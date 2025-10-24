盧秀燕指他未出席記者會　陳駿季喊「遺憾」：別用這種方式比喻

▲針對盧秀燕批評，陳駿季（中）表示遺憾，希望不要用這種方式來比喻中央不夠認真。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台中爆發非洲豬瘟引發全民恐慌，市長盧秀燕被批反應慢半拍，但盧秀燕今（24日）卻批評陳駿季今天不在台中現場。陳駿季稍早回應，很遺憾這樣的比喻，自己有利用視訊方式參加所有工作會議，也做很多建議與指示，中央應變中心是處理全國性問題，努力控管疫情在最小範圍，希望不要用這種方式來比喻中央不夠認真。

台中爆發非洲豬瘟引發全台民眾恐慌，台中市長盧秀燕被批反應慢半拍，但盧秀燕今天參加台中市的非洲豬瘟前進應變所會議時，主動提到「就好比現在記者會，陳駿季部長也不在場，是由杜次長來主持！」，暗示各有分工。

農業部長陳駿季今天透過線上參與中央前進應變所工作會議，並在下午2點召開非洲豬瘟中央災害應變中心會議，稍早也舉行記者會說明，並針對盧秀燕質疑回應。

陳駿季表示，很遺憾用這樣比喻，自己雖然沒去到台中前進指揮所，但是仍利用視訊方式參加所有工作會議，也做出很多建議與指示，拜託各位媒體澄清，而且中央應變中心是處理全國性問題，一直努力將疫情控管在最小範圍，希望不要用這種方式來比喻中央不夠認真。

此外，農業部稍早也發出新聞稿澄清，強調部長陳駿季今天也透過線上方式參與中央前進應變所的工作會議，並提出多項指示，並非像盧市長所說沒有參加，且今天下午2點更召開非洲豬瘟中央災害應變中心會議，確認全國防疫工作，而且陳駿季部長指揮的非洲豬瘟中央災害應變中心，是負責全國非洲豬瘟防疫及相關資源調度工作。