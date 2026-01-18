　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普欲取格陵蘭　前白宮官員：可成為美領地且對台灣也有利

▲▼川普覬覦格陵蘭，圖為格陵蘭旗。（圖／路透）

▲川普覬覦格陵蘭，圖為格陵蘭旗。（圖／路透）

中央社

美國總統川普對取得格陵蘭的態度越趨強硬，前白宮官員接受中央社專訪分析，美國和格陵蘭未來的關係可考慮像是關島等領地安排，或雙方簽署「自由聯合協定」（COFA）；另稱若美國取得格陵蘭將釋出嚇阻訊息，對台灣也有利。

川普（Donald Trump）多次表達基於美國國家安全為由，希望接管丹麥自治領地格陵蘭，白宮近日表示，川普政府正在討論各種選項，包括潛在的購買方案，且不排除動用軍隊。此舉引發部分歐洲國家不滿。

▲▼士兵們經過位於格陵蘭努克（Nuuk）的北極司令部（Arktisk Kommando）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼士兵們經過位於格陵蘭努克（Nuuk）的北極司令部（Arktisk Kommando）。（圖／達志影像／美聯社）

川普昨天揚言，可能對「不配合格陵蘭問題」的國家加徵關稅，他今天發文宣布，自2月1日起對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭及芬蘭等8個歐洲國家的商品加徵10%進口關稅，自6月1日起將提高至25%；他還強調，「這項關稅在（美國）達成完全且徹底購買格陵蘭的協議之前都將有效」。

格陵蘭地處北極，距離美國比距丹麥更近，且位處俄羅斯和美國之間飛彈最短飛行路線上。儘管美國已在格陵蘭設有一處軍事基地，川普仍堅稱，中國、俄羅斯在北極地區的軍事活動造成美國國安問題，因此擁有格陵蘭至關重要。

●格陵蘭獨立後何去何從　選擇中俄或美國？

曾於川普1.0擔任白宮國安會幕僚長的葛瑞（Alexander Gray）昨天受訪表示，對美國而言，最好的選項是和格陵蘭人民展開對話，了解他們想要的未來。美國現在需要進行的對話，核心在於當格陵蘭獨立時，「誰會在等著格陵蘭？是俄羅斯和中國？還是美國及我們的盟友？」

他以索羅門群島等太平洋島國及一些非洲國家為例說，這些正在發展、人口稀少的國家一旦取得獨立，中國便介入，透過脅迫與惡意行為削弱其主權。

2018年，中國曾試圖爭取參與格陵蘭的機場興建標案。時任白宮國安會大洋洲及印太安全事務主任的葛瑞回憶，「那是非常嚴重的威脅」，中國可能將其變成軍民兩用設施，帶有軍事用途，不過當時，美國與丹麥密切合作，「確保這件事沒有發生」。

他指出，若有一天，格陵蘭成為一個獨立國家，在經濟與政治上卻高度受到中國主導，「當同樣的要求再出現時，結果會是什麼？」美國必須確保，一個獨立的格陵蘭永遠不會允許中、俄收購關鍵基礎設施，因此，「現在就為未來制定計畫，至關重要」。

▲▼格陵蘭最大城市努克，民眾聚集在美國使館前抗議川普政策。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼格陵蘭最大城市努克，民眾在美國領事館前示威。（圖／達志影像／美聯社）

●成為領地或簽COFA　對美國格陵蘭雙方有利

就葛瑞看來，川普試著為格陵蘭人民的未來提供另一個可能性，以「更接近美國」。他認為，未來美國和格陵蘭關係的形式可能是格陵蘭成為像是關島的美國領地，或格陵蘭成為獨立國家並與美國簽署「自由聯合協定」（Compact of Free Association）。

美國過去僅與密克羅尼西亞（Micronesia）、馬紹爾群島和帛琉等小型島國簽訂「自由聯合協定」，美國通常會提供郵政、軍事防衛等多項基本服務，以換取美軍取得協定國的專屬軍事准入權。

葛瑞表示，不論哪種選項都能解決美國的安全關切；在經濟與政治層面上，對格陵蘭人民而言，也將是正面的結果。

●美國格陵蘭對話雙軌進行　先建立未來發展架構

葛瑞現為地緣政治顧問公司「美國全球戰略」（American Global Strategies）執行長。雖然已不在政府內任職，他目前仍以前官員身分提供川普政府非正式建言。

他指出，以目前情勢看來，最有可能的是同時進行兩條對話軌道。第一條軌道是美國、丹麥與格陵蘭剛成立的工作小組，將首次為美提供直接和格陵蘭領導人對話的機會，藉此平台開始勾勒整體願景，並表達美方立場：格陵蘭可依法推動走向獨立的公投；他期望，未來幾個月內，能先建立「前進方向的架構」。

另一方面，他認為，在格陵蘭追求獨立之際，也可以同步討論，「當這條道路走到終點時」，格陵蘭希望與美國建立什麼樣的關係：成為美國領地？或成為主權獨立的國家並和美國簽署「自由聯合協定」？

在格陵蘭推動獨立的過程中，同步展開關於未來美、格關係的討論，就他看來，「大概是最務實的做法」。

●格陵蘭憂獨立代價大　美可提供經濟利益

格陵蘭曾為丹麥殖民地，1953年納入丹麥王國。1979年格陵蘭經公投取得自治權，在2009年正式成為完全自治區，也獲得可透過公投宣告獨立的權利，但外交、國防等事務仍持續受丹麥政府控制。

不過，外媒報導，儘管民調顯示絕大多數格陵蘭人支持獨立，但基於脫離丹麥帶來的經濟成本等多重考量，多數格陵蘭議員尚未推動獨立公投。調查也顯示，多數格陵蘭人雖願意脫離丹麥，卻不想成為美國的一部分。

至於美國應如何說服格陵蘭人民？葛瑞表示，美國能為格陵蘭提供許多實質益處，包括給予對其主權及原住民權利的尊重、提供具體經濟利益。例如，若雙方建立一種關係，讓美國可開發格陵蘭的能源與礦產資源，格陵蘭人民可定期從中獲得紅利作為回饋。

●若美取得格陵蘭將釋出嚇阻訊息　對台灣也有利

若未來美國取得格陵蘭，他認為，最直接的影響是美國將能強化其在西半球的安全，提升防止中國在北極地區進行惡意影響的能力，也能迅速阻止中國在格陵蘭潛在的收購行為，包括港口、機場、關鍵礦產等。

美媒日前報導，北京正加快在北極地區的活動布局，中國科研潛艇去年夏天首次在北極厚重冰層下數千英尺深處航行，美國及其盟友擔憂其帶來的軍事和商業影響。

葛瑞表示，美國取得格陵蘭後，更大的戰略訊號意義在於向外界傳達一個嚇阻訊息：美國對防衛整個西半球的態度極為認真。

他認為，這樣的訊號也對台灣有利，因為這向中國傳達了一個訊息：正如美國對逮捕委內瑞拉前領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）的行動一樣，「美國在認為核心利益受到威脅時，是願意果斷採取行動的」。

葛瑞指出，如同川普2.0的「國家安全戰略」所提，維持台灣海峽現狀是美國核心利益之一，因此，「若美國取得格陵蘭，台灣可以非常正面的方式看待」。

01/16 全台詐欺最新數據

川普欲取格陵蘭　前白宮官員：可成為美領地且對台灣也有利

