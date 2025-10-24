「豬肉公主」談非洲豬瘟眼眶泛淚：最害怕的事終究發生了

▲「豬肉公主」在IG談到非洲豬瘟事件，多次哽咽說「最害怕的事還是發生了」。（圖／翻攝自IG／hsuan8288）



記者趙蔡州／綜合報導

台中市一間養豬場的死亡豬隻近日驗出「非洲豬瘟」陽性反應，農業部22日緊急宣布全國豬隻「禁運、禁宰」5天， 消息一出立刻讓全台業者、市場陷入恐慌。台中清水知名豬肉攤「黑豬王」的第三代接班人、被稱為豬肉公主的王怡瑄也在IG透露心情，哽咽說「最害怕的事還是發生了」。

王怡瑄23日在IG表示，我們最害怕的事情終究發生了，目前所有的人、豬、車都不得隨意移動或更換，「全台灣緊急暫停營業，因為我們不能讓牧場的豬任意移動，避免在屠宰場（宰殺）的時候，豬車跟人有交叉感染」。

王怡瑄說，雖然現在不能100%確定，但他們幾乎可以確定是這個豬瘟，若只是一般豬販、豬肉攤，或許嚴重性還沒有這麼大，但對於他們這樣擁有自家牧場的業者來說，都會非常緊張，只要牧場有出現相關疫情，不管是否感染，全部都必須做預防性撲殺，「就地撲殺、就地掩埋」。

她說，「現在這個豬瘟，它沒有藥醫，而且是100%致死率，真的沒有人會希望再次發生像30年前一樣的口蹄疫」。她哽咽說，網友的加油打氣，她都有看到，並透露自己的家人目前都禁止到養豬場，只有哥哥、弟弟與伯父、伯母守在現場，「天佑台灣，也希望我們家這次也能撐過去」。