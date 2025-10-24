　
最大產區！雲林查驗120高風險養豬場　化製車消毒領證才可入縣

▲雲林縣在台61線麥寮匝道設置防疫消毒站，防疫人員全副武裝執行清消作業。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣在台61線麥寮匝道設置防疫消毒站，防疫人員全副武裝執行清消作業。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林早在縣長張麗善上任後就全面禁止廚餘養豬，但近三年仍查獲3場偷餵廚餘的黑豬場，其中2場甚至是「累犯」。針對台中傳出疑似非洲豬瘟疫情，縣府啟動最高防線，鎖定120場高風險豬場逐一查驗完畢，並於今（24）日起在台61線麥寮段匝道口設置「防疫消毒關卡」，所有化製車（載送屠體、屍體）入縣前，一律要先消毒、領證，然後才能放行。

「防疫消毒站」人員穿著白色防護衣，對著化製車噴灑消毒液，動植物防疫所長廖培志在現場緊盯消毒進度。廖培志指出，雲林縣每天約有87趟化製車奔走全縣3處化製廠，載運死亡畜禽及屠宰場下腳料，日處理量超過100噸。防疫所已完成120場高風險豬場查驗，包含曾偷餵廚餘、用動植物殘渣餵豬的業者，所幸目前皆未發現違規。

據了解，近年被查獲偷餵廚餘的3家豬場中，規模最大的一場飼養1900頭豬、另一場飼養110頭，兩者都曾二度偷餵；另有一家飼養195頭豬的畜牧場去年被抓包初犯，全數依法開罰，縣府重申「零容忍」，不容業者心存僥倖。

為配合中央防疫政策，雲林縣今起也在每處化製廠每日抽檢7至8頭豬樣本，廖培志提醒「感染豬瘟的豬全身會發紅、出血斑，飼主或司機只要看到異狀，務必立刻通報」，雲林縣每天約有5,000頭豬出貨全台市場拍賣，是全國最大豬肉供應地。

農業處畜產科長謝詠丞指出，若中央防疫措施導致禁運5天，豬農已叫苦連天；若延長到15天，恐有超過7萬5千頭豬待拍賣，屆時屠宰場與冷藏量能將全面塞爆。他說，雲林肉品市場加上民間屠宰場，每天最多只能處理3,500頭豬，禁運一拉長，市場肯定塞車。

縣府已緊急建請中央，一方面趁機全面禁止廚餘養豬，另一方面在解禁後協助地方擴充屠宰量能，穩定豬價、保障豬農收入，因為「這不只是防疫，更是雲林產業的生死線」，而全縣防疫人員已進入戰鬥狀態，要守住豬，也守住台灣的餐桌安全。

▲雲林縣在台61線麥寮匝道設置防疫消毒站，防疫人員全副武裝執行清消作業。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣在台61線麥寮匝道設置防疫消毒站，防疫人員全副武裝執行清消作業。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

