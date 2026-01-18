北市國小生情緒失控教室裡揮舞剪刀　校方：已輔導並啟動支援機制

▲台北市某國小生情緒失控在教室裡揮舞剪刀，校方表示，已輔導並啟動支援機制。（示意圖／記者黃彥傑攝）

記者許敏溶／台北報導

近期台北市一所國小傳出一名學生，疑似情緒失控在班上揮舞剪刀而嚇到同學，家長更指控該生非首次失控，呼籲校方啟動保護機制。台北市教育局今（18日）表示，校方已建立緊急事件處理SOP，加強教室安全管理，並依規定進行校安通報，該生若有影響教學秩序或校園安全行為，學校均依事件性質完成通報，並納入高關懷學生輔導與追蹤機制。

去年12月19日發生張文隨機殺人，事件爆發後震驚全國。而近期則傳出北市某一所國小學生，疑似因為情緒失控不穩，竟然在教室內揮舞剪刀，所幸被即時制止，但也讓同學嚇壞。更有其他家長出面控訴，這並非單一事件，該生曾拿筆戳人、攻擊老師眼睛，呼籲校方啟動輔導與保護機制，以免未來發生憾事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

北市教育局指出，已經依規定接獲校方校安通報，該生過往如有影響教學秩序或校園安全之行為，學校均依事件性質完成通報，並納入高關懷學生輔導與追蹤機制。學生身心安全與受教權益始終是最優先考量，未來將持續督導學校在兼顧個別學生需求與整體教學秩序下，精進校園安全與輔導作為，營造安全友善的學習環境。

教育局進一步表示，校方已建立緊急事件處理SOP，加強教室安全管理，包括管制尖銳學用品、必要時改用安全剪刀並由教師統一保管，教室也設有緊急支援機制；同時啟動班級二級輔導及社會情緒學習（SEL）課程，並由輔導室持續評估個案，整合心理師或社工等專業資源進行追蹤。

至於此事是否涉及校園霸凌案件，北市教育局強調，相關認定須依規定完成調查程序，並同時符合行為具備持續性、存在具體侵害態樣、行為人具備故意性，以及對學生身心或學習造成影響等法定要件。而不論案件是否成立，教育局將督導學校會依事件性質主動啟動輔導、管教及校園安全維護機制，相關輔導資源均會介入，確保學生身心安全與受教權益。

教育局表示，為確保程序公正與專業，教育部已建置生對生霸凌事件專業調查人才庫，相關案件調查小組須過半數外聘專業委員；家長或學生如對處理結果有疑義，得依法提出陳情，教育局將啟動審議機制，必要時要求學校補正或重新調查。