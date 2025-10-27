　
人妻「實測3年廚餘機」電費無感！過來人推爆：果蠅蟑螂也沒了

▲▼廚餘,廚餘處理機,廚餘桶,堆肥。（圖／記者許展溢攝）

▲原PO曝廚餘機實測成果，半年產量竟不到桶子1/4。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

中央視廚餘養豬為防疫破口而暫時全面禁止，面對大量廚餘該如何解決，讓不少縣市傷透腦筋。一名人妻分享使用廚餘機3年心得，半年經過處理的廚餘不到發酵桶1/4，讓她大讚「不臭又省事」，夏天沒有果蠅蟑螂。網友也認同是「最值得買的家電」，提醒使用前先濾水、避免丟米製品，以延長機器壽命。

一名女網友在Threads表示，家裡有2大1小，她每天至少會煮1餐，估算一個月的廚餘不到10公升，而她使用廚餘機已經3年，除了大骨頭、牡蠣殼無法打碎，其餘食物都丟進機器裡。

某次她想把絞碎、烘乾後的廚餘拿給長輩堆肥，發現產出半年的量，根本裝不到發酵桶（一般常見廚餘桶）的1/4。除了可減少廚餘之外，原PO認為，尤其夏天不會散發異味，這讓她大推「也不用提著湯湯水水去倒，有夠讚的！」

關於電費部分，原PO直言無感，一家人住透天，不開冷氣的話，電費大概1000多元，平常會使用空氣清淨機2台、洗碗機、冰箱跟其他電器。

不少網友也推薦，「廚餘機真的是我買過最優的家電！湯湯水水建議用一般濾網濾掉後，再將廚餘殘渣放進廚餘機處理，效果會更好，機器壽命功能也比較能持久」、「廚餘機真的是大推，新家用了兩年，夫妻一致認可必買電器第一名」、「我家夏天沒有蟲了，不只果蠅，連蟑螂都不好生存，沒東西吃」、「米製品千萬別絞碎，因為乾燥後會變硬很難清以外，其他都可以丟廚餘機」、「廚餘機真的救了我的命，我基本上是有丟就開機，完全不吵也不臭，電費也不貴」。

但也有網友認為，「還是要有能通風的地方啊，不會很臭，但絞碎和乾燥的過程還是有味道」、「都有定期在換活性碳，但每次換完沒多久味道就會很重（水分已經先濾過），而且也擋不了蟑螂跑進裡面，覺得很困擾」。

過去不少網友分享廚餘機的4大優點，「1.不用擔心引來蚊蟲，2.不會產生發酵汁水或惡臭，3.不會拉低垃圾燃燒溫度（溫度太低會造成垃圾燃燒不完全，比較會產生有毒氣體），4.有在種植的話，也是堆肥好物」。

10/25 全台詐欺最新數據

325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「陳天仁前夫」周孝安認酒駕！連假等不到代駕…臨停黃線移車被抓
快訊／八點檔男星酒駕被逮！畫面曝光
快訊／藝人閃兵案今開庭！　傳喚名單一次看
「黑色士兵」參戰　彰化「黑水虻部隊」月吞300噸廚餘
必勝客人事異動！達美樂嗨喊「家有喜事」　網笑：有這樣挑釁的喔
南瑤宮六畜籤已預警！獸醫師市長2度擲筊　籤詩竟與新冠相同

廚餘機養豬破口非洲豬瘟推肥家電神物

