重慶公安立案偵查沈伯洋　邱毅示警嚴重性：離開台灣就可能被捕

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

重慶市公安局今（28日）發布警情通報表示，依法對民進黨立委沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。沈伯洋則回應，無所謂，反正台灣人沒在怕的。對此，前立委邱毅示警，接下來程序，必然是缺席審判，判刑定罪，然後發布全球通緝，今後只要離開台灣，就可能被捕，引渡回大陸服刑，自己看沈伯洋是麻煩了。

邱毅表示，大陸公安機關正式立案調查沈伯洋，印象中，這應該是第一起，不知道沈伯洋了解不了解這個嚴重性。

邱毅指出，在台灣立案調查，有時是虛應故事，常常都是雷聲大雨點小。但大陸可不同了，公安立案調查，通常是謀定而後動，已經掌握了明確的犯罪證據，準備採取行動的先期措施，所以通常是被立案必有大事。

邱毅說，沈伯洋早已被大陸官方列入「台獨頑固分子」，父親沈土城的兆億公司，長期做「倒爺」的行徑被查出，大陸海關總署也做了相關懲處，再想在大陸賺錢，是難了。

邱毅指出，現在沈伯洋被公安機關立案調查，接下來的程序，必然是缺席審判，判刑定罪，然後發布全球通緝。

邱毅示警，沈伯洋不知懂不懂這個嚴重性，今後只要離開台灣，就可能被捕，然後引渡回大陸服刑。

邱毅強調，這是大陸針對台獨頑固分子的首次出擊，絕不可能只是虛晃一招，虛張聲勢，自己看沈伯洋是麻煩了，不知道沈伯洋看了他的文章，會不會有些緊張！

▼前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）