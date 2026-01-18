奧運雙金泳將崩壞！爆性侵「教練13歲女兒」　最重關20年

▲ 阿涅爾2012年奪得2面奧運金牌。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國游泳名將阿涅爾（Yannick Agnel）曾在2012年倫敦奧運奪下2面金牌，卻因涉嫌性侵前教練當時僅13歲的女兒，曾經的泳壇巨星形象受到重創，面臨最高20年刑期。法國刑事法院15日正式將他起訴，案件將進入審判程序。

綜合《美聯社》及The Athletic報導，現年33歲的阿涅爾於2021年12月首度被捕，檢方指控他在2015年12月31日至2016年8月31日期間，分別在法國、泰國及西班牙等多地對被害少女犯下性侵及性騷擾罪行。

位於法國東北部的科爾馬檢察總長辦公室15日證實，刑事法院已正式起訴阿涅爾，因為他在案發時已經成年。他2021年被捕時曾坦承與少女發生關係，但否認涉及強迫行為。不過法國同年通過法律，明定與15歲以下兒童發生性行為即構成性侵罪，最高可處20年有期徒刑。

阿涅爾的辯護律師曾試圖上訴，但被法國上訴法院駁回。法國《世界報》（Le Monde）指出，法院已下令審判程序照常進行，但他仍有10天時間可向法國最高法院提出上訴。

阿涅爾在2012年倫敦奧運贏得200公尺自由式及4x100公尺自由式接力2面金牌，並取得2016年里約奧運參賽資格，但在預賽淘汰，隨後宣布退役。