　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園倉庫大火網拍夫妻命喪火場「屍骨不全」　可憐兒PO網求助

▲桃園市桃園區樹仁三街一家五金倉庫大火，上百消防人員全力以水線灌救。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市桃園區樹仁三街一家五金倉庫大火，上百消防人員全力以水線灌救。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園區樹仁三街昨（23）日上午發生五金倉庫大火，從事網拍呂姓夫婦疑似來不及逃生葬身火窟，桃園市消防局經過12小時灌救後，於晚間清理搜索火場時尋獲2人遺體，但已殘缺不全，呂姓夫婦兒子呂先生透過臉書徵求善心人士出手相助，並協助清理現場，桃園市市議員黃瓊慧在臉書代為PO文外，也允諾消防隊員完成勘驗流程後，媒合善心人士幫忙清理。

▲桃園市桃園區樹仁三街一家五金倉庫大火，上百消防人員經過12小時灌救搜尋，於晚間尋獲網拍夫妻遺體，但已殘缺不全。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市桃園區樹仁三街一家五金倉庫大火，上百消防人員經過12小時灌救搜尋，於晚間尋獲網拍夫妻遺體，但已殘缺不全。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

這起五金倉庫大火發生在桃園區樹仁三街上，工廠為地上一層、內部分隔三層樓鐵皮結構，呂姓夫妻經營網拍使用的五金百貨倉庫，2人平時以此處為工作場所，也偶爾在倉庫過夜。火警發生後，2人因為失聯，兒子趕赴現場焦急等待。警消透過手機訊號比對，發現最後訊號仍在倉庫內，消防人員控制火勢後，清理火場搜索9小時後，於晚間7時23分、8時54分先後尋獲59歲呂姓男子、50歲的柳女夫妻2具遺體，由於已明顯死亡，消防人員並未送醫，桃園警方於今日報請桃園地檢署檢察官相驗。

▲桃園市桃園區樹仁三街一家五金倉庫大火，呂姓夫妻兒子在臉書PO文，希望善心人士可以協助清理。（資料照／翻攝自呂先生臉書）

▲桃園市桃園區樹仁三街一家五金倉庫大火，呂姓夫妻兒子在臉書PO文，希望善心人士可以協助清理。（資料照／翻攝自呂先生臉書）

呂姓夫妻不幸葬身火場後，其兒子呂先生今天在臉書PO文「就在昨日爸媽徹底離開了我，前幾天還在跟媽討論可樂的價格貴不貴，還說等可樂打折再買一箱回去，結果媽媽現在也喝不到了」。呂先生還提到，「希望廣大網友可以協助我清理倉庫，我沒有那麼多錢可以叫人賠償，希望我爸媽剩餘的其他部位可以被找到，希望大家可以幫我」，留言讓網友看後不勝唏噓。

▲針對桃園市桃園區樹仁三街一家五金倉庫大火，造成網拍夫妻不幸葬身火場，市議員黃瓊慧代為PO文將協助媒合善心人士協助家屬善後。（資料照／翻攝自黃瓊慧臉書）

▲針對桃園市桃園區樹仁三街一家五金倉庫大火，造成網拍夫妻不幸葬身火場，市議員黃瓊慧代為PO文將協助媒合善心人士協助家屬善後。（資料照／翻攝自黃瓊慧臉書）

民進黨籍市議員黃瓊慧今天代為在臉書PO文，已經與家屬聯繫上，並告知火災後相關法定流程，目前現場暫時不能移動，必須等到消防隊完成火災鑑定報告後，通知家屬才能清運，屆時也會媒合善心人士協助。

  【更多新聞】

被桃園客運司機狂毆！學生現況曝　鼻樑受傷免開刀請假靜養中

快訊／「這輩子就這樣了」破防！客運司機打斷學生鼻樑　2萬交保

不爽老爸碎唸拿刀猛砍頭臉...還狂咬4警　桃園逆子下場慘曝

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 6999 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李在明警告柬「別碰韓國人」：雖遠必誅
恐怖瞬間！澳洲男童動物園體驗哭了　蟒蛇「牙起來」咬頭爆血
非洲豬瘟潛伏期「目前進入緊張階段」　農業部：會啟動第二輪檢查
快訊／土城火警「女陳屍浴室」！　閨蜜涉殺人隔天被逮捕
日本「前寫真女星」入高市內閣！辣照曝光　專業知識不足被罵爆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

沒保持距離！台66線貨車連撞「大小學長」　側翻躺路中畫面曝

聯結車猛撞分隔島「暴力斷頭」驚悚畫面曝　駕駛奇蹟僅輕傷

南投山難頻傳！八通關古道「深谷傳來呼救聲」　男墜17層樓高邊坡

桃園倉庫大火網拍夫妻命喪火場「屍骨不全」　可憐兒PO網求助

快訊／土城火警39歲女「倒臥浴室亡」！　閨蜜涉殺人隔天被逮捕

全民即將普發萬元！刑事局提醒：留意釣魚簡訊+假檢警2招詐騙

紗窗太老舊14樓砸下來！倒楣騎士慘被KO　摔車受傷急送醫

嘉義女騎士闖平交道！撞斷遮斷桿刮傷「栩悅號」　險沒命又傷荷包

重拳殺妻還恐嚇鄰！ 惡里長「處理母遺產」聲請交保　法官打槍

「賣家幫」3月吸金3億！詐團黑吃黑被踢出群組　夫妻遭判刑

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

暖心瞬間！女駕駛見小貓受困馬路　立刻停車抱走救回一命

普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

被拍牽手各務孝太！宋宋鬆口關係　Yuri笑：40歲之後才可以認愛

桃園客運監視畫面曝光

沒保持距離！台66線貨車連撞「大小學長」　側翻躺路中畫面曝

聯結車猛撞分隔島「暴力斷頭」驚悚畫面曝　駕駛奇蹟僅輕傷

南投山難頻傳！八通關古道「深谷傳來呼救聲」　男墜17層樓高邊坡

桃園倉庫大火網拍夫妻命喪火場「屍骨不全」　可憐兒PO網求助

快訊／土城火警39歲女「倒臥浴室亡」！　閨蜜涉殺人隔天被逮捕

全民即將普發萬元！刑事局提醒：留意釣魚簡訊+假檢警2招詐騙

紗窗太老舊14樓砸下來！倒楣騎士慘被KO　摔車受傷急送醫

嘉義女騎士闖平交道！撞斷遮斷桿刮傷「栩悅號」　險沒命又傷荷包

重拳殺妻還恐嚇鄰！ 惡里長「處理母遺產」聲請交保　法官打槍

「賣家幫」3月吸金3億！詐團黑吃黑被踢出群組　夫妻遭判刑

最大產區！雲林查驗120高風險養豬場　化製車消毒領證才可入縣

遭質疑PO文破萬讚獲中共支持　王婉諭：今年最奇葩的陰謀論

朴春再控YG容貌羞辱！　整形話題被炒作利用：錢都我自己出的

盧秀燕指他未出席記者會　陳駿季喊「遺憾」：別用這種方式比喻

恐怖瞬間！澳洲男童動物園體驗哭了　蟒蛇「牙起來」咬頭爆血

客運駕駛遭醉客威脅「拉下車找人處理」報警提告　國光：譴責暴力　

新北中信特攻主場開幕周　JJUBI、金渡兒應援初亮相

向詐騙集團開嗆！李在明警告柬埔寨「別碰韓國人」：否則雖遠必誅

金卡戴珊自爆罹腦動脈瘤！離婚肯爺「壓力太大」　家人震驚

媽祖廟前喊話！　「不同黨沒關係」賴清德：但是要同一國

花花:「妖艷賤貨是誇獎」　曾莞婷樂稱：有一定姿色才能當！

社會熱門新聞

豬場爆非洲豬瘟　豬農兒：沒想害台產業

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

遭司機追打　學生姑姑點名詹江村道歉

28頭豬完整流向曝光「全賣給散客」！

快訊／桃園客運司機打斷學生鼻樑　2萬交保

台中法官不倫已婚女法助遭自家人認證！

律師批桃客司機流氓！籲家長告到底

非洲豬瘟害他破產老豬農：兒子工地找工作

15藝人閃兵連環爆！最高檢出手：情節重大者從嚴從速偵辦

台中商辦大樓男墜22樓慘死

女子停車場塞錢　被抓包竟扯：主管要來拿

即／27歲女11樓墜落社區中庭　全身重創送醫不治

差點進高雄市場！疑非洲豬瘟豬肉遭攔截

台中傳食物中毒！13人吃完午餐上吐下瀉

更多熱門

相關新聞

遭司機追打　學生姑姑點名詹江村道歉

遭司機追打　學生姑姑點名詹江村道歉

41歲劉姓司機因懷疑學生逃票，竟與另一名幫忙發聲的高中生發生衝突，引發社會大眾關注，目前劉男已被公司開除。一名自稱是高中生的姑姑的網友表示，很感謝理性的網友們為侄子發聲，但同時也要嚴厲譴責亂帶風向的人，並點名國民黨桃園市議員詹江村道歉。不過，詹江村目前尚未對此做出回應。

黃瓊慧力挺四叉貓　表態拒買雪坊優格

黃瓊慧力挺四叉貓　表態拒買雪坊優格

掀黃瓊慧昔「跟騷」侯友宜　藍：吃飽太閒嗎

掀黃瓊慧昔「跟騷」侯友宜　藍：吃飽太閒嗎

詹江村搭高鐵「偷拍黃瓊慧」　民進黨譴責：詹應為噁心違法行徑道歉

詹江村搭高鐵「偷拍黃瓊慧」　民進黨譴責：詹應為噁心違法行徑道歉

黃瓊慧看脆嗆市長「大翻車」：請交通部別用簡體

黃瓊慧看脆嗆市長「大翻車」：請交通部別用簡體

關鍵字：

桃園五金倉庫大火網拍夫妻命喪火場兒子臉書求助黃瓊慧

讀者迴響

熱門新聞

遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜反擊了

被高中生姑姑點名！詹江村：我要道歉什麼？

Sandy搭機出包「所有乘客都在等她」！

韓國遊客「掃光賣場不起眼1物」！妹子看傻了

豬場爆非洲豬瘟　豬農兒：沒想害台產業

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回

日本拍照「1畫面惹怒當地人」　媽怒：快吐了

遭司機追打　學生姑姑點名詹江村道歉

《棒棒堂》毛弟0存款「繳不出卡費」淚求救

三商壽出售「買家」確定了！　總額480億超預期

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

嫩妹逃離柬詐騙園區　遭「電擊私密處」玩壞

抖音美女網紅癌逝　袁小小享年38歲

更多

最夯影音

更多
還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面