陸對沈伯洋立案偵查　陸委會：台灣人絕不接受恫嚇脅迫

▲陸委會。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者陳冠宇／台北報導

大陸今（28）日宣布對民進黨立委沈伯洋進行立案偵查，並鼓勵民眾向大陸公安機關進行舉報。陸委會回應指出，中共當局透過「懲獨」之名遂行「跨國壓迫」，妄圖達到分化與威嚇台灣內部的目的不會得逞，台灣人民絕不接受中共干涉、恫嚇或脅迫，同時呼籲國人切勿為一己私利配合中共從事違法行為。

重慶市公安局發布警情通報稱，為堅決打擊沈伯洋通過發起、建立「台獨」分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動，決定對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，依法追究其刑事責任，並鼓勵向大陸公安機關進行舉報。

對此，陸委會午間透過書面表示，中共以其內部法令羅織入罪、立案追訴我國會議員的行為，已經逾越法治文明的底線，陸委會予以嚴厲譴責。

陸委會強調，中共對台完全沒有管轄權，其所謂的法律與規範對我國人毫無拘束力，台灣人民依據中華民國憲法享有不可剝奪的自由與權利，中共當局透過「懲獨」之名遂行「跨國壓迫」，妄圖達到分化與威嚇台灣內部的目的不會得逞，台灣人民絕不接受中共干涉、恫嚇或脅迫。

「近期中共持續宣布懲戒我方人士，並且鼓勵民眾舉報，對於兩岸交流往來已大幅提高不可預期的風險」，陸委會再次提醒，中共有關部門可能對於台灣民眾進行非法逮捕與濫權羈押，國人赴陸前應謹慎評估人身安全風險。

陸委會最後也呼籲國人應共同維護國家安全與安定，切勿為一己私利配合中共從事違法行為，倘有涉及與中共黨政軍從事合作行為，主管機關將會依法查辦。