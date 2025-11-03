　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳挺普丁遭歐洲各國「封殺」　鄭麗文駁：上任後將安排會面

▲▼鄭麗文出席中國國民黨114年度中央評議委員會議。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲鄭麗文出席國民黨114年度中央評議委員會議。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前接受外媒採訪時，堅稱俄羅斯總統普丁不是獨裁者，傳出多個歐洲國家駐台機構不滿「封殺」國民黨中央。鄭麗文今（3日）受訪時強調，自己發現從黨主席選舉期間一直到現在，在媒體還有社群上，有非常多不實的傳言，大家都傳得跟真的一樣，「這是一個完全子虛烏有」，事實上當選之後，馬上有歐洲的代表處積極聯繫，希望能安排會面，她都把這些相關行程安排在正式上任之後。

國民黨今日上午舉行第22屆中央評議委員會議，對於前任主席朱立倫追認的中評委未出席，鄭麗文會前受訪表示，大家都有行程上的安排，她都尊重，中評委人數龐大，大家都會按照自己行程來安排。

至於地方黨部人事，鄭麗文說，她週六已經預告過，全台各縣市黨部主委的人事已經底定，今日上班第一天就會正式發布，台北市黨部部分，很感謝議長戴錫欽繼續接任。

鄭麗文表示，地方縣市黨部主委的任命，高度尊重地方生態與需要，也希望充滿戰鬥力，有很多留任是他們本來就有鮮明的任務、重要的使命，例如大家熟悉的台南、高雄黨部主委，還有屏東、雲林等，都是繼續留任，中間也有很多人事上的變換，更重要的是希望2026選舉勝利。

媒體詢問，接下來是否會下鄉號召更多支持者入黨，壯大國民黨的基本盤，尤其是南二都？鄭麗文說，全台灣都會去，還有很多地方她的謝票行程未完成，全台灣都會去，但是沒有錯，重點會放在南台灣。
 

更多新聞
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

