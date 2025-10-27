非洲豬瘟案情一日數變！綠營轟「下台謝罪」　盧秀燕：謝謝指導

▲非洲豬瘟案情一日數變，民進黨團砲轟台中市府說法反覆。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中傳出全台首例本土非洲豬瘟個案，然事後調查疑點重重，市府說法反覆，引發民進黨市議會黨團強烈抨擊。議員指控市府不僅在獸醫診治過程說詞不一，更在廚餘的例行稽查上嚴重失職，痛批市府團隊謊話連篇、卸責豬農，導致防疫出現重大破口。對此，台中市長盧秀燕僅簡單回應：「謝謝議員指導」。

事件初期，台中市政府宣稱由「紀姓特約獸醫師」為豬隻診治，但該獸醫師隨即公開澄清未曾前往該場。市府其後改稱是「王姓獸醫」，卻又承認其僅為藥商，不具開立處方箋資格。然而，豬農方面表示，僅向王姓藥商購買藥品，對方從未進場看診，也未開立任何診斷證明。

▲台中市農業局長張敬昌今天驚爆，紀姓獸醫師以及王姓獸醫佐根本沒到過養豬場。（圖／記者游瓊華攝）



此外，環保局的稽查紀錄也遭議員揭露明顯違規。依據環境部規定，廚餘養豬場需每日上傳蒸煮紀錄，若未上傳，地方環保局應每月至少稽查一次。黨團總召王立任議員指出，案發豬場自5月起上傳紀錄便不規律，至8月更完全停止，但環保局僅在5月和7月稽查，其餘月份均未到場，明顯怠忽職守。

市議員蔡耀頡砲轟，非洲豬瘟案情從發病到通報，台中市政府根本鬼話連篇、一問三不知，豬瘟場四個月沒上傳紀錄，市府明知要到場稽查，卻只會打電話「盧」，出事就拿85歲老農不熟網路當擋箭牌，硬讓豬農背黑鍋。現又爆出，連獸醫、獸醫佐從未到場，調查至今完全狀況外，簡直無能至極！黃守達議員則質疑，市府說法從豬農拒檢、獸醫誤診到豬農自主通報，版本一變再變，真相令人費解。

▲面對綠營猛烈砲火，盧秀燕僅回應，謝謝議員指導。（圖／民眾提供）



議員們進一步指出防疫延誤的嚴重後果。林德宇議員表示，農業局與環保局的失職延誤了疫調黃金時間，使病毒來源至今不明，要求市長盧秀燕下台謝罪。謝家宜議員則怒批，農業局連10月14日為何未採檢都說不清，環保局也未落實稽查，市府團隊應停止說謊，公開事實。

張芬郁議員同時對後續廚餘處理提出擔憂，霧峰象鼻山為水源地，如今卻要容納大量廚餘，恐引發水污染問題，要求市府說明清楚，避免成為下一個施政怠惰的犧牲品。

面對綠營猛烈砲火，台中市長盧秀燕今天在與中央合開的記者會上僅簡單回應：「謝謝議員指導！」