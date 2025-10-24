桃園倉庫大火網拍夫妻命喪火場「屍骨不全」　可憐兒PO網求助

▲桃園市桃園區樹仁三街一家五金倉庫大火，上百消防人員全力以水線灌救。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園區樹仁三街昨（23）日上午發生五金倉庫大火，從事網拍呂姓夫婦疑似來不及逃生葬身火窟，桃園市消防局經過12小時灌救後，於晚間清理搜索火場時尋獲2人遺體，但已殘缺不全，呂姓夫婦兒子呂先生透過臉書徵求善心人士出手相助，並協助清理現場，桃園市市議員黃瓊慧在臉書代為PO文外，也允諾消防隊員完成勘驗流程後，媒合善心人士幫忙清理。

▲桃園市桃園區樹仁三街一家五金倉庫大火，上百消防人員經過12小時灌救搜尋，於晚間尋獲網拍夫妻遺體，但已殘缺不全。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

這起五金倉庫大火發生在桃園區樹仁三街上，工廠為地上一層、內部分隔三層樓鐵皮結構，呂姓夫妻經營網拍使用的五金百貨倉庫，2人平時以此處為工作場所，也偶爾在倉庫過夜。火警發生後，2人因為失聯，兒子趕赴現場焦急等待。警消透過手機訊號比對，發現最後訊號仍在倉庫內，消防人員控制火勢後，清理火場搜索9小時後，於晚間7時23分、8時54分先後尋獲59歲呂姓男子、50歲的柳女夫妻2具遺體，由於已明顯死亡，消防人員並未送醫，桃園警方於今日報請桃園地檢署檢察官相驗。

▲桃園市桃園區樹仁三街一家五金倉庫大火，呂姓夫妻兒子在臉書PO文，希望善心人士可以協助清理。（資料照／翻攝自呂先生臉書）

呂姓夫妻不幸葬身火場後，其兒子呂先生今天在臉書PO文「就在昨日爸媽徹底離開了我，前幾天還在跟媽討論可樂的價格貴不貴，還說等可樂打折再買一箱回去，結果媽媽現在也喝不到了」。呂先生還提到，「希望廣大網友可以協助我清理倉庫，我沒有那麼多錢可以叫人賠償，希望我爸媽剩餘的其他部位可以被找到，希望大家可以幫我」，留言讓網友看後不勝唏噓。

▲針對桃園市桃園區樹仁三街一家五金倉庫大火，造成網拍夫妻不幸葬身火場，市議員黃瓊慧代為PO文將協助媒合善心人士協助家屬善後。（資料照／翻攝自黃瓊慧臉書）

民進黨籍市議員黃瓊慧今天代為在臉書PO文，已經與家屬聯繫上，並告知火災後相關法定流程，目前現場暫時不能移動，必須等到消防隊完成火災鑑定報告後，通知家屬才能清運，屆時也會媒合善心人士協助。