政治

沈伯洋遭中國立案調查　民進黨批紅色恐怖：中國無權干涉台灣人民

▲▼民進黨徽。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

針對中國重慶市公安局發布警情通報，指控民進黨立委沈伯洋為「台獨頑固份子」，並聲稱其行為涉嫌分裂國家犯罪，決定立案偵查。民進黨發言人戴瑋姍今（28日）表示，中國對台灣人民從來沒有任何管轄權，這些宣稱完全無效，只是企圖以政治手段恐嚇台灣人民。此舉是赤裸裸的紅色恐怖，不僅嚴重破壞兩岸關係，更威脅區域和平穩定。

《新華社》報導，重慶市公安局28日發布警情通報表示，為堅決打擊沈伯洋通過發起、建立「台獨」分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動，該局根據大陸的《刑法》、《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》等有關規定，決定對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，依法追究其刑事責任。重慶市公安局表示，廣大群眾發現相關線索，可立即向公安機關舉報，公安機關將對舉報人身份資訊嚴格保密。《新華社》還在報導中附上舉報信箱及舉報電話。

▲▼立委沈伯洋。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者李毓康攝）

對此，戴瑋姍指出，中國當局長期以恫嚇、抹黑等手段打壓台灣自由社會，只凸顯其對民主價值的敵意與不安。面對威脅，台灣人民不會退縮，政府也會持續強化國防、提升自我防衛能力，讓和平建立在實力之上，唯有備戰才能止戰，厚實的國防才是和平最有力的後盾。

戴瑋姍進一步表示，反觀新任國民黨主席鄭麗文卻公開反對提高國防預算，等於放棄自我防衛、削弱國家安全，與多數台灣人民的主流民意背道而馳，呼籲國民黨不該一再唱衰台灣、削弱士氣，而應與全民站在同一陣線，共同面對中國威脅、守護國家安全，這才是身為在野黨應有的責任與態度。

 
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

