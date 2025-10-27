養豬場未上傳蒸煮紀錄還照送廚餘　民進黨團轟：台中市府螺絲掉滿地

▲民進黨團幹事長鍾佳濱（資料照／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

台中市梧棲區一處養豬場爆發非洲豬瘟，廚餘源自於台中梧棲清潔隊所售，依規定應每日上傳廚餘蒸煮資料，但經查卻發現從5月後就沒有正常上傳，且台中環保局也未稽查，更沒有任何裁罰。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（27日）痛批，台中市政府環保局螺絲掉滿地。

民進黨台中市議員江肇國26日抨擊，爆發非洲豬瘟疫情的養豬場業者，廚餘蒸煮上傳紀錄長達4個月嚴重異常，甚至8月未曾上傳過，質疑市府消極的態度是病毒有機可乘的元兇。台中市環保局則聲稱，今年5月、7月稽查時未發現違規，加上該業者為85歲的年長豬農，對於網路作業較為不熟悉，後續將採取一對一視訊監管的措施。

對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（27日）指出，提醒大家，地方政府清潔隊去收廚餘，這是民眾經驗，但在六都，這些收廚餘的清潔隊都是直屬六都環保局管理，且廚餘資源化再利用的申請，也是向地方環保局。放在這個個案上，台中市環保局本身就是廚餘的資源化再利用的受理機關，也是監督機關，而該清潔隊也是環保局直屬下的機關。

鍾佳濱痛批，一個台中市環保局會長達5個月沒有收到申請廚餘再利用的養豬戶的上傳，但他直屬的清潔隊還能每天送廚餘到這個養豬戶，台中市政府環保局螺絲掉滿地。

此外，該案場與2名獸醫師合作，但前往養豬場診斷的王姓獸醫屬於公司的「動物用藥品管理技術人員」，可銷售藥物，但沒有獸醫執業執照，依獸醫師法第5條與第16條規定，不得填發診斷書、處方或開具證明文件。

鍾佳濱認為，過去的時代，台灣社會老人家生病了，都會去藥房自己拿藥，隨著健保的實施與醫藥分業，落實看診已經完全做到了，但在家畜家禽的業者中，仍然不乏有這種畜養的經濟動物生病了，直接請藥廠派業務送藥來，台中是不是這樣的狀況？一般的推測十分有可能，但台中市動保處不可能不知道，也不可能縱容這樣的情況發生，卻在第一時間聲稱該養豬業者是由特約獸醫師來進行整治，這樣離譜的錯誤，台中市政府應趕快出來說明。

另，針對中國淘寶肉製品若帶進國內恐成破口，國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥質疑，民進黨立委吳思瑤難道不知道早在2018年民進黨政府的農委會就已禁止任何疫區豬肉製品入台？難道民進黨中央要表達的是，中央政府這7年來都在放任淘寶的豬肉製品大舉入台？林沛祥也點名農業部長陳駿季或財政部長莊翠雲，二者其中之一，必須為此次非洲豬瘟防疫出現破口，向全國人民道歉，自行請辭下台。

對此，吳思瑤回應，國民黨團非常雙標，對台中市爆發的非洲豬瘟破口事件，國民黨團、國民黨上下沒有人出來譴責、質疑失職、瀆職的台中市政府，全都安靜，沒有人敢批評，反而將力氣放在錯的地方，讓中央的農業部相關單位可能被設局背鍋。

吳思瑤認為，她昨天是提出呼籲，要求補強，這是正面的政策要求與監督，藍營卻藉此帶風向，國民黨團發言通篇除了罵吳思瑤外，「他罵吳思瑤我也很習慣了」，但居然要陳駿季或莊翠雲下台，不知道國民黨團批評道理何在，不敢究責失職、瀆職的台中市府，對於盧秀燕一連串的出包，國民黨上下都噤聲，卻假藉其他議題帶風向。

吳思瑤痛批，盧秀燕無心市政，只會金玉其外，敗絮其中，國民黨人對此掩耳盜鈴、選擇性偏聽，只會帶風向要中央政府背鍋。對於這樣嚴肅的公共政策、防疫作為，在法規面和執行面應不分藍綠、朝野一致，因為這是食安問題、產業安全問題，甚至是國家安全的問題，國民黨人不要雙標。