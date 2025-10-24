客運駕駛遭醉客威脅「拉下車找人處理」報警提告　國光：譴責暴力　

▲國光客運駕駛遭酒醉乘客威脅恐嚇，圖非該事件車輛。（示意資料圖／國光客運提供）

記者李姿慧／台北報導

10月18日一名醉漢搭乘國光客運時，對司機滋擾恐嚇，揚言要把司機拉下車找人處理，國光客運駕駛嚇得當場報警，並將旅客請下車。國光客運今(24日)表示，該駕駛長昨已完成報案，將循侮辱和恐嚇罪提告該乘客，國光客運嚴厲譴責任何對駕駛言語和暴力事件，並將給予該駕駛者一切協助。

一輛基隆開往三重的國光客運10月18日發生一名酒醉乘客上車後，不但飆髒話更言語侮辱駕駛長，駕駛以開車要專心為由阻止對方後，該醉漢竟打電話投訴該駕駛，並揚言要把司機拉下車找人處理，該駕駛緊急打電話報警並將該乘客請下車。

國光客運今也發出聲明，指針對10月18日晚上在國光客運1802路線-基隆往三重方向發生一乘客跟司機糾紛事宜，一名乘客在車上對司機造成嚴重的滋擾及出言恐嚇。駕駛長昨天10月23日已完成報案，警察機關已立案調查，並會循公然侮辱及恐嚇罪方向提告該名乘客。

該起糾紛事件發生在10月18日晚間，國光客運說明，當時一輛從基隆開往三重的1802路線國光客運上，一位醉酒乘客上車後就辱罵駕駛長，駕駛長好言相勸反遭打1999電話投訴，拍照及揚言要找人處理駕駛長。駕駛長深感人身安全受到威脅，在潭美公園站報警及要求該乘客下車讓事件終止並繼續行駛至終點站。

國光客運指出，該事件發生後，基隆站長親自慰問駕駛長，安撫駕駛長的情緒。駕駛長在10月23日已到警察局完成筆錄，國光客運也提供了相關監視器畫面予警察單位作後續調查。國光客運嚴厲譴責任何對旗下駕駛的言語及身體的暴力事件，並會提供一切協助予事件中的駕駛長。