社會 社會焦點 保障人權

被桃園客運司機狂毆！學生現況曝　鼻梁受傷免開刀請假靜養中

記者沈繼昌／桃園報導

桃園客運一輛學生專車（22）日下午載運學生時，劉姓司機認為學生逃票提出質疑，未料被另名學生反嗆「你錢都不會數，你這輩子也就這樣了」，劉姓駕駛當場怒吼下車與學生互罵後直接開打，導致高中男生鼻梁噴血；市府教育局與校方今（24）日指出，學生鼻梁受傷，目前不用開刀但須靜養，學校也會持續關懷協助。

▲桃園客運劉姓司機22日載運學生途中，質疑學生有逃票嫌疑，學生很有禮貌向司機詢問。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園客運劉姓司機22日載運學生途中，質疑學生有逃票嫌疑，學生很有禮貌向司機詢問。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園客運劉姓司機22日載運學生途中，質疑學生有逃票嫌疑，一名男學生下車前為同學出聲，回頭向司機反嗆。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園客運劉姓司機22日載運學生途中，質疑學生有逃票嫌疑，一名男學生下車前為同學出聲，回頭向司機反嗆。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

這起桃園客運司機與學生發生衝突事故，22日傍晚41歲劉姓司機載運學生過程中，懷疑其中一名學生應投18元卻僅投13元，懷疑有逃票之嫌，該名學生很有禮貌詢問司機，「我投18元，可以麻煩你數一下嗎？」劉姓司機冷回「我現在有辦法數嗎？」男學生只好再度好言告知，「因為我在上車前已經數兩次了，如果說你不相信我的話，我可以直接下車」。過程中劉姓司機不斷嗆聲「數兩次咧」、「喔，好啊，那你就下車啊」，男學生則回應會向教官反映此事，劉姓司機滿臉不在乎「好，你講、你講」，隨後男學生迅速轉身下車。

隨後，另一名同行男學生為同學出氣，下車前轉頭回嗆劉姓司機一句「你錢都不會數，你這輩子也就這樣了」，劉姓司機一聽怒吼，「是在靠北喔！」追下車「現在是要處理是不是？蛤？現在要處理是嗎？」，隨即朝男學生出拳攻擊臉部，還將其暴摔在地，整個畫面都被其他學生以手機拍攝下來，畫面相當駭人。

▲桃園客運劉姓司機22日載運學生質疑學生有逃票嫌疑，雙方下車互毆都掛彩，桃園警方到場處理，劉姓司機質疑自己也受傷。（資料照／桃園警方提供）

▲桃園客運劉姓司機22日載運學生質疑學生有逃票嫌疑，雙方下車互毆都掛彩，桃園警方到場處理，劉姓司機質疑自己也受傷。（資料照／桃園警方提供）

桃園警分局據報後到場處理，劉姓駕駛見員警到場後才冷靜下來，向員警回稱「是他先嗆我」、「我也有被打到」，劉姓司機被帶回派出所，事後雙方都提出傷害告訴；桃園客運昨（23）日上午召開人評會後，一致決議開除劉姓司機，且立即終止契約，即刻生效。

▲桃園客運劉姓司機22日載運學生質疑學生有逃票嫌疑，雙方下車互毆，桃園警方到場處理，詢問受傷學生狀況。（資料照／桃園警方提供）

▲桃園客運劉姓司機22日載運學生質疑學生有逃票嫌疑，雙方下車互毆，桃園警方到場處理，詢問受傷學生狀況。（資料照／桃園警方提供）

桃園市教育局今天指出，已敦請校方持續關懷學生並處理後續事宜。學校表示，事發之時，學生及媽媽乘救護車就醫時，學校導師及行政人員均全程陪同，且在就醫並驗傷後，趕赴派出所製做筆錄，校長、輔導主任也全程陪同關懷直至翌日凌晨1時40分完成筆錄後護送學生返家。

校方強調，受傷學生隔天請假在家休養，據了解學生鼻梁有受傷，後續仍須追蹤治療，學校會持續給予關懷協助，學生傷勢根據醫院評估還不用開刀，但需要靜養。

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

桃園工廠惡火2死　網拍夫疑為救愛妻、寵物...衝回火場喪命

不爽老爸碎唸拿刀猛砍頭臉...還狂咬4警　桃園逆子下場慘曝

10/23 全台詐欺最新數據

「錢都不會算」不算侮辱　律師：玻璃心罷了

「錢都不會算」不算侮辱　律師：玻璃心罷了

41歲劉姓司機因懷疑學生逃票，與另一名幫忙發聲的高中生發生衝突。起初部分網友因為學生脫口「你連錢都不會算，這輩子就這樣算了」而挺司機，但隨著相關畫面曝光，不少人改站學生這邊。對此，李怡貞發文表示，這兩句話完全不算侮辱，只是「玻璃心」無法接受事實而已。

被司機打到鼻樑骨裂！姑姑：我家屁孩很勇敢

被司機打到鼻樑骨裂！姑姑：我家屁孩很勇敢

桃客「劉姓司機」曾罵乘客犯賤　法官判無罪

桃客「劉姓司機」曾罵乘客犯賤　法官判無罪

遭司機追打　學生姑姑點名詹江村道歉

遭司機追打　學生姑姑點名詹江村道歉

律師批桃客司機流氓！籲家長告到底

律師批桃客司機流氓！籲家長告到底

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

