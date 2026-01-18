學測「國綜」重跨文本判讀　試考生：中間偏難

▲學測今天下午考國綜，試考生認為中間偏難。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

大學學測今（18日）進入第二天，下午首節考「國綜」。入闈協助大考中心審題的試考生表示，今年國綜試題多方取材，台灣杉、福爾摩斯與《鴻門宴》都入題，試題注重考生在不同文本間的比較與判讀。整體而言，國綜難易度為「中間偏難」。

根據大考中心資料，今年國綜共12萬902人報考，2890人缺考，缺考率2.39%，較去年2.38%上升0.01%。

入闈協助大考中心審題的高中教師表示，今年國綜試題素材選用各家課本選文比例與歷年相當，取材除了古代詩文，也包含現代文學作品與口述歷史、科普作品。像是第6至8題以台灣杉為主題，第19至21題為懷素的〈自敘帖〉，第4題用《韓非子》言論，引導考生深度理解課文。

入闈協助大考中心審題的試考生表示，今年國綜試題多方取材，涵蓋核心古文跨篇比較與國學常識，像是第3、4題當中，考生需要對《鴻門宴》、〈燭之武退秦師〉等文章要有深刻了解才能作答，文言文也要細心判讀，顯示試題注重考生在不同文本間的比較與判讀，同時需要清晰的觀點與推理邏輯能力，才能順利作答。整體而言，試題難易度為「中間偏難」。

▲台灣杉出現在學測國綜考題。（圖／大考中心提供）

全教會國綜科教師群指出，今年國綜的閱讀量大、細節多，並強調女性覺醒，反映性平意識，像是混合題型配分約為24分，以性別角色的自覺認知為主，其中難題占10分。與去年考題相比，今年整體來說較難，預估分數可能較去年下降。