黨立委柯志恩連袂出席致意。

▲國民黨立委柯志恩出席正修科大校慶，意外遇到高雄迷因陳財佑本尊。（圖／記者許宥孺翻攝）



柯志恩今日在臉書分享昨晚照片，她表示，昨晚正修科大60周年慶校友回娘家，走完250桌、逐桌和大家打招呼，還遇到都市不老傳說、抓漏達人陳財佑，不愧是高雄傳說、自備年輕帥照是基本的，不管走到哪都能看得到。

柯志恩也秀出兩人合照，只見身穿黃色polo衫的陳財佑早已白髮蒼蒼，不過手機畫面還仍保留自己年輕時的畢業照。根據手機畫面顯示，該張相片應是保存在iPhone相簿裡的喜好項目，研判平日應有不少粉絲要求合照。

▲陳其邁競選高雄市長時，曾復刻高雄傳說陳財佑，「抓漏發財車」開在街上跑。（圖／ETtoday資料照）



陳財佑是高雄具有知名度的傳說人物，年輕時用學生時期稚嫩畢業黑白照片作為廣告，宣傳抓漏工程，但本人現在已是六旬阿伯，抓漏工程也已由二代接手經營。事實上，高雄市長陳其邁在2022年尋求連任時，也曾致敬陳財佑，推出復刻版本的陳其邁抓漏發財車，當時成功吸引目光。