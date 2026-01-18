林宸佑被收押！藍議員嚇「質疑民進黨的代價」：黨說你違法就違法

▲林宸佑被收押。（圖／翻攝自FB／馬德愛破音 中天林宸佑）



記者施怡妏／綜合報導

綽號「馬德」的《中天電視》主播記者林宸佑涉嫌違反國安法、貪汙治罪條例遭羈押禁見，國安局依國安聯防機制，已統合國防部與調查局展開調查。對此，國民黨桃園市議員詹江村昨（17日）驚呼，「這是質疑民進黨的代價嗎？」貼文掀起熱論。

詹江村震驚：質疑民進黨的代價？



[廣告]請繼續往下閱讀...

詹江村在臉書文發文，橋頭地檢署以涉嫌違反《國安法》將中天記者馬德聲押禁見，他直呼「好可怕」，認為這樣的動作，可能讓人擔憂言論與新聞自由遭打壓，「這是質疑民進黨的代價嗎？黨說你違反國安法，你就違反國安法。」

事實上，林宸佑在立法院場合等犀利的追問風格，經常與綠營政治人物產生衝突，最知名的莫過於被前民進黨立委賴品妤指控害她摔倒一事。此外，民進黨團總召柯建銘和民進黨立委黃捷、沈伯洋、王義川、郭昱晴、吳思瑤等也曾與林宸佑有過口角衝突。

林宸佑疑擔任白手套 中天對案件不知情

針對案情，檢方說明，本案起因於偵辦海軍陸戰隊陳姓中士持五星旗拍攝投共影片案件，經溯源追查後，發現林宸佑疑涉擔任「在地協力者」或「白手套」，並以數千元至數萬元不等金額，向現役軍人換取軍事相關資料，再轉交中國人士。

對此，中天電視回應指出，對案件內容並不清楚，暫無法評論，並強調希望司法公正審理、勿枉勿縱，呼籲外界勿散播中天遭搜索等不實訊息。