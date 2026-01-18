快訊／行銷公司試吃活動！現場爆一氧化碳中毒　7人送醫最小僅9歲

記者張君豪、莊智勝／台北報導

1636更新：現場共7名女性送醫，年紀分別為9歲、20幾歲、30幾歲、30幾歲、40幾歲、70幾歲、70幾歲。7人均意識清醒，分送松山三總、台安、國醫、國泰及馬偕。

▲北市一處大樓舉辦年貨大街試吃活動，現場驚傳多人一氧化碳中毒。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市南京東路四段巷內一處辦公大樓今(18日)由一家行銷公司舉辦試吃活動，現場使用卡式爐、發電機等，未料疑似因人潮眾多、通風不佳，導致多人出現一氧化碳中毒症狀，現場百餘人緊急疏散，目前有5人送醫，均為女性，年齡分別為9歲、20多歲、30多歲、以及2名70多歲的長者，5人分送往松山三總、台安、國醫治療。詳細事發原因還有待進一步釐清。

初步了解，現場為一家行銷公司舉辦年貨大街試吃活動，工作人員準備卡式爐、發電機等現場烹調食物，但由於湧入的人數多達200多人，且現場通風條件不佳，約下午3時許後陸續開始有人出現身體不適，並撥打電話求救。

警消到場後立即疏散人潮，透過儀器檢測，發現室內空間一氧化碳濃度偏高，研判應是一氧化碳中毒，其中有5名女性情況較為嚴重，後續均送往醫院治療。

▼年貨試吃活動多人一氧化碳中毒，警消到場救援。（圖／記者黃彥傑翻攝）