生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／8級強風！　明變天轉雨

▲▼午後雷陣雨、大雨、豪雨、梅雨。（圖／記者黃克翔攝）

▲周一雨區擴大。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／台北報導

防8級以上強陣風！中央氣象署表示，周一東北季風增強，基隆北海岸、大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；周二冷氣團或強烈冷氣團南下，周三至周五冷氣團或強烈冷氣團影響。

14縣市陸上強風特報

氣象署發布「陸上強風特報」，東北風偏強，今晨至周一晚上，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

氣象署說，今天台灣附近環境風場為東北風，迎風面基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；北部、東半部高溫22至24度，中南部約25至28度，而早晚仍較涼，中部以北及東北部低溫約15、16度，其他地區17到19度。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署預報，周一東北季風增強，溫度下降尚不明顯，僅北台灣高溫降1~2度，迎風面地區水氣稍增，基隆北海岸、大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、東半部及恆春半島有零星短暫雨。

周二強冷空氣南下

氣象署指出，周二冷氣團或強烈冷氣團南下，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有雨，並有局部大雨發生機率，新竹以北地區有短暫雨，苗栗、花東地區及恆春半島有零星短暫雨。

氣象署提醒，周三至周五冷氣團或強烈冷氣團影響，周三基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有雨，並有局部較大雨勢機率，桃園以北有短暫雨，花蓮有局部短暫雨，竹苗、中部山區、台東及恆春半島有零星短暫雨；周四、周五基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有短暫雨，花東及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北及竹苗、中部山區有零星短暫雨。

氣象署預報，周六冷氣團或強烈冷氣團減弱，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有局部短暫雨。

01/15 全台詐欺最新數據

