被桃園客運司機狂毆！學生現況曝　鼻梁受傷免開刀請假靜養中

記者沈繼昌／桃園報導

桃園客運一輛學生專車（22）日下午載運學生時，劉姓司機認為學生逃票提出質疑，未料被另名學生反嗆「你錢都不會數，你這輩子也就這樣了」，劉姓駕駛當場怒吼下車與學生互罵後直接開打，導致高中男生鼻梁噴血；市府教育局與校方今（24）日指出，學生鼻梁受傷，目前不用開刀但須靜養，學校也會持續關懷協助。

▲桃園客運劉姓司機22日載運學生途中，質疑學生有逃票嫌疑，學生很有禮貌向司機詢問。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園客運劉姓司機22日載運學生途中，質疑學生有逃票嫌疑，一名男學生下車前為同學出聲，回頭向司機反嗆。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

這起桃園客運司機與學生發生衝突事故，22日傍晚41歲劉姓司機載運學生過程中，懷疑其中一名學生應投18元卻僅投13元，懷疑有逃票之嫌，該名學生很有禮貌詢問司機，「我投18元，可以麻煩你數一下嗎？」劉姓司機冷回「我現在有辦法數嗎？」男學生只好再度好言告知，「因為我在上車前已經數兩次了，如果說你不相信我的話，我可以直接下車」。過程中劉姓司機不斷嗆聲「數兩次咧」、「喔，好啊，那你就下車啊」，男學生則回應會向教官反映此事，劉姓司機滿臉不在乎「好，你講、你講」，隨後男學生迅速轉身下車。

隨後，另一名同行男學生為同學出氣，下車前轉頭回嗆劉姓司機一句「你錢都不會數，你這輩子也就這樣了」，劉姓司機一聽怒吼，「是在靠北喔！」追下車「現在是要處理是不是？蛤？現在要處理是嗎？」，隨即朝男學生出拳攻擊臉部，還將其暴摔在地，整個畫面都被其他學生以手機拍攝下來，畫面相當駭人。

▲桃園客運劉姓司機22日載運學生質疑學生有逃票嫌疑，雙方下車互毆都掛彩，桃園警方到場處理，劉姓司機質疑自己也受傷。（資料照／桃園警方提供）

桃園警分局據報後到場處理，劉姓駕駛見員警到場後才冷靜下來，向員警回稱「是他先嗆我」、「我也有被打到」，劉姓司機被帶回派出所，事後雙方都提出傷害告訴；桃園客運昨（23）日上午召開人評會後，一致決議開除劉姓司機，且立即終止契約，即刻生效。

▲桃園客運劉姓司機22日載運學生質疑學生有逃票嫌疑，雙方下車互毆，桃園警方到場處理，詢問受傷學生狀況。（資料照／桃園警方提供）

桃園市教育局今天指出，已敦請校方持續關懷學生並處理後續事宜。學校表示，事發之時，學生及媽媽乘救護車就醫時，學校導師及行政人員均全程陪同，且在就醫並驗傷後，趕赴派出所製做筆錄，校長、輔導主任也全程陪同關懷直至翌日凌晨1時40分完成筆錄後護送學生返家。

校方強調，受傷學生隔天請假在家休養，據了解學生鼻梁有受傷，後續仍須追蹤治療，學校會持續給予關懷協助，學生傷勢根據醫院評估還不用開刀，但需要靜養。