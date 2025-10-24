　
生活

台鐵平溪線又發生邊坡滑動　光復連假全面停駛

▲▼ 平溪線鐵軌路基掏空 鐵軌懸空 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台鐵平溪線日前發生路基流失，邊坡迄今仍有滑動情況。（資料圖／記者郭世賢翻攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵平溪線日前因豪雨出現土石滑落、路基掏空等災情，根據台鐵監測，因邊坡持續有滑動情況，光復連假期間自今天(24日)到26日平溪線將暫停列車營運。

受強降雨影響，平溪線嶺腳=望古間22日路基流失，預計11月底才能搶通，台鐵公司原規劃自10月24日至26日光復節連續假期期間，平溪線瑞芳=十分間行駛，十分=菁桐間採公路接駁；10月27日起至11月30日止，逢周一至周五平溪線全線停駛，周六、日瑞芳=十分間行駛，十分=菁桐間採公路接駁。

不過因持續降雨影響，台鐵監測發現三貂嶺-大華間邊坡有滑動情形，為確保行車安全，台鐵今上午宣布變更行駛計畫，今天10月24日上午8時25分起至10月26日24時止，平溪線暫停列車營運。

台鐵公司表示，停駛期間，台鐵啟動公路接駁措施，協助旅客往返平溪線各站，接駁車停靠站包括瑞芳、十分、望古、嶺腳、平溪及菁桐等站，停靠公車站牌，並採折返方式行駛。

根據台鐵公告，瑞芳站開車時刻為07:10、09:10、14:00、16:00、18:00，菁桐開車時刻為 08:10、10:10、15:00、17:10、19:00。旅客可透過台鐵公司官方網站、24小時旅客服務電話（02-2191-0096、0800-765-888）或就近車站查詢最新列車資訊。

台鐵平溪線豪雨列車暫停

