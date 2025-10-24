防堵非洲豬瘟擴散！桃園開放觀音掩埋場　擴大廚餘處理量能

▲桃園市環保局為避免非洲豬瘟擴散，今天決定開放觀音保障掩埋場協助收受廚餘，避免廚餘堆積或遭違法棄置。（資料照／桃市環保局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對非洲豬瘟疫情有擴散影響，導致養豬戶暫停收運廚餘，桃園市環保局今（24）日宣布啟動應變機制，為確保桃市廚餘處理不中斷，決定開放觀音保障掩埋場協助收受廚餘，以避免廚餘堆積或遭違法棄置。除一般家戶與學校團膳廚餘維持既有清運管道外，針對遭清除業者「棄單」餐廳業者，環保局即日起擴大廚餘處理量能。

環保局表示，觀音保障掩埋場於今（24）日中午12時至16時，明（25）日起每日10時至14時開放，提供無去化管道餐廳業者自行載運廚餘前往處理。現場設有駐場人員協助過磅登記，業者須提供餐廳名稱、車號及原收運廠商名稱，以確保去化流向可追溯、管理透明。

環保局指出，原有廚餘收運服務持續正常，僅禁止送往養豬場，以防疫為優先考量。一般市民仍可照常將廚餘交由清潔隊收運，並不受影響。為避免掩埋場被濫用，環保局提醒業者不得收受外縣市廚餘、不得混入其他垃圾，並應確實瀝乾廚餘水分，共同維護環境衛生。環保局亦派員每日清潔消毒，確保場內作業環境安全及秩序。

環保局呼籲，民眾應落實「減少廚餘四步驟」：少量多次採買、避免食材過期；自煮按量烹調、減少剩食；外食適量點餐、打包吃完不浪費；廚餘瀝乾交運，清潔隊收運更順暢。希望全民一同落實源頭減量、穩定去化，守護桃園的環境與公共衛生。若有廚餘去化問題，可撥打環保局專線（03）335-4920，將有專人即時協助。