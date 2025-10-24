　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不爽老爸碎唸拿刀猛砍頭臉...還狂咬4警　桃園逆子下場慘曝

▲桃園市李姓男子今年3月酒後返家遭老父碎碎念，李竟持開山刀朝頭、臉等處揮砍成重傷，中壢據報警方到場，李拒捕還踹踢咬傷員警，查扣其作案用開山刀。（資料照／中壢警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子今年3月酒後返家，老父對其碎碎念，李男竟暴怒對父親一陣狂打，老父氣得揚言報警，李竟持開山刀朝父親頭、臉與手部等處揮砍成重傷，中壢警方據報到場，李拒捕還對員警踹踢還咬傷員警。桃園地院審理後，依殺害直系血親尊親屬未遂罪，處有期徒刑6年6月；傷害罪判處有期徒刑1年，應執行有期徒刑7年，還可上訴。

檢警調查，25歲李姓男子今年3月14日深夜11時30分許，與友人飲酒後返回中壢住家，不滿父親對其碎碎念，2人起口角爭執還發生扭打，李父揚言要報警處理，李竟衝入房間拿出開山刀，朝老父臉部、頸部與手部等處揮砍，導致大量出血，家人見狀趕緊報警處理。

▲桃園市李姓男子今年3月酒後持開山刀砍傷父親成重傷，還拒捕踹傷員警。（資料照／中壢警方提供）

中壢警分局仁愛派出所據報後由胡姓副所長等4名員警到場處理，員警欲壓制李男，李不但拒捕還以踹踢方式攻擊4名員警，被壓制時還咬傷胡姓副所長膝蓋，導致員警左前臂、手指與膝蓋等處挫傷，但最後仍被員警負傷合力壓制帶回派出所偵訊；桃檢偵結依殺害直系血親屬未遂、對於公務員依法執行職務施強暴、傷害等4項罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。

桃園地院審理時，被告李男否認殺人未遂犯行，辯稱並無殺人之犯意，僅有傷害之意。法官根據檢警提供證據，被告攻擊老父時，先持開山刀砍向被害人頭部，被害人試圖阻止被告攻擊過程中，被告仍持續以開山刀朝被害人之頭、臉部及上半身等處揮砍，造成被害人主要傷勢均集中於頭頸部致命部位，被告應有殺人之不確定故意，被告遭被害人推出房間後，即離開現場，應無非致被害人於死不可之殺人直接故意，被告辯詞不足採信。

法官審酌，被告為被害人之子，僅因細故即對被害人心生不滿，竟持刀具砍殺被害人，犯罪手段實屬兇殘，所幸及時就醫未生死亡結果。考量被告於犯後否認犯行，辯稱案發時酩酊酒醉不復記憶為由，未清楚說明事發經過，僅坦承有傷害犯行，難認犯後態度良好。然被害人已同意原諒被告，亦希望能對被告從輕量刑之結果。法官審結被告犯殺害直系血親尊親屬未遂罪，處有期徒刑6年6月。又犯傷害罪，處有期徒刑1年，應執行有期徒刑7年，本案還可上訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
拒絕家庭暴力，請撥打110、113。
防止老人受虐，請撥打110、113。

桃園工廠惡火奪2命！網拍夫妻疑受困葬身火海　遺體相隔9小時尋獲

快訊／尋獲2屍！桃園倉庫大火　是否失聯網拍夫妻待確認

桃園成功攔截405kg疑豬瘟後腿肉！全在冷凍庫　退回上游業者

關鍵字：

逆子酒後開山刀揮砍老父送醫急救險死家暴殺人未遂

