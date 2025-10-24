　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「豬肉公主」談非洲豬瘟眼眶泛淚：最害怕的事終究發生了

▲▼「豬肉公主」談到非洲豬瘟數度哽咽：最害怕的事還是發生了。（圖／翻攝自IG／hsuan8288）

▲「豬肉公主」在IG談到非洲豬瘟事件，多次哽咽說「最害怕的事還是發生了」。（圖／翻攝自IG／hsuan8288）

記者趙蔡州／綜合報導

台中市一間養豬場的死亡豬隻近日驗出「非洲豬瘟」陽性反應，農業部22日緊急宣布全國豬隻「禁運、禁宰」5天， 消息一出立刻讓全台業者、市場陷入恐慌。台中清水知名豬肉攤「黑豬王」的第三代接班人、被稱為豬肉公主的王怡瑄也在IG透露心情，哽咽說「最害怕的事還是發生了」。

王怡瑄23日在IG表示，我們最害怕的事情終究發生了，目前所有的人、豬、車都不得隨意移動或更換，「全台灣緊急暫停營業，因為我們不能讓牧場的豬任意移動，避免在屠宰場（宰殺）的時候，豬車跟人有交叉感染」。

王怡瑄說，雖然現在不能100%確定，但他們幾乎可以確定是這個豬瘟，若只是一般豬販、豬肉攤，或許嚴重性還沒有這麼大，但對於他們這樣擁有自家牧場的業者來說，都會非常緊張，只要牧場有出現相關疫情，不管是否感染，全部都必須做預防性撲殺，「就地撲殺、就地掩埋」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她說，「現在這個豬瘟，它沒有藥醫，而且是100%致死率，真的沒有人會希望再次發生像30年前一樣的口蹄疫」。她哽咽說，網友的加油打氣，她都有看到，並透露自己的家人目前都禁止到養豬場，只有哥哥、弟弟與伯父、伯母守在現場，「天佑台灣，也希望我們家這次也能撐過去」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 6999 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
4縣市豪大雨特報「雨下整夜」　一路濕到這天

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3生肖慘了！凶厄「天月星」將來襲　命理師給指點

重陽「極陽日」超凶！命理師點名6件事別做　夫妻行房恐衝煞

「豬肉公主」談非洲豬瘟眼眶泛淚：最害怕的事終究發生了

東北季風發威！4縣市豪大雨特報「雨下整夜」　一路濕到這天

家寧晚間上新片了！內容「完全沒提Andy」留言區罵爆

彰化芬園驚現多頭死豬！防疫所急採樣　結果最快明天出爐

買洋芋片一開「整包都空氣」！樂事小編緊急回應：看到了

內臟脂肪「最難減」？醫師曝真相：小幅減重就明顯有感

出遊+提早收假「國道明19處地雷」　國5北上塞到午夜

奇蹟一幕！教宗親手一抱「竟是台灣嫩嬰」　台人狂直播：好感動

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

28頭豬完整流向曝光「全賣給散客」！　7頭流到彰化、嘉義

清泉崗機場旁兇殺！男驚恐倒退2度跌地畫面曝　躺血泊慘死

劉若英見阿信幫搬木箱：有沒有拍？　邀歌失敗⋯他笑「因別人更不客氣」

黃少祺當兵被盯「徒手摳尿垢」　「指甲縫留味道」洗不掉

大貨車突暴衝！路邊自小客被夾殺慘成「鐵丸子」　恐怖畫面曝光

報警稱起火「女陳屍浴室」！檢警懷疑閨蜜涉重嫌逮人　移送畫面曝

3生肖慘了！凶厄「天月星」將來襲　命理師給指點

重陽「極陽日」超凶！命理師點名6件事別做　夫妻行房恐衝煞

「豬肉公主」談非洲豬瘟眼眶泛淚：最害怕的事終究發生了

東北季風發威！4縣市豪大雨特報「雨下整夜」　一路濕到這天

家寧晚間上新片了！內容「完全沒提Andy」留言區罵爆

彰化芬園驚現多頭死豬！防疫所急採樣　結果最快明天出爐

買洋芋片一開「整包都空氣」！樂事小編緊急回應：看到了

內臟脂肪「最難減」？醫師曝真相：小幅減重就明顯有感

出遊+提早收假「國道明19處地雷」　國5北上塞到午夜

奇蹟一幕！教宗親手一抱「竟是台灣嫩嬰」　台人狂直播：好感動

3生肖慘了！凶厄「天月星」將來襲　命理師給指點

【傳遞暖心力量】光復救災贈帽士官長陳保宏受邀台灣大賽G3開球

相關新聞

彰化芬園驚現多頭死豬　防疫所急採樣

彰化芬園驚現多頭死豬　防疫所急採樣

連假第一天，台灣豬肉產業卻繃緊神經！台中一家養豬場日前檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，引發彰化高度警戒。與台中相鄰的彰化縣芬園鄉一處養豬場，因屬「化製車關聯場」，近日出現數頭死豬，彰化縣動物防疫所今日上午派員採樣送驗，結果最快明天出爐。

防堵非洲豬瘟擴散！桃園開放觀音掩埋場

防堵非洲豬瘟擴散！桃園開放觀音掩埋場

雲林防豬瘟！偷餵廚餘3豬場現形　防疫所嚴陣以待

雲林防豬瘟！偷餵廚餘3豬場現形　防疫所嚴陣以待

盧秀燕指他未出席記者會　陳駿季喊「遺憾」：別用這種方式比喻

盧秀燕指他未出席記者會　陳駿季喊「遺憾」：別用這種方式比喻

圍堵非洲豬瘟擴散　卓榮泰：目前國內沒有其他異常案例

圍堵非洲豬瘟擴散　卓榮泰：目前國內沒有其他異常案例

關鍵字：

非洲豬瘟

讀者迴響

最夯影音

更多
Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊
客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

28頭豬完整流向曝光「全賣給散客」！　7頭流到彰化、嘉義

28頭豬完整流向曝光「全賣給散客」！　7頭流到彰化、嘉義

清泉崗機場旁兇殺！男驚恐倒退2度跌地畫面曝　躺血泊慘死

清泉崗機場旁兇殺！男驚恐倒退2度跌地畫面曝　躺血泊慘死

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面