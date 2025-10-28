　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸對沈伯洋立案偵查　陸委會：台灣人絕不接受恫嚇脅迫

▲▼陸委會。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者陳冠宇／台北報導

大陸今（28）日宣布對民進黨立委沈伯洋進行立案偵查，並鼓勵民眾向大陸公安機關進行舉報。陸委會回應指出，中共當局透過「懲獨」之名遂行「跨國壓迫」，妄圖達到分化與威嚇台灣內部的目的不會得逞，台灣人民絕不接受中共干涉、恫嚇或脅迫，同時呼籲國人切勿為一己私利配合中共從事違法行為。

重慶市公安局發布警情通報稱，為堅決打擊沈伯洋通過發起、建立「台獨」分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動，決定對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，依法追究其刑事責任，並鼓勵向大陸公安機關進行舉報。

對此，陸委會午間透過書面表示，中共以其內部法令羅織入罪、立案追訴我國會議員的行為，已經逾越法治文明的底線，陸委會予以嚴厲譴責。

陸委會強調，中共對台完全沒有管轄權，其所謂的法律與規範對我國人毫無拘束力，台灣人民依據中華民國憲法享有不可剝奪的自由與權利，中共當局透過「懲獨」之名遂行「跨國壓迫」，妄圖達到分化與威嚇台灣內部的目的不會得逞，台灣人民絕不接受中共干涉、恫嚇或脅迫。

「近期中共持續宣布懲戒我方人士，並且鼓勵民眾舉報，對於兩岸交流往來已大幅提高不可預期的風險」，陸委會再次提醒，中共有關部門可能對於台灣民眾進行非法逮捕與濫權羈押，國人赴陸前應謹慎評估人身安全風險。

陸委會最後也呼籲國人應共同維護國家安全與安定，切勿為一己私利配合中共從事違法行為，倘有涉及與中共黨政軍從事合作行為，主管機關將會依法查辦。

18局大戰近7小時！大谷累了：我想趕快回家睡覺
快訊／首位自首閃兵藝人！赴地檢署認了
曾智希打雷射「結果超慘」！　火大公開照片
快訊／18局終於打完！　道奇再見全壘打贏了
快訊／18局史詩戰！大谷單場9上壘　山本由伸竟在熱身
獨／信義豪宅雙屍穿著曝！留2包藥錠+粉末

新華社文章提「愛國者治台」　陸委會：台灣民眾不會上當

陸對沈伯洋立案偵查　陸委會：台灣人絕不接受恫嚇脅迫

新華社「鐘台文」連三天刊文！　稱台灣出路只有一條：走向祖國完全統一

2025胡潤百富榜公佈　鍾睒睒四度拿下中國首富...倆新面孔擠入前十

大陸又一開源模型爆紅！　MiniMax性能「超越DeepSeek」

相隔十年！滬指「低開高走」重返4000點　福建海西板塊集體漲停

11歲屁孩「吞10g萬元金豆」　媽氣炸：天天叮囑，不准在外拉屎

「共同抵制保護主義」　大陸與東協簽署自貿區3.0升級版議定書

用印表機印250萬假鈔「墨水味飄滿屋」　犯嫌全是「00後」和未成年

王毅與盧比歐通話　學者：川習會或達成「階段性解決方案」

相關新聞

沈伯洋遭中國立案調查　民進黨：中國無權干涉台灣人民

沈伯洋遭中國立案調查　民進黨：中國無權干涉台灣人民

針對中國重慶市公安局發布警情通報，指控民進黨立委沈伯洋為「台獨頑固份子」，並聲稱其行為涉嫌分裂國家犯罪，決定立案偵查。民進黨發言人戴瑋姍今（28日）表示，中國對台灣人民從來沒有任何管轄權，這些宣稱完全無效，只是企圖以政治手段恐嚇台灣人民。此舉是赤裸裸的紅色恐怖，不僅嚴重破壞兩岸關係，更威脅區域和平穩定。

遭中國公安立案偵查！稱涉嫌分裂國家　沈伯洋曝目的

遭中國公安立案偵查！稱涉嫌分裂國家　沈伯洋曝目的

沈伯洋遭陸「立案偵查」　國台辦大讚「正義之舉」

沈伯洋遭陸「立案偵查」　國台辦大讚「正義之舉」

快訊／大陸公安對沈伯洋立案偵查！

快訊／大陸公安對沈伯洋立案偵查！

聲援張峻！　沈伯洋能理解「那一踢」：傅崐萁才是賣花蓮現行犯

聲援張峻！　沈伯洋能理解「那一踢」：傅崐萁才是賣花蓮現行犯

