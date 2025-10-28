對何欣純選台中有信心！　蔡其昌親還原「與賴清德溝通過程」

▲民進黨立委蔡其昌接受專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）

記者郭運興／台北報導

總統兼民進黨主席賴清德日前赴台中舉行「便當會」，會中「定調」由立委何欣純代表民進黨出戰2026台中市長選舉，最終選對會也拍板徵召。對此，民進黨立委蔡其昌今（28日）透露，去年已跟總統講過「讓你好做事，你來評估怎麼選最適合」，後來賴清德只告訴他「中央朝小野大很難做事，你做過8年的副院長，對中央政策論述都很上手，真的很需要你留在中央幫我的忙、地方讓欣純去拚」，留在中央要做什麼賴清德並未提到，但自己對何欣純很有信心。

蔡其昌今接受廣播節目《嗆新聞》專訪談到民進黨台中市長一戰，他表示，自己已經講過，黨在朝小野大的情況下今年很困難，賴總統也不好做，沒想到這一年多比自己預測得更困難。自己一開始就跟賴總統講「台中民進黨立委本來6個，現在剩下2個也沒有什麼好在那邊吵來吵去」。

主持人黃暐瀚詢問「大家會質疑是否真的支持何欣純？會當主任委員或總幹事嗎」？蔡其昌表示，這要看何欣純的需求，自己是一定會幫忙，而外界憂心是否內鬥？這是絕對不可能的。

被問到「是否本來就有默契這次就是由何欣純選」？蔡其昌說，自己跟何欣純沒有默契，很多人對他有期待，加上大家在棒球場看到他的能力，自己這個人就是喜歡解決問題，過去一直講沒有人相信，自己當到中職會長後，很多人開始相信、認同他解決問題的能力，後來12強冠軍了，才開始做出連結，真的反映在他的民調上，所以民調很高這些都是事實。

蔡其昌也透露與賴清德溝通情形，去年也跟總統講過「讓你好做事，你來評估看台中市長怎麼選最適合」，自己認為信任一個專家，讓賴清德判斷怎麼樣對執政最有幫助。

黃暐瀚也追問「賴清德稱你留中央的意思是什麼」？蔡其昌說，沒有意思，賴清德沒有講任何事，賴清德只告訴他「其昌，中央朝小野大很難做事，你做過8年的副院長，在立法院待了20年時間，對中央的政策論述都很上手，真的很需要你留在中央幫我的忙」，就這樣而已，至於是否擔任黨團幹部？賴清德並未講到這個。

蔡其昌指出，那天餐會還有其他議題，賴清德在最後也表達對台中市選舉的想法，賴清德講這段之前有找他聊過了，意思就是選市長很重要、留中央也很重要，因此賴清德希望「你留在中央，地方讓欣純去拚」，留在中央要做什麼自己也不知道，但也沒有很重要，自己對何欣純很有信心。

▼何欣純、賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

