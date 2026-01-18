不寫生涯規劃！離職員工「1段話嗆爆主管」　網驚：下個月用得到

▲不少人寫離職原因，都會寫生涯規劃。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／劉維榛報導

離職原因該不該誠實寫出來，成了不少上班族的煩惱！一名網友苦笑分享，離職明明滿肚子怨氣，最後還是寫上生涯規劃，讓他感嘆「終究還是抵不過這四個字。」文章曝光後，有網友轉傳一個超狂理由，「主管情緒管理不佳、雙重標準、專業知能略顯不足」，引發其他人驚呼「已截圖～下個月用得到」。

一名網友在Threads表示，最近填寫離職單時，看到「離職原因」欄位思索許久，明明內心有滿腹怨言，最終還是只寫下「生涯規劃」四個字，讓他苦笑自嘲「想了一百萬個離職原因，終究還是抵不過這四個字。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，一名網友分享在臉書看到離職原因，引發萬人朝聖，『主管情緒管理不佳，過於主觀批判又雙重標準，專業知能略顯不足』」，引發網友心有戚戚焉回應，「略顯要刪掉」、「其實想寫的是智能不足」、「已截圖～下個月用得到」、「白話原意是 白目又自大又死不認錯」、「完全就是我的主管啊！一模一樣」、「這句話厲害！完全是從我前公司離職的原因」。

也有其他網友直呼，「很想寫：主管X障」、「看到網路上有人寫得很貼切，『快逃』」、「離職就跟分手一樣，心涼了什麼都不想多說，只求好聚好散」、「統一詞，其實就是不滿主管、同事、薪水、工作內容」、「前同事寫：多說無益 」、「我的4個字是：心已累了」。

苦主建議離職理由別亂寫！法官真的會看

留言之中，一名苦主分享真實經歷，「建議還是要寫真的原因，不小心鬧上法院，法官真的會看離職原因！幾年前離職我寫『溝通不理性，車禍有醫生證明不能請假，工作業務量分配嚴重不均』，結果對方不要臉的來告我，最後因為違反勞基法被駁回，法庭上法官真的有討論到我寫的原因」。