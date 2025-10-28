不是怕優先席糾紛！北捷車廂「椅子立柱不見」　新措施一票讚

▲北捷拆除部分車廂內座椅。（圖／北捷官網，下同）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前有民眾搭台北捷運時，發現部分車廂原有的某些椅子不見，忍不住猜測是否跟先前優先席糾紛有關。事實上，北捷21日曾發新聞稿指出，這是「空間優化列車」，拆除第2至第5節車廂中央立柱，還移除部分車門旁座位及屏風，增設車側與座椅扶手，並調整「親子友善區」，引發話題。

最近有網友在Threads表示，北捷板南線怎麼有列車車廂角落椅子不見了，話題掀起討論，猜測是否與日前優先席糾紛有關。但就有人指出，「想也知道這是讓推娃娃車的父母親方便停車的，不然車子擋在門口，大家出入不是不方便？」「最後一節車廂啊，記得那是給輪椅族、腳踏車族、父母推嬰兒車或有拖行李箱的人方便使用。」

事實上，北捷21日新聞稿指出，第6部「空間優化列車」正式加入尖峰時段疏運行列，延續原本的寬敞設計，首度改裝「親子友善區」，特別騰出一整塊空間給嬰兒車停放。

這次的空間優化列車延續既有的改裝特色，包括拆除第2到第5節車廂中央立柱，讓輪椅、嬰兒車或拖行李的乘客都能輕鬆移動。部分車門旁的座位與屏風也同步拆除，改加裝車側與座椅扶手，讓大家有更多站立空間，不再人擠人。

這次最大的亮點，就是「親子友善區」的升級。北捷首次針對這區進行微調，在第3節車廂第4個車門到第4節車廂第1個車門間，各拆除一排三人座，變成可放嬰兒車的寬敞空間。北捷也說，這樣不只家長方便，其他乘客上下車動線也更順，未來會持續蒐集旅客意見再微調。

其實從2015年開始，北捷就陸續在淡水信義線、松山新店線、板南線和中和新蘆線設置「親子友善區」，月台上還有粉紅色標示提醒乘客，希望大家在尖峰時段也能多點禮讓，給推車或孕婦一點空間。

目前板南線已經有6部優化列車，在平日早上8點到8點半之間行駛亞東醫院到龍山寺路段，幫助分流通勤人潮。北捷表示，「空間優化列車」有五大特色：動線順暢、空間優化、功能多元、引導明確、運能提升，不只讓乘客更願意往車廂裡移動，也讓輪椅和嬰兒車族群搭車更友善。

北捷最後也提醒，想避開人潮可以打開「台北捷運Go」App查一下車廂擁擠度，上車後也記得往車廂內部移動，或是提早一點出門。