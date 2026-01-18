快訊／學測「國綜科解答」出爐　補教公布預估五標

▲得勝者文教提供國綜試題解析。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

115學年度大學學測今日進入第2天，下午首節考「國語文綜合能力測驗」（簡稱「國綜」），根據大考中心統計，今年國綜共12萬902人報考，2890人缺考，缺考率2.39%，較去年2.38%上升0.01%。得勝者文教提供國綜試題參考解答，正確答案以大考中心公布為準。

得勝者文教預估國綜五標，分別為頂標13級分、前標12級分、均標10級分、後標9級分、底標7級分，預估和去年一樣。

得勝者文教解題老師陳怡樺指出，今年國綜試題比去年難，閱讀量非常大，整份考卷預估比去年多了約2000字，這意味著學生平均一分鐘要閱讀100多個字，「就連老師都寫得辛苦。」作答壓力與疲憊感顯著增加。

陳怡樺說，與去年相比，白話文比例稍微偏多（約6.5 : 4.5），但並未因此變簡單。因為題目採用大量的「對讀」，像是一篇題目搭配兩篇文言文或白話文對照，學生需讀完大量文字才能作答。

陳怡樺說，出題老師非常用心，將「十五古文」融入試題閱測表，而太多年沒考的國學常識，本屆出了一題，就在第18題，若考生對這些課內古文熟悉，在閱讀對讀文本時可節省時間，證明讀熟核心古文的CP值不低。

至於今年的考題範疇包山包海，涉及生物（如台灣杉的基因分佈、發現過程）、歷史與生活化題材（如肥皂），考驗學生從「字海」中推敲答案的能力。不過，她也提及，正常來說，有訓練過的學生90分鐘應該寫得完。



▼得勝者文教提供國綜科考題解答（圖／得勝者文教提供，下圖同）※點圖放大

