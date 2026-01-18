一張聘書、一份承諾　台南市家教中心表揚志工招募新夥伴接棒幸福

▲台南市家庭教育中心於關子嶺富野溫泉會館舉辦2026年度志工授證大會，表揚績優志工並頒發聘書。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為表揚長期投入家庭教育服務的志工夥伴，並為新年度注入服務新動能，台南市家庭教育中心18日於關子嶺富野溫泉會館舉行「2026年度志工大會暨表揚授證典禮」，除頒發績優志工獎項與志工聘書外，也同步宣布啟動2026年度「活動推廣組」志工招募計畫，廣邀關心家庭教育的市民加入行列。

典禮由教育局副局長楊智雄代表出席，向志工們多年來默默深耕家庭教育、走進社區的付出表達高度肯定。

市長黃偉哲表示，家庭是社會最核心的基礎，而家庭教育正是守護城市穩定的重要力量；志工長期無私奉獻，不僅提升市民家庭凝聚力，也在無形中強化社會安全網，對城市發展具有深遠影響。

黃偉哲指出，因應社會型態快速變遷，2026年度特別規劃活動推廣組志工招募，邀請25歲至65歲以下、具大專以上學歷，並對家庭教育推廣有熱忱的民眾報名參與，期盼新血加入後，能將關懷與溫暖持續送進更多家庭。

教育局長鄭新輝指出，臺南市家庭教育能有亮眼成果，背後仰賴的是志工團隊長年累積的行動力與專業度，無論是深入社區宣導，或是協助個案輔導，志工始終站在服務最前線。

為強化未來服務效能，本次招募特別著重電腦文書與數位工具操作能力，並規劃完整培育課程，讓志工在服務過程中更具效率與專業性。報名截止日為2026年3月2日，呼籲有志投入公共服務的市民把握機會。

家庭教育中心主任張冰嫈表示，志工不只是政策推動的重要後盾，更是守護市民幸福的無名英雄。2026年度新進志工培訓預計於3月下旬展開，內容涵蓋「核心概念、專業知能、工具性技巧及實務實習」四大面向，確保每位志工都能成為具備專業素養的家庭教育推展種子。

中心也歡迎符合資格、具服務熱忱的民眾，至家庭教育中心官網（https://web.tainan.gov.tw/family/）下載簡章，或撥打**（06）221-0510 分機28 楊小姐**洽詢報名事宜，攜手將愛與關懷送進臺南每一個角落。