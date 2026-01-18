　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不寫生涯規劃！離職員工「1段話嗆爆主管」　網驚：下個月用得到

▲▼台北市,信義區,上班族,工作,忙碌,白領,白領階級。（圖／記者周宸亘攝）

▲不少人寫離職原因，都會寫生涯規劃。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／劉維榛報導

離職原因該不該誠實寫出來，成了不少上班族的煩惱！一名網友苦笑分享，離職明明滿肚子怨氣，最後還是寫上生涯規劃，讓他感嘆「終究還是抵不過這四個字。」文章曝光後，有網友轉傳一個超狂理由，「主管情緒管理不佳、雙重標準、專業知能略顯不足」，引發其他人驚呼「已截圖～下個月用得到」。

一名網友在Threads表示，最近填寫離職單時，看到「離職原因」欄位思索許久，明明內心有滿腹怨言，最終還是只寫下「生涯規劃」四個字，讓他苦笑自嘲「想了一百萬個離職原因，終究還是抵不過這四個字。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，一名網友分享在臉書看到離職原因，引發萬人朝聖，『主管情緒管理不佳，過於主觀批判又雙重標準，專業知能略顯不足』」，引發網友心有戚戚焉回應，「略顯要刪掉」、「其實想寫的是智能不足」、「已截圖～下個月用得到」、「白話原意是 白目又自大又死不認錯」、「完全就是我的主管啊！一模一樣」、「這句話厲害！完全是從我前公司離職的原因」。

也有其他網友直呼，「很想寫：主管X障」、「看到網路上有人寫得很貼切，『快逃』」、「離職就跟分手一樣，心涼了什麼都不想多說，只求好聚好散」、「統一詞，其實就是不滿主管、同事、薪水、工作內容」、「前同事寫：多說無益 」、「我的4個字是：心已累了」。

苦主建議離職理由別亂寫！法官真的會看

留言之中，一名苦主分享真實經歷，「建議還是要寫真的原因，不小心鬧上法院，法官真的會看離職原因！幾年前離職我寫『溝通不理性，車禍有醫生證明不能請假，工作業務量分配嚴重不均』，結果對方不要臉的來告我，最後因為違反勞基法被駁回，法庭上法官真的有討論到我寫的原因」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 3 2806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
挖洞性侵女鄰居的「哈士奇玩偶」　新北變態男下場曝
林宸佑遭押！正妹主播學姐心痛「希望你不是賣國賊」
人妻網紅曝「高齡懷孕」心碎轉折：寶寶離開我了
濱崎步氣2個月再發聲：看起來只是排練嗎？
新加坡禁電子煙「最重鞭刑15下」　外國人遣返禁入境

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

林宸佑遭押！正妹主播學姐心痛「希望你不是賣國賊」：曾一起追夢

不寫生涯規劃！離職員工「1段話嗆爆主管」　網驚：下個月用得到

超商領包裹「外箱有3字」是詐騙！店員識破攔阻　曝常見詐騙名稱

快訊／快來對「學測英文科解答」　補教公布預估五標

北市國小生情緒失控教室裡揮舞剪刀　校方：已輔導並啟動支援機制

林宸佑被羈押！醫怒「綠色恐怖開始抓記者了」：檢調1舉動超怪

學測英文作文考「養寵物」　考生：試題重閱讀理解

行天宮「開1職缺包吃住」薪水4萬8　過來人曝面試內幕：錄取也不去

包裹見「3字」是詐騙！超商店員急阻止取貨　黑名單曝光

淡江大橋12處絕美夕照秘境　主橋塔旁擬設「幸福公鹿」打卡點

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」　漁會：對方先鬧事

萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

林宸佑遭押！正妹主播學姐心痛「希望你不是賣國賊」：曾一起追夢

不寫生涯規劃！離職員工「1段話嗆爆主管」　網驚：下個月用得到

超商領包裹「外箱有3字」是詐騙！店員識破攔阻　曝常見詐騙名稱

快訊／快來對「學測英文科解答」　補教公布預估五標

北市國小生情緒失控教室裡揮舞剪刀　校方：已輔導並啟動支援機制

林宸佑被羈押！醫怒「綠色恐怖開始抓記者了」：檢調1舉動超怪

學測英文作文考「養寵物」　考生：試題重閱讀理解

行天宮「開1職缺包吃住」薪水4萬8　過來人曝面試內幕：錄取也不去

包裹見「3字」是詐騙！超商店員急阻止取貨　黑名單曝光

淡江大橋12處絕美夕照秘境　主橋塔旁擬設「幸福公鹿」打卡點

睽違32年返玉山國家公園任處長　鄭瑞昌強調保育、登山安全

陳鏞基將告別球場　林智勝談世代交替：差不多啦！只剩王勝偉

奪命雪崩！奧地利阿爾卑斯山區「90分鐘5死」　人夫目睹愛妻遭埋

雲林車行買賣糾紛！3煞持球棒砸2BMW、1賓士　擋風玻璃全毀畫面曝

錄影四個月！胡宇威突喊「後悔」原因曝光　冠軍戰有望抱回百萬獎金

朴寶劍2月旋風來台！簽售會「一個帳號限購三本」　寵粉條款被讚爆

黃暐傑喊話「來就對了」！曾仁和獲複數球隊邀約　曝選擇龍隊關鍵

冬令救濟不間斷！開靈宮奉開漳聖王旨示　捐萬斤白米助花蓮弱勢

常健忘、腦袋轉不動？　醫推薦「5大補腦食物」

快訊／陽明山火燒車！緊鄰美國渡假村　女駕駛與乘客及時逃生

【真山道猴】猴群集體竄出衝路中　機車女騎士急閃自摔

生活熱門新聞

行天宮「1職缺薪水4萬8」！過來人：錄取也不去

恭喜！　3生肖馬年走好運

下周變天「北東濕冷」　強冷空氣急凍5天

快訊／01:01宜蘭近海規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

最新菜市場名「大票人擠爆小人國」　家長崩潰了

凌晨01：01地牛翻身！台北有感

溼答答探8℃　強烈冷氣團要來了

快訊／8級強風！　明變天轉雨

包裹見「3字」是詐騙！超商店員急阻止取貨

搭飛機穿「夾腳拖」！空服員勸：千萬不要

好市多開賣「出國神鞋」 售價被討論

強烈冷氣團明起報到「連凍5天」　北東濕冷防較大雨勢

好天氣倒數！　「濕冷遽變」最凍時間曝

藍白2026年完蛋了！苦苓揭「3殺慘況」：被選票教訓

更多熱門

相關新聞

出國「絕不買伴手禮送同事」！一票苦主：打死不買

出國「絕不買伴手禮送同事」！一票苦主：打死不買

出國買伴手禮是人情味，還是自找麻煩呢？一名網友坦言，以後出國再也不買伴手禮給同事，改在台灣隨便買就好。文章引發不少網友氣回，「伴手禮被轉送給別人，打死以後都不買了」、「還被中年阿姨同事酸沒創意」；不過也有人是回台網購伴手禮，驚呼價格居然比當地買還便宜。

吃完尾牙隔天離職　他猶豫「還要出席嗎？」過來人點頭

吃完尾牙隔天離職　他猶豫「還要出席嗎？」過來人點頭

說好薪水3字頭！她入職才知「殘酷真相」

說好薪水3字頭！她入職才知「殘酷真相」

家族事業上班「月薪3萬6待不住」！媽突給200萬年終

家族事業上班「月薪3萬6待不住」！媽突給200萬年終

他主動辭職百萬年終泡湯　網指1點：很不合理

他主動辭職百萬年終泡湯　網指1點：很不合理

關鍵字：

離職理由原因生涯規劃主管同事薪水

讀者迴響

熱門新聞

洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出

「GG爛掉了！」男約砲癢炸沖熱水　內褲黏肉撕不開

行天宮「1職缺薪水4萬8」！過來人：錄取也不去

高雄女嗆「有種你就摸啊」竟被醉友拉到巷子裡性侵　法官判他無罪

林宸佑遭押當天「賴品妤放福利送寫真集」！　網：這是慶祝文吧

洪詩首回應照顧失智公公！還原真相「我不偉大」

滷味送達只拍照　外送員假送達真吞餐

恭喜！　3生肖馬年走好運

下周變天「北東濕冷」　強冷空氣急凍5天

台中火車站夫妻大吵跳軌！為撿手機背包下場曝

快訊／01:01宜蘭近海規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

女大生求救「我被那個了」　惡狼判3年10月

報復美軍遇襲3死　美軍狙殺蓋達資深領袖

最新菜市場名「大票人擠爆小人國」　家長崩潰了

凌晨01：01地牛翻身！台北有感

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面