綠排審「海纜七法」　羅智強嗆嘴炮：共機都趕不回去怎麼執法？

記者崔至雲／台北報導

立法院經濟委員會民進黨籍召委陳亭妃30日排審「海纜七法」修正草案。國民黨立院黨團書記長羅智強今（28日）質疑，共機越過海峽中線，民進黨政府都趕不回去了，請問「海纜七法」要如何執法？國家安全的維護每個人都支持，但有分為「行動組」跟「嘴炮組」，講白了，民進黨「海纜七法」最大的一個關鍵是「怎麼執法」？

台灣周遭海纜遭破壞案層出不窮，立法院經濟委員會民進黨召委陳亭妃30日排審包括《電信管理法》、《電業法》、《天然氣事業法》、《自來水法》、《氣象法》、《商港法》與《船舶法》的「海纜七法」修正草案。

羅智強表示，國家安全的維護每個人都支持，但有分為「行動組」跟「嘴炮組」，講白了，民進黨「海纜七法」最大的一個關鍵是「怎麼執法」以前這些灰色滋擾在國民黨執政的時候不存在，所以也沒有這些法律的討論，「因為這根本不存在」，為什麼現在民進黨政府需要這些法律？就是因為民進黨沒有能力去防止所謂灰色滋擾的問題。

羅智強表示，民進黨是只有無能防止灰色滋擾嗎？國民黨執政時，中共軍機不敢踰越海峽中線、 也不會踰越海峽中線，民進黨執政後，圍台軍演以及圍台、擾台等已常態化。他只問賴清德總統、民進黨，請問有辦法把中共軍機趕到海峽中線以西嗎？有辦法阻絕圍台軍演騷擾嗎？如果連這些越過海峽中線的軍機都趕不回去，淪喪我國防衛縱深，那麼立法後怎麼執法？

羅智強說，立這些法律本來就不是問題，民進黨也可以說所有的在那個台灣海峽灰色滋擾的所有的船艦抓到就炸沉、上面的人全部都關無期徒刑，也可以立這個法，但「根本的問題是立了法之後怎麼去執行這件事情？民進黨能不能先把中共軍機趕回海峽中線以西呢？做得到這件事情那叫『行動組』，做不到這些事情叫『嘴砲組』」。

林沛祥表示，的確有很多大陸的非法漁船移到外海去作業，但這本來在國際海事法裡面就是違法的，尷尬的是現在兩岸的關係處得非常不佳，所以就算是大陸的船在這邊違法作業，台灣也無法透過正常管道讓對岸直接去對他們依法執法，台灣現在看到的狀況與其說是「國安危機」，倒不如說就是兩岸之間缺乏溝通和互信，以及打擊犯罪的基礎。

林沛祥表示，「海纜七法」的確要好好來檢討，但更現實是海岸、海纜這些，不是大家看得到的地面資料，海象不是隨時都可以控制得住，以印尼、菲律賓的海事法來看時，這些非法漁船本來就不該在這些灰色地帶下錨，造成這些海纜的損害，所以透過一般的國際海事法其實就可以解決這件事情，不需要大費周章特地扯到國安上來講。