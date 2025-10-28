要謝龍介面對造謠後果！　郭國文嗆：有我官商勾結證據就辭職

記者郭運興／台北報導

民進黨立委郭國文16日為烏山頭水庫光電板爭議提告國民黨立委謝龍介違反《社維法》散布假消息。謝龍介今（28日）透露已收到傳票，怒批「好快的刀！民進黨氣急敗壞要告人，下週一，我準時到案」。對此，郭國文也回擊，謝龍介好好面對造謠的後果，至於謝龍介的「細漢仔」陳昆和影射官商勾結，「我直接宣布，如果有任何人有證據顯示我跟業者利益交換、不當往來，不只歡迎向司法檢舉，我自己更願意請辭負責」。

▲民進黨立委郭國文回應謝龍介。（圖／郭國文辦公室提供）

郭國文表示，謝龍介在直播說白賊習慣了，講到忘記法律界限，開始大肆造謠不實消息，言論自由不代表可以隨意造謠，就讓謝龍介為散播謠言負起責任！

郭國文表示，如今因為散播假消息被警察約談，一切都是司法程序，謝龍介還要裝作被迫害，果然是連偽造連署書都不願意負責的主委。

郭國文指出，謝龍介有沒有造謠？有！「10/10謝龍介持續稱烏山頭光電板使用藥劑清洗，但前一天經濟部早已澄清，只用清水」、「10/14謝龍介接受媒體採訪再次說洗光電板不可能只用清水」、「10/14謝龍介直播說，烏山頭水質報告汙染超標，更用鎘米來做影射」、「10/15上黃光芹節目表明自己知道行政機關有說澄清，但仍造謠使用藥劑清洗」。每次都講得斬釘截鐵，那就把證據拿出來跟警察說明吧。

郭國文提到，至於謝龍介的「細漢仔」陳昆和意圖用合法收取的20萬元政治獻金，來大幅度影射官商勾結，「我直接宣布，如果有任何人有證據顯示我跟業者利益交換、不當往來、或任何對價關係，不只歡迎向司法檢舉，我自己更願意請辭負責」。

郭國文反擊，如果政治獻金代表不當往來，那看看謝龍介細漢仔陳昆和大肆攻擊，結果也收取從事太陽能光電業的「上貿電機」10萬元。

郭國文指出，更不用說，國民黨也收取在北門做漁電共生的「怡和國際」、「怡和國際能源」業者的政治獻金，按照藍的標準，不就在搞官商勾結？

最後，郭國文強調，謝龍介好好面對自己造謠的後果，其他地方議員想要跟上他的後塵，那就一樣面對法律制裁！

▼國民黨立委謝龍介。（記者林東良翻攝）