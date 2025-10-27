　
社會 社會焦點 保障人權

難逃罪惡感！殺害老友棄屍山區成白骨　犯嫌稱「1個月沒睡好」

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲洪男落網聲稱自己近1個月睡不好。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市霧峰區山區前天（25日）驚傳棄屍案，當地居民聞到不明惡臭，在深約5公尺的邊坡發現1具嚴重腐爛、幾乎僅剩白骨的男屍，遺體上還纏繞繩索，嚇得趕緊報案。警方認為案情不單純，經連日追查，昨（26）晚在台中市龍井區逮獲涉案的洪姓犯嫌，洪男落網時神情恍惚，聲稱自己已近1個月沒有睡好，全案檢警朝殺人罪方向偵辦。

據悉，死者為49歲李姓男子，與兒子在彰化縣員林市同住，9月間因李男不明原因消失，兒子向警方通報協尋失蹤；犯嫌31歲洪姓男子，也是員林人，與李男結識多年，近期2人疑因約1萬元的金錢糾紛，雙方大起爭執，洪男於9月中旬不慎失手殺害李男。

台中霧峰山區1名盧姓農民，4天前在樹林間聞到異味，盧今天（27日）受訪表示，他循著味道找尋，在路旁邊坡發現1具白骨，已經腐爛，「只看到1個頭殼」，趕緊報警處理。

▲台中霧峰山區驚見白骨，盧姓農民目擊遺體慘況。（圖／記者白珈陽攝，下同）

▲盧姓農民目擊遺體慘況。（圖／記者白珈陽攝）

不過據了解，李男遺體雖腐爛嚴重，但屍首並未分離，其遺體倒臥地面，上半身留有部分衣物，頭部、軀幹均僅剩白骨，而下半身疑因有褲子保護，腿部保留較完整，盧民可能因角度問題，才稱只看到頭部。此外，遺體上還纏繞繩索，以及少量膠布。

▲台中霧峰山區驚見白骨，凶嫌落網了。（圖／記者白珈陽攝，下同）

▲李姓男子遺體被丟棄邊坡。（圖／記者白珈陽攝）

由於死者遺體呈現的異狀，警方判斷可能為他殺案件，立刻組成專案小組，並報請台中地檢署指揮偵辦。經訪查李男家屬，以及調閱相關監視器，連日調查後，鎖定犯嫌為洪姓男子，並發現他疑駕駛友人車輛，將李男遺體棄置山區，案後再開車逃回員林市。

檢警抽絲剝繭，昨日晚間11時許，在台中龍井逮獲訪友的洪男，洪男落網時面無表情，呈現恍惚狀態，疑因犯下殺人大罪，沒有前科的洪男雖逃逸多日，仍躲不過罪惡感，他表示「已經1個月沒有睡覺了」。警方目前將洪男帶回製作筆錄，全案朝殺人罪方向偵辦。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方調閱監視器，發現洪男案後曾逃回員林。（圖／記者白珈陽翻攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

難逃罪惡感！殺害老友棄屍山區成白骨　犯嫌稱「1個月沒睡好」

