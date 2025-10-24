　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

盧秀燕指他未出席記者會　陳駿季喊「遺憾」：別用這種方式比喻

▲▼農業部長陳駿季說明非洲豬瘟最新狀況。（圖／記者許敏溶攝）

▲針對盧秀燕批評，陳駿季（中）表示遺憾，希望不要用這種方式來比喻中央不夠認真。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台中爆發非洲豬瘟引發全民恐慌，市長盧秀燕被批反應慢半拍，但盧秀燕今（24日）卻批評陳駿季今天不在台中現場。陳駿季稍早回應，很遺憾這樣的比喻，自己有利用視訊方式參加所有工作會議，也做很多建議與指示，中央應變中心是處理全國性問題，努力控管疫情在最小範圍，希望不要用這種方式來比喻中央不夠認真。

台中爆發非洲豬瘟引發全台民眾恐慌，台中市長盧秀燕被批反應慢半拍，但盧秀燕今天參加台中市的非洲豬瘟前進應變所會議時，主動提到「就好比現在記者會，陳駿季部長也不在場，是由杜次長來主持！」，暗示各有分工。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農業部長陳駿季今天透過線上參與中央前進應變所工作會議，並在下午2點召開非洲豬瘟中央災害應變中心會議，稍早也舉行記者會說明，並針對盧秀燕質疑回應。

陳駿季表示，很遺憾用這樣比喻，自己雖然沒去到台中前進指揮所，但是仍利用視訊方式參加所有工作會議，也做出很多建議與指示，拜託各位媒體澄清，而且中央應變中心是處理全國性問題，一直努力將疫情控管在最小範圍，希望不要用這種方式來比喻中央不夠認真。

此外，農業部稍早也發出新聞稿澄清，強調部長陳駿季今天也透過線上方式參與中央前進應變所的工作會議，並提出多項指示，並非像盧市長所說沒有參加，且今天下午2點更召開非洲豬瘟中央災害應變中心會議，確認全國防疫工作，而且陳駿季部長指揮的非洲豬瘟中央災害應變中心，是負責全國非洲豬瘟防疫及相關資源調度工作。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 6999 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李在明警告柬「別碰韓國人」：雖遠必誅
恐怖瞬間！澳洲男童動物園體驗哭了　蟒蛇「牙起來」咬頭爆血
非洲豬瘟潛伏期「目前進入緊張階段」　農業部：會啟動第二輪檢查
快訊／土城火警「女陳屍浴室」！　閨蜜涉殺人隔天被逮捕
日本「前寫真女星」入高市內閣！辣照曝光　專業知識不足被罵爆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

最大產區！雲林查驗120高風險養豬場　化製車消毒領證才可入縣

盧秀燕指他未出席記者會　陳駿季喊「遺憾」：別用這種方式比喻

客運駕駛遭醉客威脅「拉下車找人處理」報警提告　國光：譴責暴力　

非洲豬瘟潛伏期「目前進入緊張階段」　農業部：會啟動第二輪檢查

男友在家「坐著尿尿」曝原因！她更愛了　網點頭：大加分

非洲豬瘟台中40案例場無異常　農業部：盼後天完成全台第一輪檢查

不滿長榮「年底才改病假考評制度」　空服員工會：別再拖延　

台中國際旅展今開跑！人潮湧現搶好康　黑白大廚體驗超熱門

修杰楷閃兵「會不會被關？」　律師曝下場：2至4個月不等徒刑

快訊／高雄開第1槍！宣布全面禁止廚餘養豬　市府輔助轉型設備

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

暖心瞬間！女駕駛見小貓受困馬路　立刻停車抱走救回一命

普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

被拍牽手各務孝太！宋宋鬆口關係　Yuri笑：40歲之後才可以認愛

桃園客運監視畫面曝光

最大產區！雲林查驗120高風險養豬場　化製車消毒領證才可入縣

盧秀燕指他未出席記者會　陳駿季喊「遺憾」：別用這種方式比喻

客運駕駛遭醉客威脅「拉下車找人處理」報警提告　國光：譴責暴力　

非洲豬瘟潛伏期「目前進入緊張階段」　農業部：會啟動第二輪檢查

男友在家「坐著尿尿」曝原因！她更愛了　網點頭：大加分

非洲豬瘟台中40案例場無異常　農業部：盼後天完成全台第一輪檢查

不滿長榮「年底才改病假考評制度」　空服員工會：別再拖延　

台中國際旅展今開跑！人潮湧現搶好康　黑白大廚體驗超熱門

修杰楷閃兵「會不會被關？」　律師曝下場：2至4個月不等徒刑

快訊／高雄開第1槍！宣布全面禁止廚餘養豬　市府輔助轉型設備

ATM出鈔口「吐出毒蛇」！泰女領錢嚇瘋　含劇毒被咬恐喪命

最大產區！雲林查驗120高風險養豬場　化製車消毒領證才可入縣

遭質疑PO文破萬讚獲中共支持　王婉諭：今年最奇葩的陰謀論

朴春再控YG容貌羞辱！　整形話題被炒作利用：錢都我自己出的

盧秀燕指他未出席記者會　陳駿季喊「遺憾」：別用這種方式比喻

恐怖瞬間！澳洲男童動物園體驗哭了　蟒蛇「牙起來」咬頭爆血

客運駕駛遭醉客威脅「拉下車找人處理」報警提告　國光：譴責暴力　

新北中信特攻主場開幕周　JJUBI、金渡兒應援初亮相

向詐騙集團開嗆！李在明警告柬埔寨「別碰韓國人」：否則雖遠必誅

金卡戴珊自爆罹腦動脈瘤！離婚肯爺「壓力太大」　家人震驚

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

生活熱門新聞

被高中生姑姑點名！詹江村：我要道歉什麼？

韓國遊客「掃光賣場不起眼1物」！妹子看傻了

日本拍照「1畫面惹怒當地人」　媽怒：快吐了

「一堆人穿同款雨衣」以為台積電贈品！網解答

普發5種方式　何時領現一次看

桃園客運司機「不信投18元」他乖乖下車　同學幫嗆被暴揍

Lisa限動西多士爆紅　老闆急取消店休1天

光復連假首日台北炸豪雨！　1圖揭雨勢將趨緩

勞發署科長加班定位在摩鐵　密切多位女下屬

快訊／4縣市豪大雨特報　下到晚上

司機打高中生「一票人叫好」　律師傻眼

被司機打到鼻樑骨裂！姑姑：我家屁孩很勇敢

連假一早桃機就塞爆！　網友直指「國旅衰退」致命點

長榮調查報告出爐！空服員病逝4狀況：應變不足　年底前調整考評制

更多熱門

相關新聞

非洲豬瘟台中40案例場無異常　農業部：盼後天完成全台第一輪檢查

非洲豬瘟台中40案例場無異常　農業部：盼後天完成全台第一輪檢查

台中爆發非洲豬瘟引發全民恐慌。農業部長陳駿季今（24日）表示，現正針對21縣市養豬場進行第一輪生物健康檢測狀況，預計後天完成第一輪檢測，目前台中市40個案場及其他縣市並未檢出疑似非洲豬瘟反應，因病毒潛伏期達15天，故未來還有第二輪檢測，近期也會針對斃死豬在第一時間以最高規格進行必要抽檢，另從今天起，針對批發與肉品市場進行環境PCR監測，希望藉此防堵病毒擴散與斷鏈。

圍堵非洲豬瘟擴散　卓榮泰：目前國內沒有其他異常案例

圍堵非洲豬瘟擴散　卓榮泰：目前國內沒有其他異常案例

自打嘴？藍委昔轟全面禁廚餘「治標不治本」　出事秒怪成破口

自打嘴？藍委昔轟全面禁廚餘「治標不治本」　出事秒怪成破口

高雄「全面禁」廚餘養豬！未來改用飼料

高雄「全面禁」廚餘養豬！未來改用飼料

台中豬肉加工品流入新北　「468公斤賣給餐飲業」全數用罄

台中豬肉加工品流入新北　「468公斤賣給餐飲業」全數用罄

關鍵字：

非洲豬瘟農業部陳駿季盧秀燕

讀者迴響

熱門新聞

遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜反擊了

被高中生姑姑點名！詹江村：我要道歉什麼？

Sandy搭機出包「所有乘客都在等她」！

韓國遊客「掃光賣場不起眼1物」！妹子看傻了

豬場爆非洲豬瘟　豬農兒：沒想害台產業

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回

日本拍照「1畫面惹怒當地人」　媽怒：快吐了

遭司機追打　學生姑姑點名詹江村道歉

《棒棒堂》毛弟0存款「繳不出卡費」淚求救

三商壽出售「買家」確定了！　總額480億超預期

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

嫩妹逃離柬詐騙園區　遭「電擊私密處」玩壞

抖音美女網紅癌逝　袁小小享年38歲

更多

最夯影音

更多
還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面