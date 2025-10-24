彰化芬園驚現多頭死豬！防疫所急採樣　結果最快明天出爐

▲彰化芬園鄉1處化製關聯廠出現多頭病死豬 。（示意圖，與本案無關／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

連假第一天，台灣豬肉產業卻繃緊神經！台中一家養豬場日前檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，引發彰化高度警戒。與台中相鄰的彰化縣芬園鄉一處養豬場，因屬「化製車關聯場」，近日出現數頭死豬，彰化縣動物防疫所今日上午派員採樣送驗，結果最快明天出爐。

彰化縣動物防疫所初步了解，該養豬場為本次台中案例的關聯場，場內設有冷凍設備，自22日接獲農業部通知後，已立即對該場實施「豬隻移動管制」，並派員檢視豬隻健康狀況，嚴防疫情擴散，由於病毒潛伏期約4至15天，動防所強調，一切依中央指示作業，24日上午已完成採樣，並由專人將檢體送驗。

同一時間，立委林楚茵也在24日上午接獲網友通報，指芬園某養豬場門口出現4至5頭死豬，引發地方議論。她隨即向行政院查證。她說明，該場已執行移動管制，死豬之所以堆置門口，是因「防疫人員與飼主約定早上9點採樣，飼主事先將豬隻移至門口方便作業」，並非隨意棄置。

林楚茵表示，行政院已確認24日就會完成採樣送驗，呼籲民眾暫時不必過度緊張，並強調：「連續假期第一天，防疫沒有假期！行政院會努力守住台灣豬。」

目前全案已進入檢驗階段，結果預計25至26日出爐。相關單位呼籲養豬業者與民眾，務必配合政府防疫措施，切勿散布未經證實的疫情訊息，齊心協力防堵非洲豬瘟入侵台灣本土豬場。