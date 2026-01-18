　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

學測「國綜」重跨文本判讀　試考生：中間偏難

▲▼學測在新北共設立11個考場，1萬7915名考生報考。（圖／新北教育局提供）

▲學測今天下午考國綜，試考生認為中間偏難。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

大學學測今（18日）進入第二天，下午首節考「國綜」。入闈協助大考中心審題的試考生表示，今年國綜試題多方取材，台灣杉、福爾摩斯與《鴻門宴》都入題，試題注重考生在不同文本間的比較與判讀。整體而言，國綜難易度為「中間偏難」。

根據大考中心資料，今年國綜共12萬902人報考，2890人缺考，缺考率2.39%，較去年2.38%上升0.01%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

入闈協助大考中心審題的高中教師表示，今年國綜試題素材選用各家課本選文比例與歷年相當，取材除了古代詩文，也包含現代文學作品與口述歷史、科普作品。像是第6至8題以台灣杉為主題，第19至21題為懷素的〈自敘帖〉，第4題用《韓非子》言論，引導考生深度理解課文。

入闈協助大考中心審題的試考生表示，今年國綜試題多方取材，涵蓋核心古文跨篇比較與國學常識，像是第3、4題當中，考生需要對《鴻門宴》、〈燭之武退秦師〉等文章要有深刻了解才能作答，文言文也要細心判讀，顯示試題注重考生在不同文本間的比較與判讀，同時需要清晰的觀點與推理邏輯能力，才能順利作答。整體而言，試題難易度為「中間偏難」。

▲▼台灣杉出現在學測國綜考題。（圖／記者許敏溶攝）

▲台灣杉出現在學測國綜考題。（圖／大考中心提供）

全教會國綜科教師群指出，今年國綜的閱讀量大、細節多，並強調女性覺醒，反映性平意識，像是混合題型配分約為24分，以性別角色的自覺認知為主，其中難題占10分。與去年考題相比，今年整體來說較難，預估分數可能較去年下降。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 3 2806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
水電工強扯內褲硬上！　基隆女揮剪刀抵抗竟遭起訴
最狂尾牙！「一人一支iPhone 17 Pro Max」員工
釋小龍疑酒駕被抓包！　隱婚4年「私約女友人」叫代駕離開
規模4.9地震為獨立事件　氣象署：震央在和平海盆
贏了！林俊易直落二橫掃　超級750賽生涯首冠到手
快訊／16:47規模4.9「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／16：47發生有感地震　台北明顯有感

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明天北東降雨機率增　強烈冷氣團入夜抵達冷到周末

宜蘭規模4.9地震為獨立事件　氣象署：震央在和平海盆

小時候被逼上才藝課「長大才知超有用」　網大推種類：好險有學

快訊／16:47宜蘭近海規模4.9「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／16：47發生有感地震　台北明顯有感

快訊／學測「國綜科解答」出爐　補教公布預估五標

「3600元年終入帳」想離職　大票苦主比慘現場：怒領730被扣15元

林宸佑被收押！藍議員嚇「質疑民進黨的代價」：黨說你違法就違法

學測「國綜」重跨文本判讀　試考生：中間偏難

掛「福气」布條惹怒家長　師怒：這就是現在教育環境！網逆風開噴

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」　漁會：對方先鬧事

萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

明天北東降雨機率增　強烈冷氣團入夜抵達冷到周末

宜蘭規模4.9地震為獨立事件　氣象署：震央在和平海盆

小時候被逼上才藝課「長大才知超有用」　網大推種類：好險有學

快訊／16:47宜蘭近海規模4.9「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／16：47發生有感地震　台北明顯有感

快訊／學測「國綜科解答」出爐　補教公布預估五標

「3600元年終入帳」想離職　大票苦主比慘現場：怒領730被扣15元

林宸佑被收押！藍議員嚇「質疑民進黨的代價」：黨說你違法就違法

學測「國綜」重跨文本判讀　試考生：中間偏難

掛「福气」布條惹怒家長　師怒：這就是現在教育環境！網逆風開噴

川普覬覦格陵蘭！丹麥分析師揭「美國4套劇本」　最極端恐直接動武

明天北東降雨機率增　強烈冷氣團入夜抵達冷到周末

浪浪12公斤瘦成「行走的骷髏」幾乎病危　被愛滋養重生

台北租金太貴！他在淡水租房「每天花3小時通勤」：比工作還痛苦

開賓士看房被盯上！陸女遭劫財「全身膠帶綑綁」矇眼塞後座

林安可記者會罕見移師台灣！西武獅揭暖心原因　郭泰源吳念庭現身

大型車死角+內輪差風險高　屏警籲：加大距離勿併行

陳志押返後　柬埔寨加強掃蕩電詐捕162人含50中國籍

網紅媽整形慘死！假醫師「沒執照」幫提臀　害她過敏性休克亡

中國暫不允許進口輝達H200晶片進口　外媒爆供應鏈已暫停生產

【恐怖畫面曝】台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓

生活熱門新聞

行天宮「1職缺薪水4萬8」！過來人：錄取也不去

最新菜市場名「大票人擠爆小人國」　家長崩潰了

包裹見「3字」是詐騙！超商店員急阻止取貨

恭喜！　3生肖馬年走好運

下周變天「北東濕冷」　強冷空氣急凍5天

快訊／01:01宜蘭近海規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

溼答答探8℃　強烈冷氣團要來了

凌晨01：01地牛翻身！台北有感

強烈冷氣團明起報到「連凍5天」　北東濕冷防較大雨勢

快訊／16：47發生有感地震　台北明顯有感

搭飛機穿「夾腳拖」！空服員勸：千萬不要

林宸佑遭押！學姐王乃伃心痛「希望你不是賣國賊」

快訊／8級強風！　明變天轉雨

藍白2026年完蛋了！苦苓揭「3殺慘況」：被選票教訓

更多熱門

相關新聞

快訊／快來對「學測英文科解答」

快訊／快來對「學測英文科解答」

115學年度大學學測今（18日）進入第二天，今年有12萬1535人報考，第一節上午考英文科，根據大考中心統計，英文科共有12萬959人報考，2797人缺考，缺考率2.31%，較去年2.34%微幅下降0.03%。得勝者文教提供英文試題參考解答，正確答案以大考中心公布為準。

學測英文作文考「養寵物」　考生：試題重閱讀理解

學測英文作文考「養寵物」　考生：試題重閱讀理解

快訊／學測「自然科解答」出爐

快訊／學測「自然科解答」出爐

陳亭妃曬高中時期青澀照　提醒學測考生：只求自己「盡全力」

陳亭妃曬高中時期青澀照　提醒學測考生：只求自己「盡全力」

學測數A違規近80件「未帶有效證件最多」　12人考試中喝水被扣分

學測數A違規近80件「未帶有效證件最多」　12人考試中喝水被扣分

關鍵字：

學測大考中心國綜台灣杉福爾摩斯

讀者迴響

熱門新聞

行天宮「1職缺薪水4萬8」！過來人：錄取也不去

洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出

洪詩首回應照顧失智公公！還原真相「我不偉大」

「GG爛掉了！」男約砲癢炸沖熱水　內褲黏肉撕不開

最新菜市場名「大票人擠爆小人國」　家長崩潰了

高雄女嗆「有種你就摸啊」竟被醉友拉到巷子裡性侵　法官判他無罪

女大生求救「我被那個了」　惡狼判3年10月

賀一航兒爆昔家庭裂痕！

林宸佑遭押當天「賴品妤放福利送寫真集」！　網：這是慶祝文吧

《功夫》「火雲邪神」梁小龍逝世！

包裹見「3字」是詐騙！超商店員急阻止取貨

恭喜！　3生肖馬年走好運

滷味送達只拍照　外送員假送達真吞餐

台中火車站夫妻大吵跳軌！為撿手機背包下場曝

下周變天「北東濕冷」　強冷空氣急凍5天

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面