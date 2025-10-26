桃園客運爆毆客！律師曝當年跟司機吵「多剪半格」　一票秒懂

▲桃園客運劉姓司機22日載運學生途中，質疑學生有逃票嫌疑，一名男學生下車前為同學出聲，回頭向司機反嗆。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近，桃園客運司機劉姓男子對黃姓高中生施暴，引發社會關注。律師林智群就在粉專回想，在他的那個年代，乘客最常和司機爭執的不是路線或找零錢，而是「公車卡該剪哪一格」。一句「我這個公車卡之前被多剪半格，你應該剪這半格」讓無數網友秒懂，留言區瞬間變成懷舊大會。

林智群在粉專笑說，他那個年代，跟公車司機最常發生的爭執，是乘客會計較「公車卡」被多剪半格，文中還原雙方對話，「我：『我這個公車卡之前被多剪半格，你應該剪這半格。』司機：『我聽你在放屁！你這個半格是前面司機沒剪乾淨的。』」

原來當年公車卡是以格數計費，林智群還在留言處補充，「有時候會跳腳，司機就從兩格中間給你剪下去。」短短幾句話讓大家回想起舊時代搭車的趣事。

留言區瞬間湧入大量同世代網友共鳴，「懂的人的年紀應該都……」、「我那年代還有車掌小姐，剪票、吹哨子、叫大家往裡面移動」、「有次司機太忙，直接在兩格中間剪下去，害我整張卡報廢」、「月底司機都會問：幫你剪完？」

也有年輕人驚呼看不懂在說什麼，「我真的不知道以前月票是剪格子的」、「我們只知道刷悠遊卡」、「原來那年代的月票是實體剪卡！」還有人笑說，「這篇文一看就知道年紀洩光光！」

不少人被懷舊氛圍感染，紛紛補充當年趣事，「那時候國中上學要拉繩下車」、「冷氣車要補兩塊，多剪一格」、「公車司機有時候故意剪錯格，還要去賣票處申訴」。也有人感性留言：「雖然只是小事，但那段有車掌小姐、紙本車票的年代，真的讓人懷念。」